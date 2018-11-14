Все в шоке, но среди лидеров Испании клуб без денег, звезд и славы

Теперь Каталония не только «Барса».

Владелец должен денег

Перед стартом сезона фанаты «Эспаньола» серьезно напряглись. Оказалось, что у владельца клуба Чэнь Яньшэня финансовые проблемы – акции его компаний серьезно упали в цене. Правительство Китая попросило бизнесмена поскорее выплатить часть денег, которое он позаимствовал для инвестиций в клуб.

Хотя лига недавно заявила, что держит ситуацию под контролем, топ-менеджмент «Эспаньола» суетится. 5-го декабря состоится очередной совет директоров. Испанская пресса полагает, что место Яньшэня непоколебимо. Но до этого времени бизнесмен должен придумать, что делать с инвестициями дальше.

Кстати, по некоторой информации, за последний год клуб прибавил в доходах – 75 миллионов евро. Правда, расходов – на четыре миллиона больше. Клубный менеджмент прогнозирует сужение данной разницы до 2.3 миллиона евро. Иными словами, есть надежда, что скоро «Эспаньол» перестанет быть убыточным. Это может серьезно подхлестнуть Яньшэня на поиск новых средств.

Тренер хочет первое место

Весь прошлый сезон «Эспаньол» болтался на дне. В итоге в апреле руководство уволило Кике Санчеса Флореса, а уже летом объявило, что на пост коуча назначен Хоан Руби. Это классическая история про своего парня, но с парой важных нюансов. Он долгое время играл за бело-голубых, варился в структуре «Эспаньола», три года возглавлял вторую команду. Затем его и весь тренерский штаб уволили. Для Руби такое решение стало полной неожиданностью: «Это был тяжелый момент. Честно говоря, мы были довольны нашей работы. Да, мы с трудом прогрессировали, но надеялись на успех. Когда сообщили об увольнении, то это сильно ударило по мне. Но со временем понимаешь, что даже такие спорные решения могут принести положительные изменения для команды».

Огромное влияние на тренера оказал Тито Виланова, с которым он работал в «Барселоне». «Руби отвечает за анализ соперника и разбор полета, я же могу больше посвятить себя команде», – объяснял тот. Руби учился у Тито, стал сторонником атакующего футбола, но вскоре Виланова ушел из-за болезни, и карьера вновь отбросила его за пределы Каталонии.

В прошлом сезоне он неожиданно вывел в Примеру «Уэску» и планировал провести с командой дебютный для себя сезон в чемпионате Испании. Но Руби позвонили из «Эспаньола», и, несмотря на прошлые трудности, он не мог отказать, поскольку считал бело-голубых своим практически родным клубом.

Bon dia, pericos!



El cos tècnic blanc-i-blau ha programat l'entrenament d’avui a les 10.30h a porta tancada a la CE Dani Jarque.#RCDE | #Volem pic.twitter.com/7g4iAVYX5m — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 9 ноября 2018 г.

Руби сразу поставил руководству условия: мы никого не держим, кто хочет, тот уходит. Так, состав потерял несколько талантливых ребят. Но тренер и не скрывал: «Мы строим новую команду». Над его смелостью и дерзостью хихикали. Недавно он вовсе сказал, что команда смотрит на первое место. Сейчас до него уже три очка – больше никто не смеется.

Игра рекордно хороша дома

Для Руби главное – сильная и креативная полузащита. В этом ему помогает трио в центре поля: Гранеро, Рока и Дардер. Последние двое отлично держат мяч, регулярно подключаются к защитным действиям. В свою очередь, Гранеро (да, этот самый Гранеро, у которого восемь лет назад не получилось в «Реале») переживает вторую молодость: в 31 год он сияет ярко, а все потому, что Руби дал ему больше пространства на последней трети поля.

«Эспаньол» при Руби играет в схему 4-3-3. Эта стратегия, по мнению тренера, дает наибольший контроль над командными действиями, поскольку 4-3-3 обеспечивает оперативную взаимозаменяемость или перестроение во время игры. И, конечно же, забетонировать результат. Добавим к этому еще и эффект неожиданности – получим главную сенсацию сезона. И, кажется, каталонцы почувствовали кураж.

В итоге «Эспаньол» стал одной из пяти команд из топ-5 чемпионатов (всего – 98 клубов), кто выиграл все матчи на своем поле. Скептики отсылает, что в гостях они играют не так удачно. Это правда – если в домашней таблице каталонцы вторые, то в гостевой – аж четырнадцатые. Тем не менее «Эспаньол» остается одной из самых надежных команд лиги в обороне – 10 пропущенных. Меньше только у «Атлетико» (8), «Вильядолида» и «Валенсии» (по 9).

Форвард долго сидел в третьей лиге

Мы уже писали, что «Эспаньол» живет в режиме экономии. Особенно это проявилось в летней трансферной кампании. Помимо продаж двух перспективных защитников Аарона Мартина Кариколя и Марка Наварро, команда потеряла своего главного форварда – Жерара Морено. Нападающий за 20 млн евро укатил в «Вильярреал», а бело-голубые, пожалуй, окончательно лишились своего атакующего потенциала.

