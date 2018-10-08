«Севилья» вас поразит. Хотя Промес на лавке

Неожиданный лидер Испании.

«Севилья» обыграла «Сельту» (2:1) и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. Эта победа в Ла Лиге стала для андалусийцев четвертой подряд (общий счет – 14:4).

Испанские журналисты из Marca и AS называют «Севилью» главным открытием этого сезона и поражаются резким прогрессом команды Пабло Мачина, который работает в клубе всего четыре месяцев. Но удивляться не стоит: у команды полно джокеров, позволяющих ей быть круче всех в Испании.

• Футболисты «Севильи» отмечают, что им помогает побеждать классная атмосфера внутри команды. Игроки доверяют Мачину, им нравится работать с ним. Недавно Хесус Навас сказал: «Мачин найдет подход к любому футболисту. Он всегда выполняет свои обещания, разжевывает даже самые сложные тактические моменты». Только посмотрите, как игроки реагируют на похвалу Мачина после победы над «Реалом» (3:0).

text text text 26 Сен 2018 в 4:32 PDT

• За месяц в «Севилье» Промес еще ни разу не забил. Во-первых, это связано с тем, что он пока что игрок замены. Во-вторых, нулевая результативность Промеса не особо волнует Мачина. Тренер говорит, что Промес больше играет на фланге и выполняет функцию созидателя, а не главного бомбардира, как это часто было в «Спартаке». Промес, кстати, не забил в девяти играх подряд – такого не было с 2014 года. Кроме того, у полузащитник самые большие отступные в клубе – 150 млн евро. Возможно, отсутствие голов и рекордный ценник немного оттягивают дебютный гол Промеса.

• Мачин стабильно играет по схеме 3+5+2. В прошлом сезоне, когда он работал в «Жироне», расстановка помогла ему лучше всех выступить, если брать дебютантов Примеры. В недавнем интервью он сказал, что эта схема – идеальный вариант для защитников «Севильи» (Кьер, Каррису+Гомес/кто-то другой).

• Испанские статисты отмечают главное преимущества «Севильи» перед остальными командами. Клуб больше других клубов контролирует мяч в центре – около 63%. Это позволило ему, например, вынести «Реал» с Каземиро, Кроосом и Модричем в центре поля.

• Андре Силва раскрылся после тухлого года в «Милане». В Италии в 24 играх в прошлом сезоне он забил всего два гола. В этом розыгрыше Ла Лиги он провел в джерси «Севильи» восемь матчей и забил 7 мячей. Кроме того, он повторил рекорд Златана, поразив ворота семь раз в своих первых семи матчах в чемпионате Испании.

• Виссам Бен-Йеддер занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба в этом сезоне (он забил 5 голов, больше только у Силвы – 7). Но у Бен-Йеддера лучший процент реализаций в команде – каждый третий его удар заканчивается голом. В Ла Лиги больше только у Месси (ему нужно 2,83 удара для гола) и Стуани из «Жироны» (2,87).

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