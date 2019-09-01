«Спартак» купил Крала у «Славии». Таблица летних трансферов РПЛ

«Бомбардир» подробно показывает, как клубы чемпионата России проводят лето.

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: в. Васютин (Сарпсборг, Норвегия), з. Сантос (Гамбург, Германия), п. Сутормин (Рубин), п. Малком (Барселона, Испания), з. Мевля (Ростов, из аренды), н. Джорджевич (Арсенал, из аренды), з. Круговой (Уфа), з. Прищепа (Минск, Белоруссия, в аренду), з. Осорио (Порту, Португалия, в аренду).

Ушли: з. Набиуллин (Сочи), н. Полоз (Сочи), в. Лодыгин (свободный агент), з. Нету (Спортинг, Португалия), з. Новосельцев (Сочи), з. Цаллагов (Сочи), з. Анюков (Крылья Советов), п. Маркизио (свободный агент), н. Панюков (Урал), п. Лесовой (Арсенал, в аренду), в. Бабурин (Ростов), п. Эрнани (Парма, в аренду), з. Запрягаев (Томь), п. Мостовой (Сочи, в аренду), з. Круговой (Уфа, в аренду), н. Джорджевич (Локомотив), н. Заболотный (Сочи), п. Нобоа (Сочи).

Локомотив (Москва)

Пришли: з. Живоглядов (Уфа), з. Мурило (Крузейро, Бразилия), п. Крыховяк (ПСЖ, Франция), н. Джорджевич (Зенит), п. Мариу (Интер, аренда).

Ушли: з. Михалик (Волынь, Украина), з. В.Денисов (Рубин), п. Фернандеш (свободный агент), п. Касаев (Авангард), п. Маргасов (Сочи), п. Корян (Химки), п. И.Денисов (завершение карьеры), п. Тарасов (свободный агент), п. Кварацхелия (Рустави, Грузия, из аренды), н. Портнягин (Нижний Новгород), н. Галаджан (Оренбург, в аренду).

Краснодар (Краснодар)

Пришли: п. Вилена (Фейеноорд, Голландия), п. Кайо (Санта-Клара, Португалия), п. Намли (Зволле, Голландия), п. Камболов (Рубин), з. Грицаенко (Енисей, из аренды), з. Страндберг (Урал, из аренды), п. Жигулев (Урал, из аренды), н. Иван (Рапид, Австрия, из аренды), н. Берг (свободный агент), п. Кабелья (Сент-Этьен, Франция).

Ушли: п. Перейра (свободный агент), п. Окриашвили (Анортосис, Кипр), п. Каборе (свободный агент), п. Ланин (Енисей, в аренду), з. Шишкин (свободный агент), п. Фомин (Уфа), п. Голубев (Уфа, в аренду).

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Дивеев (Уфа), з. Шарлия (Славен Белупо, Хорватия, в аренду), п. Влашич (Эвертон, Англия), п. Гордюшенко (Тюмень, из аренды) п. Макаров (Авангард, из аренды).

Ушли: з. Бекао (Баия, Бразилия, из аренды), п. Ткачев (Арсенал), н. Эрнандес (свободный агент), н. Базелюк (Мордовия), н. Жиронкин (Балтика, в аренду), п. Хосонов (Тамбов, в аренду), п. Ткачев (Арсенал), п. Олейников (Шинник), н. Жамалетдинов (Лех, Польша, в аренду), з. Чернов (Крылья Советов), в. Кырнац (СКА Хабаровск).

Спартак (Москва)

Пришли: в. Романьоли (Рома, Италия), п. Ананидзе (Крылья Советов, из аренды), п. З.Бакаев (Арсенал, из аренды), п. Баду (Вольфсбург-2), п Мирзов (Ростов), п. Шюррле (Боруссия Д, Германия, аренда), н. Понсе (Рома, Италия), п. Тил (Аз, Голландия), н. Ларссон (Норччепинг, Швеция), н. Кутателадзе, п. Крал (Славия, Чехия).

