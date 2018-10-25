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    Вы видели первые голы Промеса за «Севилью»? Это чудо


    3.4
    Голосов: 8
    25.10.2018 23:35
    Его очень не хватает «Спартаку».

    Промес долго пытался и наконец-то получилось. Для первого гола ему потребовалось девять матчей, но у «Севильи» все хорошо и без Квинси. В чемпионате Испании команда борется за место в четверке, а в Лиге Европы спорит с «Краснодаром» за первое место.

    В еврокубках под хорошую форму «Севильи» попал «Акхисар Беледиеспор». Именно этому турецкому клубу блестящим ударом через себя забил Квинси. Мяч сначала попал во вратаря, потом в штангу, а потом от руки голкипера все-таки отскочил за линию ворот.

    Когда счет уже был разгромным, Промес отличился еще раз. В этом моменте он подработал мяч в штрафной, поиздевался над защитником и пробил в дальний угол.

    Этот голландец и правда очень хорош!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Севилья»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 8
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 октября 2018, 07:32

      Да рано говорить о том что Квинси начал забивать. Забил местному Анжи...

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 27 октября 2018, 21:20

      Счёт на табло о многом говорит! Соперник был слаб! И опять редакторы , автор статьи журналисты уже делают какие то выводы! Как же не хватает профессионалов на этом поприще

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > Stilgray 27 октября 2018, 21:23

      Одни дилетанты, которые все и раздувают, и смуту вносят

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 27 октября 2018, 20:20

      За Спартак не хуже, и даже лучше забивал.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 октября 2018, 11:53

      да молодец антошка ! удачи ему больше голов в севилье. а так и в правду он уже не в россии зачем за ним следить?

      3
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 27 октября 2018, 11:33

      А за своими русскими футболистами прослеживать и хвалит не слабо?

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 октября 2018, 10:03

      Я не пойму... зачем вообще за ним следить? Он что Россиянин? Или вот он проиграл в Спартаке и стал супер звездой.... что аж два "чудесных " гола забил команде ноу нейм.

      2
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      Рейтинг: +41

      thereddog 27 октября 2018, 08:33

      промес всегда проявляет себя в игре со второсортными клубами. ничего особого выдающегося там не было.

      2
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      Рейтинг: +567

      LAY394 26 октября 2018, 23:33

      такие команды уровень промеса

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 26 октября 2018, 19:18

      Блестящий удар? Удар так себе и вратарь помог! Преувеличивать вы большие мастера!Окриашвили Севильи забил блестящим ударом это истинная правда а Промес пусть отрабатывает этот удар!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 октября 2018, 16:57

      такому сопернику забить сам Бог велел....

      2
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