Президент «Реала» Флорентино Перес прокомметнировал отставк Хулена Лопетеги с поста глвного тренера Испании. Лопетеги возглавит «Реал».

«Мы хотели, чтобы презентация прошла после ЧМ, после нового титула для нашей сборной. Но из-за ряда обстоятельств мы сделали это раньше.

Мы сделали это, чтобы избежать слухов. Я сообщил президенту Федерации футбола Испании о соглашении с Лопетеги, уважая его контракт со сборной. Нет прецедента, когда договоренность занять новую должность после ЧМ расценивалась бы как неуважение. То, что казалось нормальным, стало абсурдным действием непонятной гордости», – сказал Перес.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»