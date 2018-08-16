Лопетеги – первый тренер «Реала», проигравший дебютный матч за последние 11 лет

В прошедшую среду состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

Хулен Лопетеги стал первым главным тренером «Реала» за последние 11 лет, который проиграл дебютный матч.

В предыдущий раз это случалось в 2007 году, когда 11 августа «Реал» уступил «Севилье» (0:1) в первом матче за Суперкубок Испании. Тогда команду возглавлял Бернд Шустер.

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