Навас подарил Косте исторический гол. Глупая ошибка

Матч «Реала» и «Атлетико» за Суперкубок УЕФА начался даже слишком быстро. Игроки «Атлетико» вынесли мяч на чужую половину, где за него зацепился Диего Коста. Нападающий подработал мяч самому себе, вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч от штанги залетел в сетку. Кейлор Навас явно ошибся в этом моменте.

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Этим летом на место Кейлора Наваса «Реал» приобрел у «Челси» Тибо Куртуа. Два топ-голкипера побьются за место в основе, но эта ошибка Наваса уменьшает его перспективы. Вратарь «Реала» помог Косте войти в историю турнира. Диего Коста забил самый быстрый гол Суперкубка УЕФА: в момент пересечения мячом линии ворот на табло была только 49-я секунда.

Диего Коста забил «Реалу» в третий раз за всю карьеру. Все голы были в футболке «Атлетико». До этого матча он дважды пробивал Диего Лопеса, а теперь в роли пострадавшего оказался Кейлор Навас.