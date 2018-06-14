Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Перес – об увольнении Лопетеги: «Это абсурдное действие непонятной гордости»

Перес – об увольнении Лопетеги: «Это абсурдное действие непонятной гордости»

14 июня 2018, 23:59
8

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомметнировал отставк Хулена Лопетеги с поста глвного тренера Испании. Лопетеги возглавит «Реал».

«Мы хотели, чтобы презентация прошла после ЧМ, после нового титула для нашей сборной. Но из-за ряда обстоятельств мы сделали это раньше.

Мы сделали это, чтобы избежать слухов. Я сообщил президенту Федерации футбола Испании о соглашении с Лопетеги, уважая его контракт со сборной. Нет прецедента, когда договоренность занять новую должность после ЧМ расценивалась бы как неуважение. То, что казалось нормальным, стало абсурдным действием непонятной гордости», – сказал Перес.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

Источник: Marca
Чемпионат мира Испания. Примера Реал Испания Лопетеги Хулен Перес Флорентино
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1529010592
Гордость - она есть или её нет и непонятной она не бывает... А то, что допустили преждевременную утечку информацию и довести всё до фарс-мажора - вот это абсурд...
Ответить
FanatSerj
1529011102
Перес просто красавчик, одни выстрелом и Зидана слил с клуба и сборную подставил ))
Ответить
Патронташ
1529033861
Подставил Лопетеги и сборную, а теперь виноватых ищет испанский христопродавец.
Ответить
Cules2013
1529037275
Тебе вообще никто слова не давал.
Ответить
3ton
1529037308
Слил сборную. Лезет куда не надо. Уже сейчас можно винить этого клоуна в провале сборной на ЧМ
Ответить
Александр52
1529048867
Перес провокатор. Федерация его накажет. Давно пора. Сколько крови он попил Месси. А если Криштиану уйдёт из Реала, то Перес начнёт его уничтожать до конца.
Ответить
OfaZavr
1529049182
теперь строит полную невинность и непонимание из-за чего в федерации так поступили, хотя все было сделано намеренно.
Ответить
zigbert
1529134652
Зачем теперь твои оправдания.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+