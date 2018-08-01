Лопетеги: «Сейчас главная задача – построить новый «Реал» после ухода Роналду»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги остался доволен своей командой в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках Международного кубка чемпионов.

«Мы показали то, к чему стремимся. Во втором тайме на поле появились футболисты, которым еще нет и 20 лет. Хорошо, что в этой игре обошлось без травм. «Реал» провел достойный матч.

Мы всегда хотим побеждать, но сегодня результат – не главное. Для «Манчестер Юнайтед» это была пятая игра, а для нас первая. Мы неплохо смотрелись физически и тактически, создавали моменты.

Я в восторге от команды, которая есть в моем распоряжении. Но сейчас главная задача – построить новую команду после ухода Роналду.

Мы постараемся перестроиться и сделать «Реал» еще лучше. Захватывающая задача. У нас есть все инструменты для этого», – заявил после матча Лопетеги.