В Испании странный лидер. Но это не сенсация

Сказки не будет.

Как они играют?

В январе 2017-го тренер Абелардо ушел из хихонского «Спортинга» – команды, которую он построил и вывел в Примеру. На прощальной пресс-конференции Абелардо расплакался, объяснил причину расторжения контракта и отказался от 4 миллионов евро неустойки. Соглашение Абелардо со «Спортингом» действовало до 2020 года, но 15-матчевая серия с пятью очками все испортила. Абелардо ушел сам, потом почти год просидел без работы и затем возглавил «Алавес».

С ним клуб остался в Примере, а с нового сезона начал разрывать. Победный матч с «Сельтой» – показательная штука о том, как играет «Алавес». Команда отдала сопернику мяч, которым владела всего 39% игрового времени. Удары (19-9), качество передач (84% – 74%), успешный дриблинг (16-1) – по всем ключевым показателям «Сельта» доминировала и разрывала соперника, но надежность у собственных ворот дала «Алавесу» пятую победу в сезоне.

В подобном стиле «Алавес» обыграл и мадридский «Реал», когда единственный мяч влетел Мадриду на 95-й минуте. «Это наша заслуга. Мы сменили схему и сыграли с тремя центральными защитниками. «Реалу» пришлось играть около штрафной и на флангах, потому что в центре мы отработали замечательно», – радовался Абелардо. Обычно он играет с «Алавесом» в построение 4-3-3 с быстрыми флангами, мощным центром и максимальной строгостью. «Алавес» отлично подготовлен тактически, но победы – это еще и результат везения.

С такой игрой дальше «Алавесу» будет все сложнее. По количеству ударов за игру (10,3) «Алавес» занимает 19-е место во всей лиге. Зато по отборам (17,3) идет уже пятым. Игроки «Алавеса» вообще не пробуют идти в индивидуальный дриблинг и предпочитают простоту, поэтому команда последняя по попыткам дриблинга в матче (4,8), 19-я по среднему проценту владения (42%) и снова 19-я по качеству передач (71,6%).

Сам Абелардо прогрессирует и ищет новые решения. Забавное пересечение в том, что за свою игровую карьеру Абелардо поиграл в «Спортинге», «Барселоне» и «Алавесе». Кажется, мы знаем его следующее место работы, если «Алавес» продержится в топах хотя бы до марта. Поднять «Алавес» со дна ему уже удалось.

Вот так выглядела таблица Примеры, когда Абелардо только приходил в клуб:

twit text — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) 20 октября 2018 г.

На что способны дальше?

Забавно, но большинство качественных игроков «Алавеса» играют в нападении. Все у той же «Сельты» летом выкупили шведского нападающего Гвидетти за 4 миллиона евро. 3 миллиона отдали «Астане» за форварда Твумаси, который мог перейти в «Спартак». «Лас Пальмасу» и «Вест Хэму» толком не подходил Кальери, но и ему в «Алавесе» ему тоже нашли место. Добавим к этому качественные аренды (Бастон и Хони) – получается очень интересная линия нападения.

В защите подобных фамилий почти не найдется, но есть пересечения с топ-клубами. Например, голкипер Пачеко начинал карьеру в мадридском «Реале», защитник Эли принадлежал «Милану», а Ибаи Гомес неплохо играл в «Атлетике» из Бильбао. Состав «Алавеса» вообще не дает никаких надежд на то, что мы увидим сказку уровня «Ростова» или «Лестера». Потому что в Примере прямо сейчас просто невозможно без всякого запаса по качеству быть первыми на длинных отрезках.

Нахождение «Алавеса» в лидерах вполне объяснимо. В некоторых матчах команде повезло, а еще помогают проблемы у конкурентов. «Барселона» выдала неудачную серию и решает игровые проблемы, «Реал» не может привыкнуть к жизни без Роналду и с Лопетеги. Даже мадридский «Атлетико» забил всего девять мячей в восьми играх, победив только в половине матчей. Топ-клубы еще ищут себя и доберут свое, а перед «Алавесом» никто не снимал задачу остаться в Примере. Хотя следить за ними все равно интересно.

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