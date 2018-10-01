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    Лопетеги – об отсутствии Рамоса в заявке на ЦСКА: «Он провел много матчей в Примере»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился мыслями перед встречей с ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Психологически мы в прекрасном состоянии. Мы играем только второй матч в Лиге чемпионов, у соперника будет преимущество своего поля.

    У нас нет нескольких игроков, но есть ребята, которые могут их заменить. И, конечно, мы все с нетерпением ждем гимна Лиги чемпионов. На протяжении сезона не бывает одинаково хороших матчей. Лига чемпионов – другая история и мотивация. Мы хотим идти дальше, улучшать свои результаты. Хотим расти.

    Когда игрок в моей команде, значит я ему доверяю. Одриосола появился в команде и получил травму. Сейчас он восстанавливается. У Винисиуса огромное будущее. Я буду доверять ему в зависимости от результатов.

    Рамос? У меня есть диалог с любым футболистом. Рамос провел много минут в чемпионате. А нам нужны свежие игроки на протяжении всего сезона. Это было мое решение», – сказал Лопетеги.

    Встреча состоится завтра на «ВЭБ Арене». Начало в 22:00 по московскому времени.

    Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сказал, что его команда может сыграть на отсутствии ключевых игроков у соперника. Напомним, игру также пропустят защитник Марсело и вингер Гарет Бэйл.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2018 19:50
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