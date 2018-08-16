Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лопетеги – первый тренер «Реала», проигравший дебютный матч за последние 11 лет

    В прошедшую среду состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

    Хулен Лопетеги стал первым главным тренером «Реала» за последние 11 лет, который проиграл дебютный матч.

    В предыдущий раз это случалось в 2007 году, когда 11 августа «Реал» уступил «Севилье» (0:1) в первом матче за Суперкубок Испании. Тогда команду возглавлял Бернд Шустер.

    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

    Навас подарил Косте исторический гол. Глупая ошибка

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2018 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 августа 2018, 17:11

      Уже вошел в историю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 августа 2018, 12:12

      Убил Испанию , убьёт и Реал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 16 августа 2018, 11:59

      Хорошее начало ничего не скажешь...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11