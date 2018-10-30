Лопетеги уничтожил карьеру, но помог «Реалу». Не жалейте его!

История об одном сомнительном решении.

«Реал» уволил Лопетеги. Чтобы лучше вникнуть в смысл этого текста, давайте сразу расставим акценты. Я никогда не болел за «Реал» или «Барселону», уважаю Роналду и Месси одновременно, а для вдохновения включаю нарезки с матчей Чемпионшипа. До новости об увольнении Хулена Лопетеги из «Реала» его положение было в моей голове таким нейтральным, что я даже не смеялся над беззубыми поражениями Мадрида от аутсайдеров. Здесь не хочется оправдывать клуб, а заодно защищать или сильно ругать самого Лопетеги за всякие провалы. Давайте просто разберемся в ситуации, которая многим напоминает театральную постановку.

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) 29 октября 2018 г.

Все достижения Лопетеги-игрока связаны с «Реалом» и «Барселоной». Когда он был вратарем, то успешно зацепил оба испанских топа. В тренерской карьере мелькали Испания и «Порту», но в последнее время 52-летний Лопетеги пустился во все тяжкие. Иначе не объяснить скрытую от испанской федерации футбола договоренность о работе в «Реале». Признайтесь: когда сборная Испании скандально осталась без тренера прямо перед началом ЧМ, вы ведь тоже представляли ее соперником сборной России в плей-офф? И совершенно правильно представляли.

Уважаемый тренер Лопетеги подставил работодателя и самоуничтожился в глазах общественности. Забавно, что 22 мая было объявлено о пролонгации его контракта со сборной минимум до 2020 года. Уже 13 июня Хулена уволили за тайные переговоры с «Реалом», хотя испанцы при нем вообще не проигрывали. Кстати, Флорентино Перес публично раскритиковал федерацию за подобное решение, чем еще больше унизил всех вокруг и навел хаос. Сам Лопетеги ничего не ответил, а только рассуждал о предстоящей перестройке «Реала» без Роналду.

Что ему удалось за 14 матчей во главе «Реала»? Наверное, Хулен выдал примерно такой же объем, что за подобный отрезок дал бы и другой тренер. Если не лезть глубоко, то на ум приходят только несколько сомнительных вещей и решений от Лопетеги.

1. На игру с ЦСКА в Лиге чемпионов не приехали лидеры «Реала». Интересно, что Серхио Рамос остался отдыхать в Испании без всяких травм, а Лука Модрич вышел на замену только во время матча. «Реал» халатно отнесся к матчу Лиги чемпионов и был наказан Влашичем. Вина Лопетеги здесь велика, хотя в матчах с «Ромой» и «Викторией» его команда победила.

2. Все такая же удивительная история из Лиги чемпионов. Полузащитник Дани Себальос не попал в заявку на игру с «Викторией» и хотел объяснений от Лопетеги, но тренер согласился на разговор только после матча. Представьте ощущения Себальоса в момент, когда он смотрел за этой игрой со стороны. При Лопетеги талантливый игрок выходил на поле в восьми матчах Примеры, но играл только по 47 минут.

3. «Реал» разнесли в матче за Суперкубок УЕФА и в Эль Класико. Поражения от «Леванте» и «Алавеса» можно объяснить невезением и слишком сильной закрытостью соперника, но Лопетеги провалился в Мадриде через самые важные матчи. Вальверде и Симеоне просто переиграли его по тактическим решениям, а в Лиге чемпионов у «Реала» были проблемы даже с «Викторией». С такими сложностями тяжело удержаться на должности.

В «Реале» Лопетеги постоянно ротировал состав, менял тактику и пытался научить звездных игроков чему-то новому. Это его стиль, который мог сработать в любом другом клубе. Проблема в том, что в Мадриде этого образца наличие всех идей Лопетеги смотрелось ужасно. Хуже всего для Хулена то, что все его ошибки, недоработки и страдания объяснимы одним простым моментом – он пришел в клуб в самый неподходящий для самого себя момент.

С отъездом Роналду от «Реала» отвернулись не только многие болельщики, но и сами игроки потеряли веру в проект. Не зря Модрич летом готовился к переходу в «Интер», а Марсело теперь просится на выход вслед за Криштиану. В игровом плане Криштиану можно и нужно заменять, но за пределами поля его очень не хватает. Сразу вылезли недостатки игроков, а внимание к клубу теперь равномерно распределяется между всеми. Логично, что достается и тренеру. Это происходит даже в моменты, когда виноват не только он один.

По всем действиям Лопетеги кажется, что он пришел в клуб совсем не для срочных исправлений и перестройки. Хулен присматривался и экспериментировал с командой, которая выиграла подряд три Лиги чемпионов, но летом лишилась главной звезды и статусного тренера. Лопетеги далеко до Зидана хотя бы по игровому имени, но и в статусе тренера француз уже добился намного большего. В «Реале» ему помогала харизма, а преемнику на таком уровне ее не хватает. Вот вам и объяснение их отличий.

Лопетеги провалился, но помог «Реалу» и Флорентино Пересу выиграть время. Если сезон не спасут, то все свалят неудачи «Реала» на злосчастного Хулена. Если любой другой тренер что-то исправит, Лопетеги все равно будут ругать и гнобить за неудачный старт. Поверьте, если бы он мог, то вернулся бы в прошлое и никогда не кинул сборную ради такого «Реала». В глобальном смысле Мадриду ничего не будет от этих неудач, но сам Лопетеги больше никогда не попадет на топ-уровень. Такие ошибки уже не прощаются.

twit text — X2™ (@AyodejiX2) 29 октября 2018 г.

Хулен Лопетеги изначально должен был понять и принять все риски, поэтому жалость тут ни к чему. «Реал» поглотил все перспективы и достоинства добротного тренера, а теперь ждет нового кандидата на жертву. Не удивляйтесь, если на топ-уровне вы о Хулене больше не услышите, но у «Реала» все наладится. Для мадридского клуба это вполне предсказуемые реалии.