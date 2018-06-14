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    Перес – об увольнении Лопетеги: «Это абсурдное действие непонятной гордости»

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомметнировал отставк Хулена Лопетеги с поста глвного тренера Испании. Лопетеги возглавит «Реал».

    «Мы хотели, чтобы презентация прошла после ЧМ, после нового титула для нашей сборной. Но из-за ряда обстоятельств мы сделали это раньше.

    Мы сделали это, чтобы избежать слухов. Я сообщил президенту Федерации футбола Испании о соглашении с Лопетеги, уважая его контракт со сборной. Нет прецедента, когда договоренность занять новую должность после ЧМ расценивалась бы как неуважение. То, что казалось нормальным, стало абсурдным действием непонятной гордости», – сказал Перес.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Marca

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    14.06.2018 23:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 10:37

      Зачем теперь твои оправдания.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 10:53

      теперь строит полную невинность и непонимание из-за чего в федерации так поступили, хотя все было сделано намеренно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 июня 2018, 10:47

      Перес провокатор. Федерация его накажет. Давно пора. Сколько крови он попил Месси. А если Криштиану уйдёт из Реала, то Перес начнёт его уничтожать до конца.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 15 июня 2018, 07:35

      Слил сборную.
      Лезет куда не надо.
      Уже сейчас можно винить этого клоуна в провале сборной на ЧМ

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июня 2018, 07:34

      Тебе вообще никто слова не давал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 июня 2018, 06:37

      Подставил Лопетеги и сборную, а теперь виноватых ищет испанский христопродавец.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 00:18

      Перес просто красавчик, одни выстрелом и Зидана слил с клуба и сборную подставил ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 15 июня 2018, 00:09

      Гордость - она есть или её нет и непонятной она не бывает...
      А то, что допустили преждевременную утечку информацию и довести всё до фарс-мажора - вот это абсурд...

      5
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