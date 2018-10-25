Вы видели первые голы Промеса за «Севилью»? Это чудо

Его очень не хватает «Спартаку».

Промес долго пытался и наконец-то получилось. Для первого гола ему потребовалось девять матчей, но у «Севильи» все хорошо и без Квинси. В чемпионате Испании команда борется за место в четверке, а в Лиге Европы спорит с «Краснодаром» за первое место.

В еврокубках под хорошую форму «Севильи» попал «Акхисар Беледиеспор». Именно этому турецкому клубу блестящим ударом через себя забил Квинси. Мяч сначала попал во вратаря, потом в штангу, а потом от руки голкипера все-таки отскочил за линию ворот.

Когда счет уже был разгромным, Промес отличился еще раз. В этом моменте он подработал мяч в штрафной, поиздевался над защитником и пробил в дальний угол.

Этот голландец и правда очень хорош!