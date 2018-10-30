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    • Лопетеги уничтожил карьеру, но помог «Реалу». Не жалейте его!

    Лопетеги уничтожил карьеру, но помог «Реалу». Не жалейте его!


    3.5
    Голосов: 13
    30.10.2018 12:15
    История об одном сомнительном решении.

    «Реал» уволил Лопетеги. Чтобы лучше вникнуть в смысл этого текста, давайте сразу расставим акценты. Я никогда не болел за «Реал» или «Барселону», уважаю Роналду и Месси одновременно, а для вдохновения включаю нарезки с матчей Чемпионшипа. До новости об увольнении Хулена Лопетеги из «Реала» его положение было в моей голове таким нейтральным, что я даже не смеялся над беззубыми поражениями Мадрида от аутсайдеров. Здесь не хочется оправдывать клуб, а заодно защищать или сильно ругать самого Лопетеги за всякие провалы. Давайте просто разберемся в ситуации, которая многим напоминает театральную постановку.

    Все достижения Лопетеги-игрока связаны с «Реалом» и «Барселоной». Когда он был вратарем, то успешно зацепил оба испанских топа. В тренерской карьере мелькали Испания и «Порту», но в последнее время 52-летний Лопетеги пустился во все тяжкие. Иначе не объяснить скрытую от испанской федерации футбола договоренность о работе в «Реале». Признайтесь: когда сборная Испании скандально осталась без тренера прямо перед началом ЧМ, вы ведь тоже представляли ее соперником сборной России в плей-офф? И совершенно правильно представляли.

    Уважаемый тренер Лопетеги подставил работодателя и самоуничтожился в глазах общественности. Забавно, что 22 мая было объявлено о пролонгации его контракта со сборной минимум до 2020 года. Уже 13 июня Хулена уволили за тайные переговоры с «Реалом», хотя испанцы при нем вообще не проигрывали. Кстати, Флорентино Перес публично раскритиковал федерацию за подобное решение, чем еще больше унизил всех вокруг и навел хаос. Сам Лопетеги ничего не ответил, а только рассуждал о предстоящей перестройке «Реала» без Роналду.

    Что ему удалось за 14 матчей во главе «Реала»? Наверное, Хулен выдал примерно такой же объем, что за подобный отрезок дал бы и другой тренер. Если не лезть глубоко, то на ум приходят только несколько сомнительных вещей и решений от Лопетеги.

    1. На игру с ЦСКА в Лиге чемпионов не приехали лидеры «Реала». Интересно, что Серхио Рамос остался отдыхать в Испании без всяких травм, а Лука Модрич вышел на замену только во время матча. «Реал» халатно отнесся к матчу Лиги чемпионов и был наказан Влашичем. Вина Лопетеги здесь велика, хотя в матчах с «Ромой» и «Викторией» его команда победила.

    2. Все такая же удивительная история из Лиги чемпионов. Полузащитник Дани Себальос не попал в заявку на игру с «Викторией» и хотел объяснений от Лопетеги, но тренер согласился на разговор только после матча. Представьте ощущения Себальоса в момент, когда он смотрел за этой игрой со стороны. При Лопетеги талантливый игрок выходил на поле в восьми матчах Примеры, но играл только по 47 минут.

    3. «Реал» разнесли в матче за Суперкубок УЕФА и в Эль Класико. Поражения от «Леванте» и «Алавеса» можно объяснить невезением и слишком сильной закрытостью соперника, но Лопетеги провалился в Мадриде через самые важные матчи. Вальверде и Симеоне просто переиграли его по тактическим решениям, а в Лиге чемпионов у «Реала» были проблемы даже с «Викторией». С такими сложностями тяжело удержаться на должности.

    В «Реале» Лопетеги постоянно ротировал состав, менял тактику и пытался научить звездных игроков чему-то новому. Это его стиль, который мог сработать в любом другом клубе. Проблема в том, что в Мадриде этого образца наличие всех идей Лопетеги смотрелось ужасно. Хуже всего для Хулена то, что все его ошибки, недоработки и страдания объяснимы одним простым моментом – он пришел в клуб в самый неподходящий для самого себя момент.

    С отъездом Роналду от «Реала» отвернулись не только многие болельщики, но и сами игроки потеряли веру в проект. Не зря Модрич летом готовился к переходу в «Интер», а Марсело теперь просится на выход вслед за Криштиану. В игровом плане Криштиану можно и нужно заменять, но за пределами поля его очень не хватает. Сразу вылезли недостатки игроков, а внимание к клубу теперь равномерно распределяется между всеми. Логично, что достается и тренеру. Это происходит даже в моменты, когда виноват не только он один.

    По всем действиям Лопетеги кажется, что он пришел в клуб совсем не для срочных исправлений и перестройки. Хулен присматривался и экспериментировал с командой, которая выиграла подряд три Лиги чемпионов, но летом лишилась главной звезды и статусного тренера. Лопетеги далеко до Зидана хотя бы по игровому имени, но и в статусе тренера француз уже добился намного большего. В «Реале» ему помогала харизма, а преемнику на таком уровне ее не хватает. Вот вам и объяснение их отличий.

