Капитан «Штутгарта» принес важную победу, а потом узнал о смерти отца прямо на стадионе

Кристиан Гентнер – воспитанник «Штутгарта», который провел в родной команде большую часть карьеры. Сейчас Гентнеру 33 года, но он по-прежнему выходит в основном составе и даже приносит результат. В субботнем матче против «Герты» (2:1) к «Штутгарту» пришла неожиданная победа. Капитан команды Гентнер отдал голевой пас в моменте с решающим голом, а его клуб взлетел на 15-е место. После матча Гентнеру было совсем не до радости: отец Кристиана почувствовал себя плохо, когда смотрел встречу. Ему успели оказать первую помощь, но не спасли.

Немецкие команды соболезнуют Гентнеру. Одной из первых это сделала именно «Герта».

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«Какая печальная новость. Мы оплакиваем отца Кристиана Гентнера и желаем его семье много сил в эти трудные часы», – написано в сообщении дортмундской «Боруссии».

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Похожие слова опубликовал «Вольфсбург», где Гентнер тоже отыграл три сезона.

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«Не верю, что это правда! Мои соболезнования. Я потеряла дар речи», – написала немецкая теннисистка Сабин Лисицки.

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Боатенг, Полтер и другие игроки желают Гентнеру много сил.

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Матч против «Герты» стал для Гентнера первым в сезоне, где тот отметился результативным действием. При этом он все еще остается одним из немногих игроков в клубе, кто выигрывал чемпионство в сезоне-2006/07. Сейчас «Штутгарт» борется за выживание, а личная статистика Гентнера несет только разочарование. Но куда более ужасные эмоции игрок теперь переживает за пределами поля.