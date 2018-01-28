Он забил два гола в свои ворота и один – в чужие. Историческое достижение в Испании

Защитник «Эспаньола» точно не забудет этот ужасный вечер.

«Эспаньол» проиграл «Леганесу» (2:3), но у этого матча был всего один герой. 22-летний защитник Марио Хермосо так хотел помочь команде, что дважды забил в свои ворота. Еще один мяч игрок отправил в ворота «Леганеса», но от поражения его команду это не спасло. Такой результативности от одного игрока во время 90-минутного матча не было никогда. Голы этой встречи можно посмотреть здесь.

FINAL #LeganésEspanyol 3-2



¡El Leganés alimenta su buena dinámica tras imponerse al Espanyol en Butarque! pic.twitter.com/NTfvn3cOh7 — LaLiga (@LaLiga) 28 января 2018 г.

Игроков, которые дважды отмечались автоголами в одном матче, в истории Примеры всего шесть. Кстати, забитый гол стал для Хермосо первым за 18 игр этого сезона. До «Эспаньола» он выступал за вторую команду «Реала» и считался одним из кандидатов в основную. Из «Реала» его продали за 400 тысяч евро, а с такими достижениями вернуться на подобный уровень будет сложно.