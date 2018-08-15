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    Навас подарил Косте исторический гол. Глупая ошибка


    2.3
    Голосов: 9
    15.08.2018 22:15
    Теперь мы знаем, почему купили Куртуа.

    Матч «Реала» и «Атлетико» за Суперкубок УЕФА начался даже слишком быстро. Игроки «Атлетико» вынесли мяч на чужую половину, где за него зацепился Диего Коста. Нападающий подработал мяч самому себе, вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч от штанги залетел в сетку. Кейлор Навас явно ошибся в этом моменте.

    Этим летом на место Кейлора Наваса «Реал» приобрел у «Челси» Тибо Куртуа. Два топ-голкипера побьются за место в основе, но эта ошибка Наваса уменьшает его перспективы. Вратарь «Реала» помог Косте войти в историю турнира. Диего Коста забил самый быстрый гол Суперкубка УЕФА: в момент пересечения мячом линии ворот на табло была только 49-я секунда.

    Диего Коста забил «Реалу» в третий раз за всю карьеру. Все голы были в футболке «Атлетико». До этого матча он дважды пробивал Диего Лопеса, а теперь в роли пострадавшего оказался Кейлор Навас.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 9
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 17:32

      Куртуа тоже умеет ляпы допускать и похлеще Наваса бывает. Вратари одинакового уровня. Навас пропустил необязательный гол, но прямо такой сильной ошибкой это не назвать - Коста ударил очень точно и мощно, а защитники просто выпали из эпизода. Стечение обстоятельств.

      0
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      Рейтинг: +155

      Great Show 16 августа 2018, 13:10

      Коста ударил с такой силой, что и Куртуа бы не отбил, а за счастье считал бы увернуться от мяча

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 16 августа 2018, 12:26

      Я за реал не болел никогда, но немогу невыразить свое негодование по поводу ерунды которую здесь написал автор, мог отбить да, но в ляпы здесь записывать нечего, лучше запишите ляп о том как коста успел обработвть мяч, развернуться и пешком уйти от вами (бомбардиром) хваленного защитника варана, и тупо пробил на силу, отстаньте от Наваса он один из лучших киперов мира последние 4 года и сейчас им остается.

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 августа 2018, 08:44

      очередной наброс на бомбардире, Наваса тут хоронят уже 3 года, но он уже 3 раза взял ЛЧ с Реалом

      лично я по прежнему считаю что это лучший в мире вратарь, Куртуа сядет на лавку после того как несколько не вытащит то что вытаскивал Навас, если Навас не уйдёт раньше в клуб где его будут ценить а не сажать на лавку

      а по поводу гола, был просто очень сильный удар, среагировать когда тебя расстреливают почти в упор и мяч не попадает в тебя нереал

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 16 августа 2018, 08:24

      Это Кариус дарит, а тут его пробили.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 августа 2018, 07:12

      А два пешехода,что в защите делали?Да,в ближний угол,а удар какой силы был?...90% защита накосячила...Навасу просто надо было еще шаг влево сделать и все...

      4
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 16 августа 2018, 07:01

      А Куртуа прям образец надежности....Голы в матче ЛЧ Челси с Барсой посмотрите. Ошибка Наваса по сравнению с косяками Куртуа-детский лепет.

      5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 августа 2018, 06:14

      Ужасно сыграл Рамос, да и претендент на Золотой мяч таааак хорошо страхует партнёра по центру защиты, что волосы дыбом. Считаю, что Наваса не следует сильно критиковать, удар был неприятный, так что его оплошность в этом эпизоде далеко не ключевая.

      4
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      Рейтинг: +12

      Vlad Shumnyi 16 августа 2018, 01:07

      Коста просто красавчик ! В своём стиле !

      2
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 15 августа 2018, 22:58

      Этот гол во многом отразится на работе Наваса. Главное, чтобы не занервничал. В этом случае точно присядет на лавку.

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