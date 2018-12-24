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Как развалить карьеру за полгода. Учит Наингголан

Шаг 1: уйти из «Ромы» с недовольством

Летом один из главных лидеров «Ромы» сенсационно перешел в «Интер». «Очень важно чувствовать доверие со стороны тренера и вице-президента Хавьера Дзанетти. Благодаря им я почувствовал себя нужным, в «Роме» я это перестал ощущать», – рассказал Раджа. Приняли его в клубе очень хорошо, а римляне получили 38 миллионов евро. «Решение уйти было не моим, его принял клуб, а не я», – загадочно добавил Наингголан. Болельщики «Ромы» до сих пор поняли не все.

Шаг 2: пропустить ЧМ-2018 из-за ссоры с тренером

Весной мы уже сравнивали эту ситуацию со скандалом Черчесов-Денисов. Наингголан не попал даже в расширенный состав сборной Бельгии, Мартинес объяснил, что футболист не входит туда по тактическим соображениям. Очевидно, что дело не только в тактике. Тренер и футболист не сходились друг с другом по многим вопросам – от курения и дисциплины до отдачи на поле. Время доказало, что Мартинес поступил верно. Бельгия впервые в своей истории завоевала медали ЧМ, но едва ли забралась бы выше третьего места даже при Наингголане.

Шаг 3: получить несколько травм

В июле Раджа мог сыграть за «Интер» с «Зенитом» в товарищеском матче, но повредил бедро и на поле не вышел. В октябре вышло обиднее – не отыграл и получаса в дерби, вывихнув голеностоп после стыка с Биглией. Через месяц еще одна травма и тоже в важнейшем матче – в гостях против «Тоттенхэма» Наингголан даже не закончил первый тайм, травмировав лодыжку. «Интер» был в 10 минутах от досрочного выхода из группы, а затем должен был обыграть аутсайдера «ПСВ», но в обоих случаях провалился, а бельгиец смотрел на это все со скамейки. Играть ему теперь в Лиге Европы.

Шаг 4: разозлить руководство

Хотя не факт, что в ЛЕ Раджа поможет. Впереди у «Интера» важнейший матч с «Наполи», а на Наингголана рассчитывать нельзя. «Раджа Наингголан был временно отстранен от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам», – сообщили в клубе в воскресенье. Подробности не сообщаются. По слухам, он опоздал на тренировку, причем уже далеко не в первый раз.

Шаг 5: потерять 150 тысяч евро из-за мошенников

Еще одна странная история. Про его увлечение казино все знали еще с лета – говорят, Наинголлан проиграл кучу денег на отдыхе в Монте-Карло в августе. Недавно банда мошенников подделала его чеки и украла со счета 150 тысяч евро. Дело расследует полиция.

Шаг 6: оскорбить фаната

В августе Наингголану не понравилось, что его отвлекают от отдыха и напоминают, что завтра игра. Было это перед матчем против «Торино». На следующий день футболист приехал на тренировку сразу из ночного клуба, с туринцами «Интер» сыграл 2:2. Наингголан просидел в запасе. А историю с жестом болельщику смаковали не один день.

Шаг 7: деградировать на поле

Как играет сейчас Наингголан – отдельная история. Просто несколько фактов.

  • 4+9 по «гол плюс пас» в прошлом сезоне, сейчас сыграл вчетверо меньше времени, но результативных очка лишь два.
  • Сильно ухудшились показатели обостряющих передач и дриблинга (соответственно с 1,9 до 1,2 и с 1,6 до 0,5 в среднем за игру).
  • Хуже стал и отбор (1,1 вместо 1,6).
  • На нем гораздо реже фолят (1 вместо 1,7)
  • Матчи, в которых он блистал, можно вместить в короткий список. Голевой с «Болоньей», домашний с «Пармой», выездной с «ПСВ». Пожалуй, все. Маловато за четыре месяца.

Начинал Наингголан в «Интере» хорошо, дальше – перестал выделяться вообще. Трудно сказать, связно ли это с тактическими особенностями при Спаллетти. Но поведение вне поля – уж точно одна из причин. Между тем, в клубе готовы пойти на крайние меры. Супертрансфер лета себя не оправдал.

Италия. Серия А Италия Интер Наингголан Раджа
Комментарии (6)
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Marley Bob
1545670776
его уход из Ромы так и не до конца обьясним.и время показывает,что это было серьезной ошибкой.
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mihail200606
1545673406
не знаю кто там виноват в уходе из Ромы, но у человека голова есть не только для того, чтобы есть в нее.. думать надо, чтобы не портить карьеру себе.. Балотелли это еще в большей степени касается..
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сапёр75
1545709748
тату розы , это просто отстой , хуже не существует
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piligrim1986
1545736733
спросите у кокоши с мамаем
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iBragim2102
1548545787
Как развалить карьеру за полгода. Перейти в интер.Перейти в интер.Перейти в интер.Перейти в интер.Перейти в интер.
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DadyshMira
1593778774
Классная статья
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