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  • Лопетеги: «Сейчас главная задача – построить новый «Реал» после ухода Роналду»

Лопетеги: «Сейчас главная задача – построить новый «Реал» после ухода Роналду»

1 августа 2018, 10:06
7

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги остался доволен своей командой в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках Международного кубка чемпионов.

«Мы показали то, к чему стремимся. Во втором тайме на поле появились футболисты, которым еще нет и 20 лет. Хорошо, что в этой игре обошлось без травм. «Реал» провел достойный матч.

Мы всегда хотим побеждать, но сегодня результат – не главное. Для «Манчестер Юнайтед» это была пятая игра, а для нас первая. Мы неплохо смотрелись физически и тактически, создавали моменты.

Я в восторге от команды, которая есть в моем распоряжении. Но сейчас главная задача – построить новую команду после ухода Роналду.

Мы постараемся перестроиться и сделать «Реал» еще лучше. Захватывающая задача. У нас есть все инструменты для этого», – заявил после матча Лопетеги.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Лопетеги Хулен
Комментарии (7)
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insider_retro
1533108180
Не простое будет строительство, даже учитывая энтузиазм Лопетеги... Хватит ли терпения у руководства дождаться решения захватывающих задач...
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Project Бабангида
1533108516
на словах реал уже всё звёздное небо скупил) а по факту придётся лопетеги бензиму мотивировать )
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Dr Metal
1533109535
А вот и плохо, что только на него надеялись. Пусть Бэйл на его месте поиграет
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bumer_moscow
1533109845
Конец эпохи Реала
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Derzkiy1
1533113450
он видимо забывает ,что это королевский клуб и нужны топовые футболисты ! Да в клубе очень много топовых футболистов но ушел лидер и до сих пор в клубе Карим ! Для начало нужно продать Карима , что бы фанаты полюбили его ....
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zigbert
1533125900
Очень оптимистичное заявление Лопетеги.
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DeStar
1533127992
Ну футбола ночью не было, не спал смотрел эту херню, По другому не назову. Я понимаю, что играли днари непонятно откуда взявшиеся, какой-то вальверде... но еще ладно, днище в защите в центре, санчез или как там его, просто жесть пожарил, поэтому пасовались 70 минут в центре поля, остальные 15 минут мяч был у мю, и 5 минут реал атаковал. Понравился ТЕО и себальос, но это не новички. Одриозола.. не плох вроде, но тот де ашрааф не хуже играет. Вот Винисиус не плох, по крайней мере старался. есть дриблинг, и желание. Думаю заиграть может не хило.
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