Ушли: з. Комбаров (Крылья Советов), з. Боккетти (свободный агент), п. Глушаков (Ахмат), п. Ханни (Аль-Гарафа, Катар), п. Фернандо (Бейцзин Гуоань, Китай), н. Зе Луиш (Порту, Португалия), н. Прошляков (Ростов), н. Адриано (Палмейрас, Бразилия), п. Тимофеев (Крылья Советов, в аренду), п. Ломовицкий (Арсенал, в аренду), з. Мамин (Урал).

Арсенал (Тула)

Пришли: п. Чаушич (Црвена Звезда, Сербия), п. Лесовой (Зенит, в аренду), п. Ткачев (ЦСКА), п. Пантелеев (Рубин), н. Луценко (Динамо), н. Тудорие (Волунтари, Румыния), п. Банда (Зеско, Замбия), п Кангва, з. Довбня (Пафос, Кипр), п. Ломовицкий (Спартак, аренда), з. Бауэр (Вердер, Германия).

Ушли: п. Кадири (Аустрия, Австрия, из аренды), п. З.Бакаев (Спартак, из аренды), п. Мирзов (Ростов, из аренды), н. Ожегович (Партизан, Сербия, из аренды), н. Джорджевич (Зенит, из аренды), н. Максименко (Нижний Новгород), з. Сокол (Тромсе, Норвегия, в аренду).

Оренбург (Оренбург)

Пришли: п. Аюпов (Нижний Новгород), н. Фамейе (Динамо-Брест, Белоруссия), з. Зотов (Крылья Советов, аренда), з. Готлиб (Хапоэль Тель-Авив, Израиль), п. Черных (Динамо, в аренду), п. Москвичев (Динамо, в аренду), п Шкофлек (Рудар Веленье, Словения).

Ушли: в. Фролов (Сочи), з. Бегич (Рубин), п. Сутормин (Рубин), з. Ойеволе (Тамбов), з. Андреев (завершение карьеры), п. Попович (Цюрих, Швейцария), п. Чиркин (Авангард), п. Бакаев (свободный агент), п. Бреев (Авангард), н. Галаджан (Казанка, из аренды), н. Козлов (Уфа), в. Кеняйкин (Торпедо, в аренду), п. Бакаев (Шинник).

Ахмат (Грозный)

Пришли: в. Мелихов (Томь), п. Глушаков (Спартак), п. Михалак (Лехия, Польша), н. Понсе (Анжи), п. Гиголаев (Анжи, из аренды), п. Бацуев (Чайка, из аренды).

Ушли: з. Плиев (Динамо), з. Мохаммади (свободный агент), з. Родолфо (завершение карьеры), з. Мусалов (Анжи, из аренды), н. Балай (свободный агент), н. Ахъядов (Чайка, в аренду), н. Умаев (Химки, в аренду), з. Калошин (Торпедо, в аренду), з. Мохаммади (Гент, Бельгия), н. Садаев (Анкарагюджю, Турция).

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Чистяков (Тамбов), з. Козлов (Динамо), н. Саплинов (Балтика), п. Байрамян (Рубин, из аренды), п. Салетрос (АИК, Швеция, из аренды), п. Эзатолахи (Рединг, Англия, из аренды), н. Долгов (Локомотив), н. Прошляков (Спартак), п. Медведь (Нафтан, Белоруссия), в. Бабурин (Зенит).

Ушли: в. Абаев (Чертаново), в. Бабурин (Зенит), з. Бобен (Ливорно, Италия), з. Паршивлюк (Динамо), з. Новосельцев (Зенит, из аренды), з. Мевля (Зенит, из аренды), п. Трошечкин (свободный агент), п. Калачев (завершение карьеры), з. Плиев (Рубин, в аренду), п Трошечкин (ФК Химки), п. Гацкан (свободный агент), п Мирзов (Спартак), н. Кьяртанссон (Рубин, в аренду), з. Щадин (Торпедо-БелАЗ, Белоруссия).

