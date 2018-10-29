Эти парни забивают шедевры, но вы точно их не знаете

Две красивые истории с низов.

Лидер провального клуба

«Шеффилд Уэнсдэй» выигрывает примерно каждый третий матч и плетется в середине таблицы Чемпионшипа. Клуб всегда славился воспитанием местных легенд, но давно не добирался до высшего дивизиона. Сейчас в составе почти нет известных футболистов, а лидером стал мощный полузащитник Адам Рич. Рост парня – 185 см. При этом он почти не входит в штрафную и часто забивает дальними ударами. И как забивает!

Недавно мы рассказывали, в каком стиле Рич отличился в дерби против «Лидса» после розыгрыша аута. Главный тренер «Уэнсдэй» Лухукай тогда вообще назвал этот гол претендентом на лучший в сезоне. Удар у Рича получился даже слишком хорошим, но только для людей, которые вообще не следят за Чемпионшипом. Все дело в том, что Рич колотит такие мячи примерно постоянно. Если что, он ни разу в жизни не сыграл в Премьер-лиге, но зато выходил на поле в пятом дивизионе. Такой красивый король низов.

В этом сезоне Чемпионшипа у Рича набралось уже четыре мяча. Он забивал в ворота «Рединга», «Лидса», «Вест Бромвича» и «Мидлсбро». Все голы получились из-за пределов штрафной площади, а почти каждый из них должен быть в мировых подборках. The Sun пишет, что играющий в Премьер-лиге «Вулверхэмптон» подпишет Рича в январе. Кажется, Адам наконец-то дебютирует в высшем дивизионе, где тоже сможет добавить голы в собственную коллекцию. А пока у него выходит примерно вот так:

twit text — Footy Accumulators (@FootyAccums) 22 октября 2018 г.

FourFourTwo пишет про Рича следующее: «Мало того, что Рич – универсальный игрок. Но у него, возможно, самая удивительная левая нога вне Премьер-лиги. Сильный, динамичный и невероятно опасный с мячом у его ног в финальной трети поля. Прямо сейчас он в огне.

twit text — FourFourTwo(@FourFourTwo) 19 октября 2018 г.

С такой характеристикой Рич обязательно должен заиграть где-нибудь повыше. Однажды он не пригодился «Мидлсбро», а в «Шеффилде» заработал несколько мелких достижений для собственной репутации. Например, болельщики часто признают Адама игроком месяца, а главный тренер мечтает как можно дольше удержать Рича в команде. Игра Адама месту в Чемпионшипе точно не способствует.

Ненавистник «Манчестер Юнайтед»

С Ричем может поспорить еще один полузащитник, у которого большие перспективы в английском футболе. Валлиец Харри Уилсон принадлежит «Ливерпулю», но арендован «Дерби Каунти». По итогам сезона-2017/18 Уилсона признали лучшим игроком академии «Ливерпуля», а потом отправили в аренду в «Халл Сити». За «Халл» Харри сыграл 13 матчей во второй половине сезона, где забил сразу семь мячей и отдал три голевых паса. Теперь – продолжение сказки под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Давайте по-честному: вы почти точно не смотрели игру «МЮ» и «Дерби Каунти» в Кубке лиги, но обязательно видели этот удар. Харри Уилсон исполнил штрафной просто по удивительной траектории, а потом о нем заговорили вообще все. Матчи против «МЮ» Уилсону удаются регулярно. Харри был капитаном молодежной команды «Ливерпуля», а в одном из матчей забил «Манчестеру» пяткой. Во взрослом футболе вышло не менее удивительно, а «МЮ» вылетел из Кубка.

twit text — TheKop.com (@TheKop_com) 17 октября 2018 г.

«Уилсон – особый талант, который способен на такие вещи. Я видел исполнение ударов от Дэвида Бекхэма. Все дело в постоянной практике, но Харри тоже это делает», – рассказывает о нем Райан Гиггз. За сборную Уэльса Харри тоже забивает красиво. Вот такой гол влетел от него в ворота Ирландии.

twit text — Anfield HQ (@AnfieldHQ) 16 октября 2018 г.

twit text — Scouted Football (@ScoutedFtbl) 18 октября 2018 г.

По Чемпионшипу пока все идет менее результативно, чем в «Халле». За девять матчей Уилсон отличился только два раза – с «Бренфордом» и «Вест Бромвичем». Зато в обоих встречах «Дерби» победил.

twit text —Welsh Fan Zone TV(@WelshFanZoneTV) 24 октября 2018 г.

«Он нашел фантастический клуб с блестящим менеджером. Они играют в очень хороший футбол. Игра с «Манчестер Юнайтед» была впечатляющей – не только по результату, но и по самой игре. Харри подходит то, как «Дерби» играет в футбол», – уже говорил о нем Клопп. После ухода из «Ливерпуля» Коутиньо в команде не осталось игроков, которые способны регулярно колотить красоту дальними ударами. Такой Уилсон в «Ливерпуле» точно не затеряется.

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