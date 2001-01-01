«Интер» может продать Наингголана зимой из-за нарушений дисциплины

«Интер» может продать полузащитника Раджу Наингголана в зимнее трансферное окно.
Вчера миланцы отстранили 30-летнего футболиста от занятий с командой в качестве дисциплинарного наказания: он опаздывал на тренировки в течение нескольких дней на прошлой неделе.
В клубе все чаще выражают недовольство бельгийцем, купленным за 38 миллионов евро.
«Интер» серьезно подумает о продаже хавбека, если получит предложение в январе. Миланцы хотят минимизировать свои денежные потери на игроке.
- Наингголан перешел в «Интер» из «Ромы» летом этого года.
- В текущем сезоне он провел за команду 15 матчей в Серии А и Лиге чемпионов и забил три гола.
- Ранее сообщалось, что бельгийцем интересуется «Гуанчжоу Эвергранд».