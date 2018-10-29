Почему «Реал» так ужасен

Лопетеги – все!

UPD: Материал был написан утром в понедельник. К вечеру этого же дня «Реал» объявил об отставке Лопетеги.

«Реал» крупно проиграл в Класико (1:5), и теория о беззубости Лопетеги подтвердилась снова. В матче с «Барселоной» все косяки и промахи мадридцев проявились настолько сильно, что затмили положительные моменты команды в этой игре. Например, вы вспоминаете гол Марсело? Вряд ли: когда начинаешь говорить об этом матче, то думаешь о бесконечных проблемах в защите, тактике и нападении «Реала», а не о голе защитника, который забивает в третьей игре подряд.

В матче с «Барселоной» Лопетеги наплевал на прессинг и был жестоко наказан. Почему-то тренер посчитал, что его футболистам не нужно постоянно опекать соперников и вполне логично провалился. Благодаря идиотскому решению Лопетеги в центре поля полную свободу получили Артур и Бускетс (когда на поле появился Видаль, Мадрид резко сдал центр агрессивному полузащитнику), на флангах божили Альба и Рафинья. У Лопетеги в этом матче была одна разумная рокировка – переход во втором тайме на схему 3+4+3, которая добавила плотности впереди. Но из-за проблем в защите даже новая расстановка не спасла «Реал» от разгрома – за вторые 45 минут Куртуа трижды вытаскивал мяч из ворот.

Проблема в защите – это первая глобальная оплошность. Но она вытекает из более принципиальной осечки – из малорезультативного нападения. В прошлом сезоне классно играл Бензема, периодически соперников терзал Бэйл. В противном случае, когда у «Реала» не получалось забить игру на себя брал Роналду, и тогда мяч точно залетал в чужие ворота.

Сейчас Роналду нет, а значит нет игрока, способного протащить всю команду на себе. Бензема не забивает в семи матчах чемпионата Испании подряд. С забегами Бэйла более-менее научились справляться (тот же Альба просто постоянно прессинговал его и не давал убежать). Когда два атакующих футболиста проваливаются в игре, вся работа сваливается на Модрича и Крооса. Первый теперь чаще уходит в оборону – отсюда и меньше голов, результативных передач. У Крооса же наступил какой-то спад в игре. Он меньше бегает за игру (его пробег уменьшился на 21%), точность передач стала заметно хуже (с 81% до 62,91%).

Третья проблема – травмы. Этой осенью медицинский штаб «Реала» включил режим конвейера и пропустил через больничные палаты около половины состава команды. В разное время вылетали Марсело, Бензема, Бэйл, Иско. До сих пор лечатся Карвахаль и Вальехо. Журналисты из AS говорят, что Лопетеги не выпускает Одриосолу из-за вероятности рецидива травмы колена.

В то же время Marca и El Mundo Deportivo, размахивая фактом о переломанных игроках, предъявляют Флорентино Пересу за тотальные ошибки на летнем трансферном окне. В июле команду покинул Роналду – на его место приобрели ровно ноль топовых футболистов (хотя были слухи о покупке Азара и Салаха, зато вернули Мариано). В прошлом сезоне ворота прекрасно защищал Кейлор Навас, но Лопетеги зачем-то взял Куртуа, который мало того, что не освоился в воротах «Реала», так еще и качает права в раздевалке. Пару дней назад появилась информация о том, что Мадрид вел переговоры с Конте и Моуринью. Куртуа же обиделся на то, что в «Реал» могут прийти тренеры, с которыми у него был конфликт. Потом кипер, правда, сказал, что эта новость от El Pais – полнейшая ложь, и пообещал отправить на них жалобу в суд.

Год назад к концу октября «Реал» располагался на третьем месте и был третьим по разнице забитых и пропущенных голов. Сейчас же Мадрид занимает девятую строчку, а по разнице голов отстает даже от «Сельты», «Хетафе», «Вальядолида», «Эспаньола» и «Алавеса». У «Реала» огромные проблемы с игрой. Главный тренер совершенно не приносит никакой пользы. Он может только рассуждать о том, насколько сложно было бы работать любому другому специалисту на его месте и каламбурить на пресс-конференциях фразами: «Вы пришли сюда посмотреть на подавленного тренера? Вы его не увидите»

В Мадриде наступил тотальный кризис. За четырнадцать лет президенства Флорентина Переса это уже четвертая подобная ситуация. В разное время, когда команда тонула вместе с Дель Боске, Карлошем Кейрушем, Вандерлеем Лушембурго, Пеллегрини и Бенитесом, Перес делал один и тот же ход. Функционер увольнял тренеров-неудачников, нанимал топовых специалистов и давал им полный финансовый карт-бланш.

Судя по ситуации, сейчас он проделал похожую операцию. Лопетеги не справлялся, конфликтовал с некоторыми игроками (по слухам, из-за ссоры с тренером на матч с «Леванте» не вышел Тони Кроос). «Реалу» нужна перезагрузка. И основываться она должна именно на решительных действиях Переса. Первым стало увольнение Лопетеги.

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