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  • Он забивает, как Месси, но живет в провинции и ездит на велике

Он забивает, как Месси, но живет в провинции и ездит на велике

«Мой детский тренер Альваро Рикес говорил, что когда-нибудь я стану самым сильным уругвайским футболистом. Он говорил мне, что у меня феноменальные данные, что мне нужно срочно ехать в Европу», – рассказывал нападающий Кристиан Стуани почти 11 лет назад.

Стуани поступил так, как говорил тренер: уехал в Европу. Вот только суперзвездой у него стать совсем не получилось. «Реджина», «Альбасете», «Леванте», «Расинг», «Эспаньол», «Миддлсбро», «Жирона» – все команды, за которые Стуани играл в своей карьере. За 14 лет у него была лишь одна реальная возможность уехать в классный клуб – три года назад им интересовался «Наполи». Но нападающий отказался от этого варианта, потому что сомневался, что сможет заиграть в стартовом составе. И вместо Италии укатил в Англию, в «Миддлсбро».

«Знаете, два сезона в Англии не показались мне такими уж провальными. Я понял, что не могу до конца адаптироваться к каждой лиге. Я понял, что быстрый силовой футбол не для меня. Мне больше нравится технические действия. И мне по душе испанский стиль игры», – говорил Стуани в интервью El Mundo Deportivo год назад. Этот нападающий относится к тому типу людей, который полюбит любое место в мире, лишь бы ему и его семье там было хорошо. С 2012-го по 2015-й он жил в 30 минутах езды от Барселоны – ему нравились тишина и покой. Сейчас Кристиану по душе маленький испанский город Жирона (население меньше 100 тысяч человек) и команда-середняк, скромно обитающая в середине турнирной таблицы чемпионата Испании.

Он кайфует от «Жироны»

Стуани рассказывал, что влюбился в маленький стадиончик «Монтиливи» вместимостью в 9500 человек с самой первой игры. «Главное – не количество людей, а то, как там болеют», – признавался нападающий. За «Жирону» Стуани играет всего второй год, но уже бьет командные рекорды по результативности. Кстати, с этим связана забавная история.

Бывший тренер «Жироны» Пабло Мачин, который сейчас тренирует «Севилью» и Квинси Промеса, отмечал, что Стуани сам знал, что находится не в самой идеальной форме, поэтому без конца тренировался. На вечеринке в честь наступления 2018 года он поспорил со своим другом-барменом, которого знал еще со времен выступлений за «Эспаньол», что не сможет забить больше 20 мячей за прошлый сезон – на это Кристиан даже поставил 10 тысяч евро. В результате за весеннюю часть чемпионата он забил 12 мячей и побил собственный рекорд результативности. Сейчас он продолжает забивать с той же интенсивностью.

Лионель Месси – 11 голов, Кристиан Стуани – столько же. Разница лишь в том, что уругваец чаще бил пенальти. Вообще, в «Жироне» Стуани отвечает за все стандарты: главный тренер Эусебио Сакристан путем голосования игроков установил это еще до начала сезона.

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Перевод: после 12 матчей у Стуани 11 голов, точность ударов равна 60%, 67% ударов заканчиваются голом. Это лучший год в карьере 32-летнего Стуани.

О профессионализме и мастерстве Стуани говорят несколько фактов:

  • Он – первый игрок в XXI веке, который забил «Реалу», «Барсе», «Атлетико» за один календарный год.
  • 60,7% ударов Стуани летят точно в ворота соперников, это лучший показатель в Лиге. У Месси же 60%.
  • Стуани забил 71% от общего числа голов «Жироны» в этом сезоне.

***

Нападающий живет недалеко от клубной базы и часто добирается на тренировки на велосипеде. Месси только в пятнадцатом туре сместил его с первого места гонки лучших бомбардиров Ла Лиги. До этого Стуани в течение пяти недель лидировал в этом споре.

Кстати, для «Жироны» это абсолютный результат: никому из игроков этой команды не удавалось лидировать в споре лучших бомбардиров. Это связано с тем, что прошлый сезон для клуба был первым в Ла Лиге.

«Летом у меня было много предложений: из Китая, ОАЭ, МЛС. Но я хочу играть в футбол на высоком уровне. Пусть даже мне уже 32» – Стуани одной фразой перечеркнул все денежные стереотипы. Да и зачем уезжать оттуда, где у тебя все получается и тебя очень любят.

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Комментарии (7)
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Cules2013
1544475683
Молодец, конечно, но я его помню больше по сборной, а там он мягко говоря не блистал, всего 5 голов за 6 лет выступлений.
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KOLBIS
1544500145
Счастливый человек...Кайфует от жизни!!!...
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mihail1980
1544500695
и без огромных денег как некоторые
Ответить
mihail200606
1544539831
занимается любимым делом, доволен тем что есть, кайфует от жизни.. красавчик
Ответить
vasiok74
1544821667
МУЖИК!удачи тебе и твоей семье!
Ответить
SEREZHA7575
1545313434
супер!
Ответить
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