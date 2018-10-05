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    • Промес вернулся в Россию. И попал на лучший «Краснодар»

    Промес вернулся в Россию. И попал на лучший «Краснодар»


    3.4
    Голосов: 5
    05.10.2018 10:02
    Мы все видели изнутри.

    Промес уже не тот

    Квинси Промес пока что не слишком успешно привыкает к роли в новом клубе. Он больше не главная звезда своей команды и всего чемпионата, теперь он – обычный ролевой игрок в ротации крепкого европейского клуба. Очень техничный и старательный, но все-таки не первая опция.

    «Он забил много голов в России, но в «Севилье» мы используем его на другой позиции – на фланге, и в связи с этим, его результативность может быть меньше», − говорил перед матчем главный тренер «Севильи» Пабло Мачин.

    Тренер испанцев заранее объясняет, что против «Краснодара» проведет ротацию, дав отдохнуть ряду игроков. Задача «Севильи» на Лигу Европы – выход из группы, что с учетом уровня других соперников – «Акхисара Беледие» и льежского «Стандарта» − выглядит абсолютно решаемым. Идеальный шанс для Промеса. Квинси, ни разу не игравший в Примере больше 28 минут, вышел в стартовом составе одним из двух нападающих в схеме 3-5-2.

    Но партнеры по «Севилье» не были нацелены на то, чтобы искать Промеса в каждой атаке, к чему он привык в «Спартаке». Иногда они просто не замечали его выгодные открывания, на что он открыто злился. Отбегав более 70 минут и отметившись лишь несколькими неудачными попытками пробить или обострить игру и передачами назад, Промес был заменен – под свист трибун.

    «Как надо любить футбол, чтобы стоять в таких пробках?»

    Сам Краснодар, у которого и раньше были проблемы из-за городской планировки, в последние годы показывает рекордный рост населения. И транспортная система за ним совершенно не успевает. Быстро доехать на футбол из центра практически невозможно. Стадион находится на окраине города, куда через железнодорожный переезд ведет всего один мост, застревающий в мертвых пробках перед каждым матчем.

    К началу игры против «Севильи» трибуны заполнились чуть более, чем наполовину, но к 25-й минуте на стадионе не было ни одного пустого места. «Как надо любить футбол, чтобы ехать туда в таких пробках?» − это комментарии у темно-красных стрелок, индикативно обозначающих дорожную ситуацию на улицах городах в мобильном навигаторе.

    Ответ находится, если посмотреть, как сейчас играет «Краснодар». Он хорош.

    Современный тренер для современной команды

    Тренер «Севильи» перед матчем отмечал, что «Краснодар» − современная команда, сравнимая по уровню со многими в Испании: быстрая и техничная. При этом сначала назначение Мурада Мусаева восприняли сомнительно, но оно уже сейчас все ясно – кажется, это именно тот тренер, который нужен клубу. Разделяющий любовь Сергея Галицкого к атакующему футболу и умеющий работать с молодыми игроками.

    На предматчевой тренировке «Краснодара» чувствовалось, насколько хороша тут атмосфера – главный тренер разбавлял рабочий процесс забавным упражнением на координацию, в котором команда в полном составе должна была взяться за руки и прыгать в том направлении, который указывал тренерский штаб. Игрок, который сбивался, получал от всего коллектива подколы и дружеские пинки.

    Мусаев начал тренировку с объявления: «После завершения упражнений на технику остаемся и отрабатываем стандарты в атакующей фазе. Не распыляемся, а фокусируемся на наших двух основных розыгрышах».

    «Краснодар» с первых же минут зажал «Севилью» на ее половине поля, создавал моменты как с игры, так и в том числе со стандартов (Мамаев попал в перекладину), но пропустил гол после стандарта у своих ворот.

    «Почему многие клубы держат всю команду в своей штрафной при обороне при стандартах, а мы всего 6-7 человек? Потому что после этого получается опасно контратаковать. Мы идем на риск, но идем сознательно», − объяснял Мусаев уже после игры.

    Без номинальных нападающих (в эту зону попеременно врывались Мамаев и Куэва) «Краснодар» держал мяч всю игру, старался комбинировать и забил два невероятных мяча. Оба раза с заменами угадывал тренер – и Перейре, и Окриашвили хватало нескольких минут. Какой гол был красивее – комбинация из нескольких передач в одно касание, после которой забил уругваец − или победный гол ударом через себя? Каждый выбирает по вкусу. Но переполненный стадион «Краснодар» еще долго не расходился, скандируя «Молодцы!» после одной из самых значимых побед в истории клуба.

    «Краснодар» сейчас недооценивают

    «Ты знаешь, так обидно, что в сборную России третьим вратарем вызвали Шунина», − говорил на учебно-тренировочной базе клуба один из администраторов «Краснодара» своему коллеге, намекая на сильный старт сезона от голкипера «быков» Крицюка – 4 сухих матчей из 9. − «С одной стороны обидно, что вызвали мало наших игроков, но с другой – никто не получит травму. Мы останемся на базе и спокойно будем готовиться к следующим играм».

    Пока все обсуждали полную смену состава ЦСКА, проблемы «Спартака» Карреры и «Локомотива» Семина, «Краснодар» незаметно опередил всех в чемпионате, кроме «Зенита», и набрал максимум очков в Лиге Европы. У клуба отличный тренер, разделяющий ценности клуба, и болельщики, помогающие команде в домашних матчах, а команда играет без какого-либо стороннего давления.

    Кажется, в этом сезоне «Краснодар» исполнит новый важный прорыв.

    Хочу больше текстов:

    «Краснодар» без Смолова стал только лучше. По фактам

    Каким мы запомним Квинси Промеса

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Краснодара», официальный сайт «Севильи»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 октября 2018, 23:52

      Краснодар молодцы. Хорошая игра.

      1
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      Рейтинг: +2115

      upiter622 5 октября 2018, 21:21

      Давно надо было гнать этого самодовольного смолова!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 октября 2018, 16:24

      Надеемся на продолжение ярких побед!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 5 октября 2018, 15:07

      Краснодар,молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      nikurit 5 октября 2018, 15:00

      Жемчужина российского футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      grain 5 октября 2018, 14:21

      Надеюсь Мусаев не сдуется, как это иногда происходит, а станет тренером уровня ну минимум Гончаренко. Не в обиду Семаку, но именно у ЦСКА и Краснодара сейчас сильнее всех чувствуется тренерское влияние на коллективы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14473

      Skull_Boy 5 октября 2018, 13:58

      Да мешок ваш Промес, как на поле то Севилья проигрывает и в максимум на что способен в сборной это привозить голы в свои ворота

      3
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      Рейтинг: +342

      romvad 5 октября 2018, 12:37

      Краснодарские пробки скоро будут знамениты на весь мир )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 5 октября 2018, 12:02

      Ай молодчаги!!! Матч загляденье просто!!! Только вперед к новым победам!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 октября 2018, 11:10

      Краснодар хорош, очень хорош..Севилья вчера отскочила от крупного разгрома. Мамаев отлично играл вчера, да все супер провели матч, Газинский тупил иногда только..красавцы

      11
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