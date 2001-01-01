«Интер» может продать Наингголана зимой из-за нарушений дисциплины

«Интер» может продать полузащитника Раджу Наингголана в зимнее трансферное окно.

Вчера миланцы отстранили 30-летнего футболиста от занятий с командой в качестве дисциплинарного наказания: он опаздывал на тренировки в течение нескольких дней на прошлой неделе.

В клубе все чаще выражают недовольство бельгийцем, купленным за 38 миллионов евро.

«Интер» серьезно подумает о продаже хавбека, если получит предложение в январе. Миланцы хотят минимизировать свои денежные потери на игроке.