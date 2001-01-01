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    «Интер» может продать Наингголана зимой из-за нарушений дисциплины

    «Интер» может продать полузащитника Раджу Наингголана в зимнее трансферное окно.

    Вчера миланцы отстранили 30-летнего футболиста от занятий с командой в качестве дисциплинарного наказания: он опаздывал на тренировки в течение нескольких дней на прошлой неделе.

    В клубе все чаще выражают недовольство бельгийцем, купленным за 38 миллионов евро.

    «Интер» серьезно подумает о продаже хавбека, если получит предложение в январе. Миланцы хотят минимизировать свои денежные потери на игроке.

    • Наингголан перешел в «Интер» из «Ромы» летом этого года.
    • В текущем сезоне он провел за команду 15 матчей в Серии А и Лиге чемпионов и забил три гола.
    • Ранее сообщалось, что бельгийцем интересуется «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: Football Italia

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