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    Лопетеги: «Сейчас главная задача – построить новый «Реал» после ухода Роналду»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги остался доволен своей командой в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках Международного кубка чемпионов.

    «Мы показали то, к чему стремимся. Во втором тайме на поле появились футболисты, которым еще нет и 20 лет. Хорошо, что в этой игре обошлось без травм. «Реал» провел достойный матч.

    Мы всегда хотим побеждать, но сегодня результат – не главное. Для «Манчестер Юнайтед» это была пятая игра, а для нас первая. Мы неплохо смотрелись физически и тактически, создавали моменты.

    Я в восторге от команды, которая есть в моем распоряжении. Но сейчас главная задача – построить новую команду после ухода Роналду.

    Мы постараемся перестроиться и сделать «Реал» еще лучше. Захватывающая задача. У нас есть все инструменты для этого», – заявил после матча Лопетеги.

    Источник: ФК «Реал»

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    01.08.2018 10:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 августа 2018, 15:53

      Ну футбола ночью не было, не спал смотрел эту херню, По другому не назову. Я понимаю, что играли днари непонятно откуда взявшиеся, какой-то вальверде... но еще ладно, днище в защите в центре, санчез или как там его, просто жесть пожарил, поэтому пасовались 70 минут в центре поля, остальные 15 минут мяч был у мю, и 5 минут реал атаковал. Понравился ТЕО и себальос, но это не новички. Одриозола.. не плох вроде, но тот де ашрааф не хуже играет. Вот Винисиус не плох, по крайней мере старался. есть дриблинг, и желание. Думаю заиграть может не хило.

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 15:18

      Очень оптимистичное заявление Лопетеги.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 1 августа 2018, 11:50

      он видимо забывает ,что это королевский клуб и нужны топовые футболисты ! Да в клубе очень много топовых футболистов но ушел лидер и до сих пор в клубе Карим ! Для начало нужно продать Карима , что бы фанаты полюбили его ....

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 августа 2018, 10:50

      Конец эпохи Реала

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      Рейтинг: +695

      fan-man 1 августа 2018, 10:45

      А вот и плохо, что только на него надеялись. Пусть Бэйл на его месте поиграет

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 августа 2018, 10:28

      на словах реал уже всё звёздное небо скупил) а по факту придётся лопетеги бензиму мотивировать )

      6
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 1 августа 2018, 10:23

      Не простое будет строительство, даже учитывая энтузиазм Лопетеги...
      Хватит ли терпения у руководства дождаться решения захватывающих задач...

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