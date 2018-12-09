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    Месси забил два невероятных гола в дерби и установил крутой рекорд


    3
    Голосов: 8
    09.12.2018 00:40
    Это пятый игрок мира.

    Чемпионат Испании в нынешнем сезоне – радость для стороннего наблюдателя. Никакого двоевластия в лице «Барселоны» и «Реала», никаких бешеных отрывов в 10-15 очков: «Севилья» лидировала, в лигочемпионской четверке тусуется скромный «Алавес», а плотность такова, что даже 14-я команда чемпионата в два прыжка может залететь в топ-4 – расстояние всего шесть очков.

    В этой связи интересно было посмотреть каталонское дерби – «Эспаньол» тоже недавно был в лидирующей группе, а сейчас идет девятым. Впрочем, интриги не получилось – «Барселона» укатала соперника с крупным счетом.

    Все в шоке, но среди лидеров Испании клуб без денег, звезд и славы

    Главным действующим лицом при этом был Лео Месси, который забил два изумительных гола со штрафного.

    Сначала вот так.

    А потом вот так. Что удивительно, Месси впервые в своей истории забил два гола со штрафных в одной игре Примеры.

    А еще он здорово ассистировал Дембеле.

    Кроме того, Месси установил новый рекорд. Он в 13-м подряд сезоне испанской Примеры забил больше десяти голов. Такое никому не удавалось до него. Удастся ли после?

    Эспаньол – Барселона – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Месси, 17; 0:2 – Дембеле, 26; 0:3 – Суарес, 45; 0:4 – Месси, 65.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер OptaJose
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1174

      Александр52 10 декабря 2018, 13:08

      Месси просто гений, мы рады что живём в его эпоху.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70

      rude boy 9 декабря 2018, 19:29

      Положи он такую же банку в финале в Бразилии на последних минутах , неизвестно как бы все закончилось.
      Суарес тоже отменный гол забил .

      3
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 9 декабря 2018, 19:25

      Месси, что ни говори, великий игрок! Но только клубный. Такое бывает. Помню в Реале конца 50-х и начала 60-х играл Альфредо ди Стефано. Пять раз, при нем, Реал становился победителем кубка чемпионов. Три золотых мяча получил сам ди Стефано. Но в сборной никаких успехов.

      2
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      Рейтинг: +31

      санкус 9 декабря 2018, 15:15

      Жаль что осталось не долго нас всех радовать, ведь Месси и Рональдо не молодеют а кто следующие ? Неймар ? не вариант Суарес тоже доигрывает молодежи много но пока что то таких двух по истине соперников дарящих радость не видно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      санкус 9 декабря 2018, 15:12

      А по другому и быть не могло ! на то он и Месси

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 9 декабря 2018, 13:52

      Месси был, есть и будет всегда лучшим!!!

      5
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 9 декабря 2018, 12:44

      Штрафные, как штрафные. Чего там уникального?

      -3
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      Рейтинг: +81

      palik > RotBerg 9 декабря 2018, 13:25

      ага точно...через игру такие забивают и не по два а по три за матч....ну ты и глор конечно

      2
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 9 декабря 2018, 12:33

      Голы конечно шедевральные - определенно!!!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 11:32

      Как говорится, одной левой...

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 декабря 2018, 11:31

      да месси в сборной совсем другим футболистом становится

      1
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      Рейтинг: +81

      palik > mihail1980 9 декабря 2018, 13:25

      в сборной у него другая роль товарищ

      -1
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