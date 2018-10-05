Промес вернулся в Россию. И попал на лучший «Краснодар»

Мы все видели изнутри.

Промес уже не тот

Квинси Промес пока что не слишком успешно привыкает к роли в новом клубе. Он больше не главная звезда своей команды и всего чемпионата, теперь он – обычный ролевой игрок в ротации крепкого европейского клуба. Очень техничный и старательный, но все-таки не первая опция.

«Он забил много голов в России, но в «Севилье» мы используем его на другой позиции – на фланге, и в связи с этим, его результативность может быть меньше», − говорил перед матчем главный тренер «Севильи» Пабло Мачин.

Тренер испанцев заранее объясняет, что против «Краснодара» проведет ротацию, дав отдохнуть ряду игроков. Задача «Севильи» на Лигу Европы – выход из группы, что с учетом уровня других соперников – «Акхисара Беледие» и льежского «Стандарта» − выглядит абсолютно решаемым. Идеальный шанс для Промеса. Квинси, ни разу не игравший в Примере больше 28 минут, вышел в стартовом составе одним из двух нападающих в схеме 3-5-2.

Но партнеры по «Севилье» не были нацелены на то, чтобы искать Промеса в каждой атаке, к чему он привык в «Спартаке». Иногда они просто не замечали его выгодные открывания, на что он открыто злился. Отбегав более 70 минут и отметившись лишь несколькими неудачными попытками пробить или обострить игру и передачами назад, Промес был заменен – под свист трибун.

«Как надо любить футбол, чтобы стоять в таких пробках?»

Сам Краснодар, у которого и раньше были проблемы из-за городской планировки, в последние годы показывает рекордный рост населения. И транспортная система за ним совершенно не успевает. Быстро доехать на футбол из центра практически невозможно. Стадион находится на окраине города, куда через железнодорожный переезд ведет всего один мост, застревающий в мертвых пробках перед каждым матчем.

К началу игры против «Севильи» трибуны заполнились чуть более, чем наполовину, но к 25-й минуте на стадионе не было ни одного пустого места. «Как надо любить футбол, чтобы ехать туда в таких пробках?» − это комментарии у темно-красных стрелок, индикативно обозначающих дорожную ситуацию на улицах городах в мобильном навигаторе.

Ответ находится, если посмотреть, как сейчас играет «Краснодар». Он хорош.

Современный тренер для современной команды

Тренер «Севильи» перед матчем отмечал, что «Краснодар» − современная команда, сравнимая по уровню со многими в Испании: быстрая и техничная. При этом сначала назначение Мурада Мусаева восприняли сомнительно, но оно уже сейчас все ясно – кажется, это именно тот тренер, который нужен клубу. Разделяющий любовь Сергея Галицкого к атакующему футболу и умеющий работать с молодыми игроками.

На предматчевой тренировке «Краснодара» чувствовалось, насколько хороша тут атмосфера – главный тренер разбавлял рабочий процесс забавным упражнением на координацию, в котором команда в полном составе должна была взяться за руки и прыгать в том направлении, который указывал тренерский штаб. Игрок, который сбивался, получал от всего коллектива подколы и дружеские пинки.

Мусаев начал тренировку с объявления: «После завершения упражнений на технику остаемся и отрабатываем стандарты в атакующей фазе. Не распыляемся, а фокусируемся на наших двух основных розыгрышах».

«Краснодар» с первых же минут зажал «Севилью» на ее половине поля, создавал моменты как с игры, так и в том числе со стандартов (Мамаев попал в перекладину), но пропустил гол после стандарта у своих ворот.

«Почему многие клубы держат всю команду в своей штрафной при обороне при стандартах, а мы всего 6-7 человек? Потому что после этого получается опасно контратаковать. Мы идем на риск, но идем сознательно», − объяснял Мусаев уже после игры.

Без номинальных нападающих (в эту зону попеременно врывались Мамаев и Куэва) «Краснодар» держал мяч всю игру, старался комбинировать и забил два невероятных мяча. Оба раза с заменами угадывал тренер – и Перейре, и Окриашвили хватало нескольких минут. Какой гол был красивее – комбинация из нескольких передач в одно касание, после которой забил уругваец − или победный гол ударом через себя? Каждый выбирает по вкусу. Но переполненный стадион «Краснодар» еще долго не расходился, скандируя «Молодцы!» после одной из самых значимых побед в истории клуба.

«Краснодар» сейчас недооценивают

«Ты знаешь, так обидно, что в сборную России третьим вратарем вызвали Шунина», − говорил на учебно-тренировочной базе клуба один из администраторов «Краснодара» своему коллеге, намекая на сильный старт сезона от голкипера «быков» Крицюка – 4 сухих матчей из 9. − «С одной стороны обидно, что вызвали мало наших игроков, но с другой – никто не получит травму. Мы останемся на базе и спокойно будем готовиться к следующим играм».

Пока все обсуждали полную смену состава ЦСКА, проблемы «Спартака» Карреры и «Локомотива» Семина, «Краснодар» незаметно опередил всех в чемпионате, кроме «Зенита», и набрал максимум очков в Лиге Европы. У клуба отличный тренер, разделяющий ценности клуба, и болельщики, помогающие команде в домашних матчах, а команда играет без какого-либо стороннего давления.

Кажется, в этом сезоне «Краснодар» исполнит новый важный прорыв.

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