Урал (Екатеринбург)

Пришли: в. Арапов (Чайка, из аренды), п. Аугустыняк (Медзь, Польша), н. Панюков (Зенит), н. Юсупов (Зенит-2, из аренды), п. Шаболин (Носта), п. Кухарчик (Легия, Польша), з. Мамин (Спартак).

Ушли: з. Хозин (Нижний Новгород), з. Динга (Партизан, Сербия, в аренду), з. Данцев (завершение карьеры), з. Брызгалов (свободный агент), з. Балажиц (свободный агент), з. Страндберг (Краснодар, из аренды), п. Жигулев (Краснодар, из аренды), п. Ломакин (Енисей, в аренду), п. Катрич (свободный агент), п. Араторе (Лугано, Швейцария, в аренду).

Рубин (Казань)

Пришли: в. Дюпин (Анжи), в. Городовой (Зенит-2, из аренды), з. Бегич (Оренбург), з. Старфельт (Гетеборг), з. В.Денисов (Локомотив), з. Данченко (Шахтер, Украина), п. Давиташвили (Локомотив, Грузия), п. Кварацхелия (Рустави, Грузия), п. Закиров (Анжи), н. Микелтадзе (Анортосис, Кипр), з. Плиев (Ростов, в аренду), н. Марков (Динамо, в аренду), н. Кьяртанссон (Ростов, в аренду), н. Кипиани (Рустави, Грузия).

Ушли: в. Бабурин (Зенит, из аренды), в. Акмурзин (Спартак-2), з. Калинин (Динамо), з. Устинов (свободный агент), з. Цаллагов (Зенит, из аренды), п. Пантелеев (Арсенал), п. Камболов (Краснодар), п. Байрамян (Ростов, из аренды), п. Сутормин (Зенит), н. Бухаров (свободный агент), н. Полоз (Зенит, из аренды), п Шекари (Трактор Сази, Иран), п. Мухаметзянов (Текстильщик), з. Чико (Фуэнлабрада, Испания), з. Микушин (Факел, в аренду), н. Сагитов (Нижний Новгород, в аренду).

Динамо (Москва)

Пришли: з. Плиев (Ахмат), з. Калинин (Рубин), з. Ордец (Шахтер, Украина), з. Паршивлюк (Ростов), п. Шимански (Легия, Польша), н. Шейдаев (Крылья Советов), н. Обольский (Сочи, из аренды), п. Каборе (свободный агент), п. Нойштедтер (свободный агент), н. Н’Жийе (Марсель, Франция), н. Филипп (Боруссия Д, Германия).

Ушли: з. Козлов (Ростов), п. Зотов (свободный агент), п. Кузьмин (Балтика), н. Луценко (Арсенал), п. Терехов (Крылья Советов, в аренду), з. Темников (Нижний Новгород), н. Марков (Рубин, в аренду), з. Хольмен (Виллем II, Голландия), п. Соу (Ноттингем Форест, Англия), п. Тетте (Газишехир Газиантеп, Турция), п. Москвичев (Динамо, в аренду), п. Черных (Динамо, в аренду), п. Липовой (Оренбург, в аренду).

Крылья Советов (Самара)

Пришли: в. Шильников (Сызрань-2003, из аренды), з. Анюков (Зенит), з. Комбаров (Спартак), н. Соболев (Енисей, из аренды), п. Тимофеев (Спартак, в аренду), н. Радонич (Локомотива, Хорватия), п. Якуба (Ротор), п. Терехов (Динамо), п. Кабутов (СКА-Хабаровск), п. Гынсарь (Хапоэль Хф, Израиль), н. Молчанов (Чертаново), з. Чернов (ЦСКА).

