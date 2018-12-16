Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Капитан «Штутгарта» принес важную победу, а потом узнал о смерти отца прямо на стадионе

Капитан «Штутгарта» принес важную победу, а потом узнал о смерти отца прямо на стадионе

Кристиан Гентнер – воспитанник «Штутгарта», который провел в родной команде большую часть карьеры. Сейчас Гентнеру 33 года, но он по-прежнему выходит в основном составе и даже приносит результат. В субботнем матче против «Герты» (2:1) к «Штутгарту» пришла неожиданная победа. Капитан команды Гентнер отдал голевой пас в моменте с решающим голом, а его клуб взлетел на 15-е место. После матча Гентнеру было совсем не до радости: отец Кристиана почувствовал себя плохо, когда смотрел встречу. Ему успели оказать первую помощь, но не спасли.

Немецкие команды соболезнуют Гентнеру. Одной из первых это сделала именно «Герта».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Какая печальная новость. Мы оплакиваем отца Кристиана Гентнера и желаем его семье много сил в эти трудные часы», – написано в сообщении дортмундской «Боруссии».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Похожие слова опубликовал «Вольфсбург», где Гентнер тоже отыграл три сезона.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Не верю, что это правда! Мои соболезнования. Я потеряла дар речи», – написала немецкая теннисистка Сабин Лисицки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Боатенг, Полтер и другие игроки желают Гентнеру много сил.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Матч против «Герты» стал для Гентнера первым в сезоне, где тот отметился результативным действием. При этом он все еще остается одним из немногих игроков в клубе, кто выигрывал чемпионство в сезоне-2006/07. Сейчас «Штутгарт» борется за выживание, а личная статистика Гентнера несет только разочарование. Но куда более ужасные эмоции игрок теперь переживает за пределами поля.

Германия. Бундеслига Германия Штутгарт Герта Гентнер Кристиан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
5
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
Вчера, 13:59
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
25 июля
1
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
1
Фото«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов
23 июля
Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»
22 июля
2
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
22 июля
5
Фомин описал Шварца двумя словами
22 июля
«Бавария» готовит предложение по защитнику «Барселоны»
18 июля
В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»
17 июля
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»
17 июля
Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»
17 июля
10
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
15 июля
1
Саудовский клуб готовит предложение Кейну
14 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+