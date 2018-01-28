Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Он забил два гола в свои ворота и один – в чужие. Историческое достижение в Испании


    2.5
    Голосов: 4
    28.01.2018 22:00
    Защитник «Эспаньола» точно не забудет этот ужасный вечер.

    «Эспаньол» проиграл «Леганесу» (2:3), но у этого матча был всего один герой. 22-летний защитник Марио Хермосо так хотел помочь команде, что дважды забил в свои ворота. Еще один мяч игрок отправил в ворота «Леганеса», но от поражения его команду это не спасло. Такой результативности от одного игрока во время 90-минутного матча не было никогда. Голы этой встречи можно посмотреть здесь.

    Игроков, которые дважды отмечались автоголами в одном матче, в истории Примеры всего шесть. Кстати, забитый гол стал для Хермосо первым за 18 игр этого сезона. До «Эспаньола» он выступал за вторую команду «Реала» и считался одним из кандидатов в основную. Из «Реала» его продали за 400 тысяч евро, а с такими достижениями вернуться на подобный уровень будет сложно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 31 января 2018, 22:01

      Эрмосо млять Эрмосо
      учите правила испанского дебилы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 января 2018, 21:47

      судьбаааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 января 2018, 20:17

      ну бывает со всеми... . и великие вратари бабочки пускают, че их теперь гнобить что ли или жалеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 29 января 2018, 09:24

      первый автогол не скажу что такой серьезный косяк. видно что атакующий игрок сильно простреливал и ногу не успевал марио убрать. а второй автогол уже косяк. ну и правильный гол случайностью вышел. главное чтобы теперь его в команде не затоптали партнеры, а поддержали. с кем не бывает, и великие ошибаются!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 29 января 2018, 08:55

      Чего жалко то? Всякое бывает, а его возвращение в реал зависит от того, как он играть будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 29 января 2018, 08:00

      Че жалеть-то, хет-трик ведь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 29 января 2018, 07:13

      Печалька (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 29 января 2018, 05:32

      жалко парня........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 28 января 2018, 23:52

      Сами вы хермосы. Единственно верная транскрипция фамилии - Эрмосо!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 28 января 2018, 23:32

      А вы представляете стрес для него какой??? Всего самого ему и побед и только побед!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11