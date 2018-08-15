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Навас подарил Косте исторический гол. Глупая ошибка

Матч «Реала» и «Атлетико» за Суперкубок УЕФА начался даже слишком быстро. Игроки «Атлетико» вынесли мяч на чужую половину, где за него зацепился Диего Коста. Нападающий подработал мяч самому себе, вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч от штанги залетел в сетку. Кейлор Навас явно ошибся в этом моменте.

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Этим летом на место Кейлора Наваса «Реал» приобрел у «Челси» Тибо Куртуа. Два топ-голкипера побьются за место в основе, но эта ошибка Наваса уменьшает его перспективы. Вратарь «Реала» помог Косте войти в историю турнира. Диего Коста забил самый быстрый гол Суперкубка УЕФА: в момент пересечения мячом линии ворот на табло была только 49-я секунда.

Диего Коста забил «Реалу» в третий раз за всю карьеру. Все голы были в футболке «Атлетико». До этого матча он дважды пробивал Диего Лопеса, а теперь в роли пострадавшего оказался Кейлор Навас.

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Испания Реал Коста Диего Навас Кейлор
Комментарии (15)
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dddolphin
1534361271
Хоя Два защитника ворон считали, а виноват вратарь Л-логика.
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Лошак
1534362134
Навас супервратарь. Куртуа отстой курносый.
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Red-Green_fan
1534363100
Этот гол во многом отразится на работе Наваса. Главное, чтобы не занервничал. В этом случае точно присядет на лавку.
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Vlad Shumnyi
1534370867
Коста просто красавчик ! В своём стиле !
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Viper for CSKA
1534389269
Ужасно сыграл Рамос, да и претендент на Золотой мяч таааак хорошо страхует партнёра по центру защиты, что волосы дыбом. Считаю, что Наваса не следует сильно критиковать, удар был неприятный, так что его оплошность в этом эпизоде далеко не ключевая.
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Патронташ
1534392060
А Куртуа прям образец надежности....Голы в матче ЛЧ Челси с Барсой посмотрите. Ошибка Наваса по сравнению с косяками Куртуа-детский лепет.
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KOLBIS
1534392735
А два пешехода,что в защите делали?Да,в ближний угол,а удар какой силы был?...90% защита накосячила...Навасу просто надо было еще шаг влево сделать и все...
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hjvfybcn
1534397055
Это Кариус дарит, а тут его пробили.
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Masteralex
1534398284
очередной наброс на бомбардире, Наваса тут хоронят уже 3 года, но он уже 3 раза взял ЛЧ с Реалом лично я по прежнему считаю что это лучший в мире вратарь, Куртуа сядет на лавку после того как несколько не вытащит то что вытаскивал Навас, если Навас не уйдёт раньше в клуб где его будут ценить а не сажать на лавку а по поводу гола, был просто очень сильный удар, среагировать когда тебя расстреливают почти в упор и мяч не попадает в тебя нереал
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olic29ivica
1534411606
Я за реал не болел никогда, но немогу невыразить свое негодование по поводу ерунды которую здесь написал автор, мог отбить да, но в ляпы здесь записывать нечего, лучше запишите ляп о том как коста успел обработвть мяч, развернуться и пешком уйти от вами (бомбардиром) хваленного защитника варана, и тупо пробил на силу, отстаньте от Наваса он один из лучших киперов мира последние 4 года и сейчас им остается.
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