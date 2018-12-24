Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Как дела у Промеса в Испании

В конце августа «Спартак» продал Квинси Промеса. Тогда эта сделка казалась удачной: москвичи получили за Промеса 20 миллионов евро, а сам полузащитник наконец-то уехал в более сильную лигу.

Вот небольшой дайджест событий из жизни Промеса за время после отъезда из России.

1. Промес дебютировал за «Севилью» в матче против «Бетиса». Полузащитник вышел на замену на 87 минуте и не отметился результативным действием. В том матче его команда проиграла со счетом 0:1.

2. Первые восемь туров, в которых он попадал в заявки «Севильи», Промес в основном выходил на замену. Лишь однажды, в игре против «Барсы», Квинси просидел все 90 минут на скамейке запасных.

3. Внезапно оказалось, что у Промеса рекордные отступные в «Севилье» – 150 миллионов евро.

4. Промес пробует стать «своим» для болельщиков «Севильи». К примеру, одному из них он проиграл iPhone в игру «камень, ножницы, бумага». В итоге Промес подарил телефон фанату.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

5. Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин объяснил безголевую серию Промеса: «В России он забивал много, а у нас он играет больше на фланге. Тот стиль игры, который проповедуем мы, отличается от «Спартака», и, наверно, поэтому он не может продемонстрировать все свои возможности».

6. В октябре Промес забил первый и единственный гол за «Севилью». Вообще-то, их должно быть два, но один мяч в игре с «Акхисаром» записали как автогол вратаря турецкой команды. О первом голе Промеса у нас даже есть отдельный материал.

7. В октябре в матче за Голландию против Германии Промес отдал голевую передачу. Через месяц в ответной игре против немцев он сам забил гол.

8. В конце ноября журналист Dario De Sevilla Хосе Эпина, обсуждая игру Промеса, сказал: «Мы рассчитывали на большее. В клубе им не очень довольны, но все еще ждут, что он проявит себя. А вот болельщики уже начинают уставать от ожиданий и высказывают сомнения на его счет».

9. В конце декабря Промес попался на вождении в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в его крови превысило 0,6 промилле (это больше нормы в два раза). Теперь он будет объясняться перед судом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот так некоторые болельщики реагируют на успехи и фокусы Промеса.

«Я совсем не против выпивки в выходные. Но выходка Промеса могла нанести ущерб людям»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Моя мать! Какой же образцовый персонаж! Всем бы так проводить выходные»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот реакция на попадание Промеса в стартовый состав «Севильи» на матч с «Краснодаром»: два эмодзи, которые идеально описывают настроение болельщиков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пока что кажется: трансфер не пошел на пользу ни одной из сторон. «Спартак» потерял главную атакующую силу и сломался под тяжестью внутренних конфликтов. Промес пока не вписывается в игру «Севильи» и портит репутацию тем, что нарушает закон.

UPD: Промесу грозит 8 месяцев условного срока. Кроме того, Квинси может лишиться прав на полгода.

Материалы по теме:

Промес вернулся в Россию. И попал на лучший «Краснодар»

«Севилья» вас поразит. Хотя Промес на лавке

Испания. Примера Испания Севилья Спартак Промес Квинси Мачин Пабло
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
uS_Number oNe
1545391790
Нефиг было уходить... В спартаке играл, забивал... но кинул у ушёл сидеть на лавку... Сразу было понятно ПОЧТИ для всех что лавка его место будет!
Ответить
Lester84
1545394734
Ну справедливости ради, Промес последние полгода до ухода и в Спартаке уже не блистал
Ответить
SEREZHA7575
1545398278
зазнался
Ответить
IVANRUS777
1545409786
У нас бы подвыпимши попался отмазали на раз-два, а в Испании сразу срок, у нас фанаты на руках носили, а в Испании приходится айфоны дарить за пару лайков, да ещё и в зарплате потерял. Эх Антошка...
Ответить
Спартач_навсегда
1545418413
возвращайся хоть в аренду Антоха пока что,а там,глядишь ,летом, и выкупим) Надеюсь Каррера и Промес еще вернутся
Ответить
Dellleone
1545420253
Он россиянин что бы следить за ним ? Зачем и кому вообще это нужно? Вздор!
Ответить
RotBerg
1545425348
А ещё пытались его ставить в один ряд с Халком и Вагнером... средний игрок, в Спартаке был лучшим среди худших
Ответить
DimonSPM
1545648486
У него и в Спартаке было всё очень плохо до отъезда
Ответить
ЮНик
1545648708
Играя в нашем чемпионате, любой деградирует. Поиграй Месси с Роналду в РПЛ и через пару лет для китайской суперлиги как раз бы подошли. В клуб уровня "*уйчжоу Чжичэн".
Ответить
giluxa1963
1545671793
да губошлеп это тебе не Россия
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
7
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 13:48
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
Вчера, 09:48
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
1 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+