Ушли: з. Тихонов (свободный агент), з. В.Денисов (Локомотив, из аренды), з. Шишкин (Краснодар, из аренды), з. Самарджич (Олимпия, Словения), п. Ананидзе (Спартак, из аренды), п. Самедов (завершил карьеру), н. Шейдаев (Динамо), н. Вучичевич (Локомотива, Хорватия), н. Визнович (Шинник), н. Корниленко (завершил карьеру), п. Рабиу (свободный агент), п. Ткачук (свободный агент), з. Рохель (Тулуза, Франция), з. Зотов (Оренбург, в аренду), н. Яковлев (Факел).

Уфа (Уфа)

Пришли: з. Дивеев (ЦСКА, из аренды), п. Фомин (Краснодар-2), п. Гиоргобиани (Чайка), п. Батютин (Авангард, из аренды), н. Козлов (Оренбург), з. Мохбалиев (Спартак-2), п. Голубев (Краснодар, аренда), з. Круговой (Зенит, в аренду).

Ушли: в. Акмурзин (Рубин, из аренды), з. Живоглядов (Локомотив), з. Дивеев (ЦСКА), п. Салатич (Грассхоппер, Швейцария), п. Пауревич (Зандхаузен, Германия), п. Безденежных (Чайка, в аренду), н. Сейдахмет (Кайрат, Казахстан), з. Патрашко (Шинник), п. Засеев (Алания), з. Круговой (Зенит).

Тамбов (Тамбов)

Пришли: в. Сугробов (Балтика), з. Ойеволе (Оренбург), з. Осипенко (Факел), з. Гогуа (Даугавпилс, Латвия), з. Таказов (Армавир), п. Кулик (Анжи), п. Кацаев (Анжи), п. Мохаммед (Пюник, Армения), п. Муниру (Динамо, Белоруссия), п. Карасев (Анжи), п. Гелоян (Шинник), п. Костюков (Енисей), н. Конате (Пюник, Армения), н. Маркелов (Анжи), н. С.Архипов (Зоркий, из аренды), н. Часовских (Луч, из аренды), п. Мухаммед (Пюник, Армения), в. Сычев (Казанка).

Ушли: в. Смирнов (Мордовия), в. Вялов (Зенит Иж), в. Вавилин (Томь), з. Чистяков (Ростов), з. Шляков (СКА-Хабаровск, в аренду), з. Горбатюк (Томь), з. Гарбуз (Енисей), з. Овсиенко (Балтика), з. Шабанов (свободный агент), з. Мищенко (Торпедо-БелАЗ, Белоруссия), з. Зуйков (Зенит-2, из аренды), п. Хосонов (ЦСКА, из аренды), п. Мурнин (Химки), н. Сергеев (Торпедо), н. Альшин (Балтика), н. Баев (Велес), н. Обухов (Мордовия, из аренды), н. А.Архипов (свободный агент), п. Галиулин (Нефтехимик, в аренду).

Сочи (Сочи)

Пришли: в. Джанаев (свободный агент), н. Полоз (Зенит), в. Фролов (Оренбург), з. Маргасов (Локомотив), з. Шакуро (Тюмень), з. Цаллагов (Зенит), з. Новосельцев (Зенит), з. Набиуллин (Зенит), п. Рябоконь (Долгопрудный, из аренды), н. Обухов (Мордовия), з. Кудряшов (свободный агент), н. Карапетян (Прогрес, Армения), н. Мостовой (Зенит, в аренду), н. Заболотный (Зенит), п. Нобоа (Зенит).

Ушли: в. Солдатенко (Алания, в аренду), в. Зайцев (свободный агент), з. Бычков (Чайка), з. Калайджян (Арарат, Армения), з. Маргасов (Локомотив, из аренды), п. Горбунов (Ротор), п. Касаев (Локомотив, из аренды), п. Косянчук (свободный агент), н. Альфред (свободный агент), н. Обольский (Динамо, из аренды).