Руби нашел замену Морено в лице Борхе Иглесиаса. Парню 25 лет, а его карьера совсем чахлая – раньше он гонял за «Сельту Б» в третьем дивизионе и провел сезон аренды в «Сарагосе». Там нападающего и прорвало – 22 гола за 45 матчей. Такая статистика впечатлила Руби, который вытряс с руководства десять миллионов на покупку.

Борхе отлично чувствует себя на позиции центрфорварда. В добавок к мощному кулаку центральных фланговые атаки «Эспаньола» разгоняют два крайних нападающих – Гарсия и Баптистау. Вся карасуль Руби замыкается именно на Иглесиасе. У него 44% от командных голов. Во всем чемпионате сильнее зависит от одного форварда только «Жирона», где Стуани дает космические 62%. «Эспаньол» в среднем владеет мячом меньше 50% времени, но по количеству ударов в створ за матч он третий – сразу после «Барсы» и «Реала».

Капитан – воспитанник «Барсы»

Мальчик, который родился на отшибе города и пережил не самое благополучное детство, попал в школу «Барселоны». Уже тогда, в начале века, Серхио заметили скауты юношеской сборной Испании. Форварда пригласили на чемпионат Европы, где он вместе с командой завоевал золотые медали. Парня подтягивали к играм за основу «Барсы». Все это звучит как байопик про успешную карьеру. Но уже тогда Гарсия не выдержал оборотов.

Конкуренцию Серхио проиграл и вынужденно отказался от места в родном клубе ради практики. Затем – сплошные середнячки Ла Лиги, хотя даже там он выделился и произвел впечатление на тренера сборной Луиса Арагонеса. Гарсия сгонял на Евро-2008, снова взял золото, но после этого окончательно растворился вне топ-футбола.

Несколько лет назад в испанской прессе прошел слух, что игроком интересуется «Барселона»: ей нужен был толковый игрок для скамейки, а Гарсия входил в шорт-лист. Но дальше инсайдов дело не пошло. Его одноклубник тех лет Джон Кордоба тогда говорил об игре капитана: «Наша игра в атаке построена очень просто. Главное – довести мяч до Серхио, а он обязательно что-нибудь придумает. Любого партнера он видит не глядя, а отобрать у него мяч один в один практически невозможно. Для меня счастье играть с ним в одной связке. Кроме того он очень хороший человек. И очень хороший капитан, отлично знающий, когда надо поддержать, а когда завести, прикрикнуть».

Кажется, любовь к «Эспаньолу» и неудачи юности породили у Гарсии некоторую злость к «Барселоне» – в каталонском дерби он всегда эмоционален. Например, в том году Серхио назвали защитника Умтити «negro» (черный). В Испании запылал скандал, но форвард сам замял конфликт: извинился и сказал, что никаких расовых унижений не приветствует – его жена имеет цыганские корни, а муж сестры (с которым они дружат) и вовсе афроамериканец.

Enorme trabajo de todos y 5ª victoria en casa. Seguimos arriba. Con ganas de más. #volem #somhi



Pd: Didac gracias por el pic.twitter.com/PeR5n3KFY1 — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) 6 ноября 2018 г.

Фанаты против независимости Каталонии

В прошлом году в Каталонии обострился вечный спор о независимости: бурная полемика, массовые бойкоты, протесты. Футбольные клубы отреагировали по-разному. С «Барселоной» все понятно: сине-гранатовые открыто поддерживали референдум о независимости Каталонии. С «Эспаньолом» же все сложнее.

Тут надо знать историю. Через год после образования «Барсы» (в 1900-м году) группа испанцев организовала свою команду. Позже ей дали название – «Эспаньол», что в переводе означает «испанский». Хотя по одной из версий главным инициатором создания той команды был коренной каталонец Анхель Родригес. Возможно, оно и так, но название говорит само за себя.

Например, в 1918 году власти Каталонии также просили Мадрид о предоставлении им автономии. А в это же время на базе «Эспаньола» собирали подписи те, кто были против подобной инициативы. В годы же Гражданской войны среди болельщиков клуба гуляли сепаратистские взгляды, многие из них поддерживали взгляды генерала Франко.

Сейчас времена несколько изменились. К примеру, гимн «Эспаньола» переведен на каталонский. Да и в принципе публика на домашних матчах команды стала разной, в том числе и в национальном и идеологическом планах. Но на общий интерес к клубу это не сильно влияет: за «Эспаньол» в Каталонии болеют только 3/10 местных жителей.

Что касается политических взглядов активных фанатов, то здесь большинство все равно выступает против независимости Каталонии, хотя клуб всячески сглаживает углы. Во многом – это исторический фактор и некая идеология противопоставления себя болельщикам «Барсы». В самом клубе мнения разделились, но публичная позиция «Эспаньола» остается нейтральной. Бело-голубые предпочитают находиться в стороне от таких вопросов.

9-го декабря «Эспаньол» и «Барселона» пересекутся в каталонском дерби. И впервые за очень долгое время это будет действительно горячая заруба, под которую не придется выдумывать дополнительный социально-общественный подтекст. Потому что на этот раз хватит турнирного.

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