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    Почему «Реал» так ужасен


    2.6
    Голосов: 15
    29.10.2018 22:45
    Лопетеги – все!

    UPD: Материал был написан утром в понедельник. К вечеру этого же дня «Реал» объявил об отставке Лопетеги.

    «Реал» крупно проиграл в Класико (1:5), и теория о беззубости Лопетеги подтвердилась снова. В матче с «Барселоной» все косяки и промахи мадридцев проявились настолько сильно, что затмили положительные моменты команды в этой игре. Например, вы вспоминаете гол Марсело? Вряд ли: когда начинаешь говорить об этом матче, то думаешь о бесконечных проблемах в защите, тактике и нападении «Реала», а не о голе защитника, который забивает в третьей игре подряд.

    В матче с «Барселоной» Лопетеги наплевал на прессинг и был жестоко наказан. Почему-то тренер посчитал, что его футболистам не нужно постоянно опекать соперников и вполне логично провалился. Благодаря идиотскому решению Лопетеги в центре поля полную свободу получили Артур и Бускетс (когда на поле появился Видаль, Мадрид резко сдал центр агрессивному полузащитнику), на флангах божили Альба и Рафинья. У Лопетеги в этом матче была одна разумная рокировка – переход во втором тайме на схему 3+4+3, которая добавила плотности впереди. Но из-за проблем в защите даже новая расстановка не спасла «Реал» от разгрома – за вторые 45 минут Куртуа трижды вытаскивал мяч из ворот.

    Проблема в защите – это первая глобальная оплошность. Но она вытекает из более принципиальной осечки – из малорезультативного нападения. В прошлом сезоне классно играл Бензема, периодически соперников терзал Бэйл. В противном случае, когда у «Реала» не получалось забить игру на себя брал Роналду, и тогда мяч точно залетал в чужие ворота.

    Сейчас Роналду нет, а значит нет игрока, способного протащить всю команду на себе. Бензема не забивает в семи матчах чемпионата Испании подряд. С забегами Бэйла более-менее научились справляться (тот же Альба просто постоянно прессинговал его и не давал убежать). Когда два атакующих футболиста проваливаются в игре, вся работа сваливается на Модрича и Крооса. Первый теперь чаще уходит в оборону – отсюда и меньше голов, результативных передач. У Крооса же наступил какой-то спад в игре. Он меньше бегает за игру (его пробег уменьшился на 21%), точность передач стала заметно хуже (с 81% до 62,91%).

    Третья проблема – травмы. Этой осенью медицинский штаб «Реала» включил режим конвейера и пропустил через больничные палаты около половины состава команды. В разное время вылетали Марсело, Бензема, Бэйл, Иско. До сих пор лечатся Карвахаль и Вальехо. Журналисты из AS говорят, что Лопетеги не выпускает Одриосолу из-за вероятности рецидива травмы колена.

    В то же время Marca и El Mundo Deportivo, размахивая фактом о переломанных игроках, предъявляют Флорентино Пересу за тотальные ошибки на летнем трансферном окне. В июле команду покинул Роналду – на его место приобрели ровно ноль топовых футболистов (хотя были слухи о покупке Азара и Салаха, зато вернули Мариано). В прошлом сезоне ворота прекрасно защищал Кейлор Навас, но Лопетеги зачем-то взял Куртуа, который мало того, что не освоился в воротах «Реала», так еще и качает права в раздевалке. Пару дней назад появилась информация о том, что Мадрид вел переговоры с Конте и Моуринью. Куртуа же обиделся на то, что в «Реал» могут прийти тренеры, с которыми у него был конфликт. Потом кипер, правда, сказал, что эта новость от El Pais – полнейшая ложь, и пообещал отправить на них жалобу в суд.

    Год назад к концу октября «Реал» располагался на третьем месте и был третьим по разнице забитых и пропущенных голов. Сейчас же Мадрид занимает девятую строчку, а по разнице голов отстает даже от «Сельты», «Хетафе», «Вальядолида», «Эспаньола» и «Алавеса». У «Реала» огромные проблемы с игрой. Главный тренер совершенно не приносит никакой пользы. Он может только рассуждать о том, насколько сложно было бы работать любому другому специалисту на его месте и каламбурить на пресс-конференциях фразами: «Вы пришли сюда посмотреть на подавленного тренера? Вы его не увидите»

    В Мадриде наступил тотальный кризис. За четырнадцать лет президенства Флорентина Переса это уже четвертая подобная ситуация. В разное время, когда команда тонула вместе с Дель Боске, Карлошем Кейрушем, Вандерлеем Лушембурго, Пеллегрини и Бенитесом, Перес делал один и тот же ход. Функционер увольнял тренеров-неудачников, нанимал топовых специалистов и давал им полный финансовый карт-бланш.

    Судя по ситуации, сейчас он проделал похожую операцию. Лопетеги не справлялся, конфликтовал с некоторыми игроками (по слухам, из-за ссоры с тренером на матч с «Леванте» не вышел Тони Кроос). «Реалу» нужна перезагрузка. И основываться она должна именно на решительных действиях Переса. Первым стало увольнение Лопетеги.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.6 Голосов: 15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +701

      Хведя 30 октября 2018, 07:29

      Что ни говори, но работа с национальной сборной - моральный долг, если уж назначили. Свалил на бабки, когда нельзя было - результат налицо. Ни тут, ни там не вышло.

