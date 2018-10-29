Эти парни забивают шедевры, но вы точно их не знаете

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    4
    Голосов: 14
    29.10.2018 17:00
    Две красивые истории с низов.

    Лидер провального клуба

    «Шеффилд Уэнсдэй» выигрывает примерно каждый третий матч и плетется в середине таблицы Чемпионшипа. Клуб всегда славился воспитанием местных легенд, но давно не добирался до высшего дивизиона. Сейчас в составе почти нет известных футболистов, а лидером стал мощный полузащитник Адам Рич. Рост парня – 185 см. При этом он почти не входит в штрафную и часто забивает дальними ударами. И как забивает!

    Недавно мы рассказывали, в каком стиле Рич отличился в дерби против «Лидса» после розыгрыша аута. Главный тренер «Уэнсдэй» Лухукай тогда вообще назвал этот гол претендентом на лучший в сезоне. Удар у Рича получился даже слишком хорошим, но только для людей, которые вообще не следят за Чемпионшипом. Все дело в том, что Рич колотит такие мячи примерно постоянно. Если что, он ни разу в жизни не сыграл в Премьер-лиге, но зато выходил на поле в пятом дивизионе. Такой красивый король низов.

    В этом сезоне Чемпионшипа у Рича набралось уже четыре мяча. Он забивал в ворота «Рединга», «Лидса», «Вест Бромвича» и «Мидлсбро». Все голы получились из-за пределов штрафной площади, а почти каждый из них должен быть в мировых подборках. The Sun пишет, что играющий в Премьер-лиге «Вулверхэмптон» подпишет Рича в январе. Кажется, Адам наконец-то дебютирует в высшем дивизионе, где тоже сможет добавить голы в собственную коллекцию. А пока у него выходит примерно вот так:

    FourFourTwo пишет про Рича следующее: «Мало того, что Рич – универсальный игрок. Но у него, возможно, самая удивительная левая нога вне Премьер-лиги. Сильный, динамичный и невероятно опасный с мячом у его ног в финальной трети поля. Прямо сейчас он в огне.

    С такой характеристикой Рич обязательно должен заиграть где-нибудь повыше. Однажды он не пригодился «Мидлсбро», а в «Шеффилде» заработал несколько мелких достижений для собственной репутации. Например, болельщики часто признают Адама игроком месяца, а главный тренер мечтает как можно дольше удержать Рича в команде. Игра Адама месту в Чемпионшипе точно не способствует.

    Ненавистник «Манчестер Юнайтед»

    С Ричем может поспорить еще один полузащитник, у которого большие перспективы в английском футболе. Валлиец Харри Уилсон принадлежит «Ливерпулю», но арендован «Дерби Каунти». По итогам сезона-2017/18 Уилсона признали лучшим игроком академии «Ливерпуля», а потом отправили в аренду в «Халл Сити». За «Халл» Харри сыграл 13 матчей во второй половине сезона, где забил сразу семь мячей и отдал три голевых паса. Теперь – продолжение сказки под руководством Фрэнка Лэмпарда.

    Давайте по-честному: вы почти точно не смотрели игру «МЮ» и «Дерби Каунти» в Кубке лиги, но обязательно видели этот удар. Харри Уилсон исполнил штрафной просто по удивительной траектории, а потом о нем заговорили вообще все. Матчи против «МЮ» Уилсону удаются регулярно. Харри был капитаном молодежной команды «Ливерпуля», а в одном из матчей забил «Манчестеру» пяткой. Во взрослом футболе вышло не менее удивительно, а «МЮ» вылетел из Кубка.

    «Уилсон – особый талант, который способен на такие вещи. Я видел исполнение ударов от Дэвида Бекхэма. Все дело в постоянной практике, но Харри тоже это делает», – рассказывает о нем Райан Гиггз. За сборную Уэльса Харри тоже забивает красиво. Вот такой гол влетел от него в ворота Ирландии.

    По Чемпионшипу пока все идет менее результативно, чем в «Халле». За девять матчей Уилсон отличился только два раза – с «Бренфордом» и «Вест Бромвичем». Зато в обоих встречах «Дерби» победил.

    «Он нашел фантастический клуб с блестящим менеджером. Они играют в очень хороший футбол. Игра с «Манчестер Юнайтед» была впечатляющей – не только по результату, но и по самой игре. Харри подходит то, как «Дерби» играет в футбол», – уже говорил о нем Клопп. После ухода из «Ливерпуля» Коутиньо в команде не осталось игроков, которые способны регулярно колотить красоту дальними ударами. Такой Уилсон в «Ливерпуле» точно не затеряется.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ESPN
    Рейтинг: 4 Голосов: 14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 29 октября 2018, 21:20

      Интересная статья, автору спасибо!
      У этих ребят больше будущее в АПЛ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 29 октября 2018, 19:39

      Всех парней и девушек прошедших школу ВЛКСМ с праздником !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > Вот оно чё Михалыч 30 октября 2018, 09:17

      смотрю ты разбираешься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > Вот оно чё Михалыч 2 ноября 2018, 19:35

      Одень свой барабан на кол, не тебе поганцу хаять миллионы людей, если тебя швырнули в коммерческом ларьке или в забегаловке быстрые деньги это не повод здесь царапать свои выкидыши.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 3 ноября 2018, 12:25

      из-за вот таких вот шлюх как ты типо ельцина свиньи русской обожранной вечно водкой в россии до сих пор гавно ! так что завали свое е- ба ло тупое пишешь дешевую херню ! Люди над тобой ржут шлюха тупая ! гы гы гы там давай пиши девочка !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 3 ноября 2018, 12:26

      глор петушалду тут вякаешь гавноед !

      -1
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