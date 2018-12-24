Как дела у Промеса в Испании

В конце августа «Спартак» продал Квинси Промеса. Тогда эта сделка казалась удачной: москвичи получили за Промеса 20 миллионов евро, а сам полузащитник наконец-то уехал в более сильную лигу.

Вот небольшой дайджест событий из жизни Промеса за время после отъезда из России.

1. Промес дебютировал за «Севилью» в матче против «Бетиса». Полузащитник вышел на замену на 87 минуте и не отметился результативным действием. В том матче его команда проиграла со счетом 0:1.

2. Первые восемь туров, в которых он попадал в заявки «Севильи», Промес в основном выходил на замену. Лишь однажды, в игре против «Барсы», Квинси просидел все 90 минут на скамейке запасных.

3. Внезапно оказалось, что у Промеса рекордные отступные в «Севилье» – 150 миллионов евро.

4. Промес пробует стать «своим» для болельщиков «Севильи». К примеру, одному из них он проиграл iPhone в игру «камень, ножницы, бумага». В итоге Промес подарил телефон фанату.

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5. Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин объяснил безголевую серию Промеса: «В России он забивал много, а у нас он играет больше на фланге. Тот стиль игры, который проповедуем мы, отличается от «Спартака», и, наверно, поэтому он не может продемонстрировать все свои возможности».

6. В октябре Промес забил первый и единственный гол за «Севилью». Вообще-то, их должно быть два, но один мяч в игре с «Акхисаром» записали как автогол вратаря турецкой команды. О первом голе Промеса у нас даже есть отдельный материал.

7. В октябре в матче за Голландию против Германии Промес отдал голевую передачу. Через месяц в ответной игре против немцев он сам забил гол.

8. В конце ноября журналист Dario De Sevilla Хосе Эпина, обсуждая игру Промеса, сказал: «Мы рассчитывали на большее. В клубе им не очень довольны, но все еще ждут, что он проявит себя. А вот болельщики уже начинают уставать от ожиданий и высказывают сомнения на его счет».

9. В конце декабря Промес попался на вождении в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в его крови превысило 0,6 промилле (это больше нормы в два раза). Теперь он будет объясняться перед судом.

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А вот так некоторые болельщики реагируют на успехи и фокусы Промеса.

«Я совсем не против выпивки в выходные. Но выходка Промеса могла нанести ущерб людям»

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«Моя мать! Какой же образцовый персонаж! Всем бы так проводить выходные»

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А вот реакция на попадание Промеса в стартовый состав «Севильи» на матч с «Краснодаром»: два эмодзи, которые идеально описывают настроение болельщиков.

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Пока что кажется: трансфер не пошел на пользу ни одной из сторон. «Спартак» потерял главную атакующую силу и сломался под тяжестью внутренних конфликтов. Промес пока не вписывается в игру «Севильи» и портит репутацию тем, что нарушает закон.

UPD: Промесу грозит 8 месяцев условного срока. Кроме того, Квинси может лишиться прав на полгода.

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