    Лопетеги провалился, но помог «Реалу» и Флорентино Пересу выиграть время. Если сезон не спасут, то все свалят неудачи «Реала» на злосчастного Хулена. Если любой другой тренер что-то исправит, Лопетеги все равно будут ругать и гнобить за неудачный старт. Поверьте, если бы он мог, то вернулся бы в прошлое и никогда не кинул сборную ради такого «Реала». В глобальном смысле Мадриду ничего не будет от этих неудач, но сам Лопетеги больше никогда не попадет на топ-уровень. Такие ошибки уже не прощаются.

    Хулен Лопетеги изначально должен был понять и принять все риски, поэтому жалость тут ни к чему. «Реал» поглотил все перспективы и достоинства добротного тренера, а теперь ждет нового кандидата на жертву. Не удивляйтесь, если на топ-уровне вы о Хулене больше не услышите, но у «Реала» все наладится. Для мадридского клуба это вполне предсказуемые реалии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +975

      Mr Green 1 ноября 2018, 01:31

      основную ошибку он совершил, когда не прочувствовал будущие изменения в реале и подписал контракт.

      1
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      Рейтинг: +7800

      mihail200606 31 октября 2018, 20:43

      зря он эти тайные движения навел тогда с подписанием контракта с реалом прям перед ЧМ.. глупость неимоверная.. и в сборной выкинули и с реалом обосрался..

      1
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 31 октября 2018, 17:59

      СЛИЛИ

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 31 октября 2018, 12:20

      почему раньше считалось нормой когда тренер совмещает работу в клубе и в сборной,а сейчас из этого делают трагедию?хотели возвысить противостояния в Эль Классико,мол кровная вражда и не почину игрокам Барсы в сборной слушать наставника из Мадрида?так признайте тогда наконец что вся Ла Лига это просто чемпионат двух матчей.........

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 31 октября 2018, 10:54

      Реал без Рональду не реал... Нужен новый лидер... И новый тренер.... Ничего страшного, зато в лиге чемпионов интрига будет!!!

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      Рейтинг: +2269

      dyema 31 октября 2018, 08:00

      Предал сборную и получил ответку(((

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      Рейтинг: +550

      El_Chori 31 октября 2018, 01:20

      Поделом! Надо иметь честь и совесть.

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      Рейтинг: +286

      Milaninho 30 октября 2018, 20:03

      Да тут не только в К7 дело или Лопитеги. Состав уже себя исчерпал, игрокам нужен новый вызов, а Реалу свежая кровь. Надо человек 5-6 продавать и на их место брать новых.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 30 октября 2018, 13:04

      лопетеги какие то

      1
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      Рейтинг: +157

      ADD750 30 октября 2018, 12:42

      А я говорил.. весь клуб настроин только под Рональдо... его нет и игры нет..
      То ли Барса.. месси нет но команда играет..
      По этому если бы остался Зидан.. результат был бы тот же что и сейчас..

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      Рейтинг: +775

      OBOLEV > ADD750 30 октября 2018, 13:13

      Не соглашусь ) Пару лет назад реал прекрасно играл без Роналду.
      Но там был Мората и Хамес а сейчас Бензема и Себальес.
      Почувствуйте разницу ) Надо быть сумасшедшим чтобы надеяться что Бензема Васкес, Иско и Асенсио Будут за сезон 60 голов ложить ) Думаю от Реала года 2-3 нечего будет ждать. Таков футбол. Пока Барса тратила деньги и искала новых высококласных игроков . Реал брал Л.Ч. каждый раз на волевых. Сейчас нужна перезагрузка....

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      Рейтинг: +157

      ADD750 > OBOLEV 30 октября 2018, 13:44

      Ты не путай.. тогда Рон не ушел.. травма..
      А по чему Зидан ушел??
      Он прекрастно знал.. что после ухода Рона.. коллектив по шатнется..
      Что и произошло.. поставь Зидана сейчас обратно.. ничего не изменится..
      Вот Зидан и ушел что бы не оказатся на месте Лопетеги..

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      Рейтинг: +2509

      panmon > ADD750 30 октября 2018, 14:09

      Согласен. Равноценной замены Рону не нашли. Игроки по другому играть пока не умеют. Несколько ярких матчей они могут выдать и без Роналду, но перейти на полную независимую игру пока не могут.
      Тренер бы провалился любой, да вот только можно было нивилировать недостаток даже в том же составе просто подменив Роналду на другого игрока. и пусть бы он больше косячил и не забивал так много - но по крайней мере всей остальной команде было комфортно и понятно играть.
      И лучшей заменой из текущего состава я бы назвал Хамеса (можно было вернуть из Баварии) или Бейла (но этот похоже даже пытался но совсем не потянул)

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      Рейтинг: +106

      DSmoto > ADD750 30 октября 2018, 16:26

      мне кажется нарушена причинно-следственная связь, сперва уход Зидана, потом конфликт с Пеерсом и уход Роналдо.

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      Рейтинг: +775

      OBOLEV > ADD750 21 декабря 2018, 12:12

      Да) так бы и было. Я не спорю с этим. Сам же Зидан говорил что это не нормально! Не может один клуб брать 2-3 лч подряд. А по игре в чемпионате уже в прошлом году было видно что Мадриду не светит нечего

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