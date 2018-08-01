Лопетеги: «Сейчас главная задача – построить новый «Реал» после ухода Роналду»

Ну футбола ночью не было, не спал смотрел эту херню, По другому не назову. Я понимаю, что играли днари непонятно откуда взявшиеся, какой-то вальверде... но еще ладно, днище в защите в центре, санчез или как там его, просто жесть пожарил, поэтому пасовались 70 минут в центре поля, остальные 15 минут мяч был у мю, и 5 минут реал атаковал. Понравился ТЕО и себальос, но это не новички. Одриозола.. не плох вроде, но тот де ашрааф не хуже играет. Вот Винисиус не плох, по крайней мере старался. есть дриблинг, и желание. Думаю заиграть может не хило.
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги остался доволен своей командой в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках Международного кубка чемпионов.
«Мы показали то, к чему стремимся. Во втором тайме на поле появились футболисты, которым еще нет и 20 лет. Хорошо, что в этой игре обошлось без травм. «Реал» провел достойный матч.
Мы всегда хотим побеждать, но сегодня результат – не главное. Для «Манчестер Юнайтед» это была пятая игра, а для нас первая. Мы неплохо смотрелись физически и тактически, создавали моменты.
Я в восторге от команды, которая есть в моем распоряжении. Но сейчас главная задача – построить новую команду после ухода Роналду.
Мы постараемся перестроиться и сделать «Реал» еще лучше. Захватывающая задача. У нас есть все инструменты для этого», – заявил после матча Лопетеги.