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      Рейтинг: +12491

      DeStar 29 октября 2018, 16:53

      Конечно все вместе. У лопетеги короткая и слабая скамейка, но с основной он тоже ничего не может сделать
      Перес - никого не купил
      Игроки.. да видно , что у них жесть какая-то творится. Столько ждал игры от бэйла. ее нет, днище. Модрич наверное все-таки ушел в интер а это его тень осталась., варан? что творит варан. два матча подряд пенальти привез

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 29 октября 2018, 18:56

      о чем ты вообще говоришь? ну посчет слабой скамейки я не сказал бы такое ! сильные игроки в реале ! даже без кристины(который будем честны если нет паса он сам ничего не создаст, да и полуфинал лч и финал я вообще его практически в игре не увидел) . хорошие игроки на каждой позиции !! нет тренерской работы !

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      DeStar > dinar7777dinar 29 октября 2018, 19:23

      Я так люблю, когда ты обсуждая тему часто касаешься , типа невзначай, других моментов и обсераешь что-то) мол игроки норм, но роналду там и там был плох и так далее, зачем?) ну он дубль юве сделал в другом финале) мало?
      игроки у реала хорошие, ведь они никуда не делись! те же кто и брал 3 лч подряд. Но чего-то не хватает. Чего? тренера? согласен. Но у реала есть травмы, после которых они сразу теряют очки. Вон иско с апендицитом пропал на несколько игр, так реал ни одну не выиграл) неужели реал стал зависим от иско или марсело насколько сильно?... хз. В любом случае нужна покупка игроков, пофиг на имена, перечислять не буду , но 2-4 игрока, которые смогут играть в основе - брать нужно. ЦЗ, ЦП и 2 напада.Не обязательно каждый мега топ, типа давайте мане, салаха, неймара, кейна.. ну просто нужны ЕЩЕ игроки. Я бы не отказался на Икарди посмотреть, он же на позиции бензема играет ,только в разы эффективнее

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 29 октября 2018, 19:41

      Я как раз считаю что нужен именно 1 топ (лучше 2) вокруг которого можно ставить игру.
      Игроки Реала привыкли играть на кого-то и их сейчас пробуют переучить. Дайте им лучше кого-нибудь кто может и должен решать игры и все опять пойдет нормально. Может не так круто как было, но уж такого бардака точно не будет.

      А тренера я бы все равно поменял... только не на ноунейма

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      Рейтинг: +12491

      DeStar > panmon 29 октября 2018, 20:38

      и не на моура)

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 30 октября 2018, 11:14

      Мне как раз нравится Моуриньо... Но вероятно это не тот тренер что нужен Реалу. И в первую очердь потому что игра команды цениться там на равне (а то и больше) с результатом...

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 29 октября 2018, 16:10

      Очередной матч, в котором беспомощен Модрич.
      Если сравнивать Модрича с Месси, то ... это несерьезно. Шестой золотой круглый к Леониду просится.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Дедуктор 29 октября 2018, 18:56

      абсолютно согласен ! Но мне кажется Золотой мяч отдадут кристине(за пару матчей в лч)))) ).

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 29 октября 2018, 15:25

      Берите Конте, пусть он усадит крысу Куртуа полировать скамейку. И игру поставит 100%.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Platon Faustov 29 октября 2018, 18:57

      если нет защиты там хоть кого ставь !

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      Рейтинг: +54

      Akavoi 29 октября 2018, 14:49

      Перес виноват в неудачах, так как не помог Роналду с налоговой, из-за чего тот обиделся и ушел из команды.

      0
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      Рейтинг: +7402

      Старикан 29 октября 2018, 14:31

      Реал без Роналду, что Спартак без Промеса!

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      Рейтинг: +14473

      Skull_Boy 29 октября 2018, 13:55

      Да пол состава уже вслед за своим голубым другом в Юве намылилось и на что они рассчитывают, если в нападении играет списанный еще 2 года назад Бензема от которого толку вообще нет и Бейл с Иско, которые никогда за Реал стабильной игры не показывали, один нормальный матч через 3-5 игр застоя, да и сами Кроос с Рамосом заметно потухли вместе с вечно подающим надежды Асенсио и как заметно по последним играм команду тащит Марсело

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      Рейтинг: +2509

      panmon 29 октября 2018, 13:54

      С Роналду команда знала как надо играть. Сейчас новый тренер пытается оставить игрокам выигравшим 4 ЛЧ новую игру и всем видно, что никто не понимает его. Сплошные ошибки во всех линиях и нет лидера чтобы повел за собой.
      Так что первая ошибка - Перес. Не смог купить замену Роналду чтобы строить через него игру. Нужен именно лидер и яркой манерой игры (Неймар, Азар, Салах)
      Вторая ошибка - тренер который не понимает что любой из игроков имеет больше опыта чем он. А также что нельзя сразу менять все в тактике команды
      Третья ошибка - Игроки которые толи не пытаются понять тренера, толи понимают его не достаточно хорошо...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > panmon 29 октября 2018, 18:58

      и с кристиной барса уделывала реал !

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      Рейтинг: +2509

      panmon > dinar7777dinar 29 октября 2018, 19:45

      Если бы сейчас проблема была только в поражении от Барсы - я бы согласился. Но сейчас команда просто разучилась играть и идет на заслуженном 9-м месте

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 29 октября 2018, 13:11

      щас начнут был бы кристина то было бы подругому ! да барса жарила реал и с кристиной ! от него толку мало было бы. барса вчера на 3-4 головы выше реала были !

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