Лопетеги – об отсутствии Рамоса в заявке на ЦСКА: «Он провел много матчей в Примере»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился мыслями перед встречей с ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Психологически мы в прекрасном состоянии. Мы играем только второй матч в Лиге чемпионов, у соперника будет преимущество своего поля.

У нас нет нескольких игроков, но есть ребята, которые могут их заменить. И, конечно, мы все с нетерпением ждем гимна Лиги чемпионов. На протяжении сезона не бывает одинаково хороших матчей. Лига чемпионов – другая история и мотивация. Мы хотим идти дальше, улучшать свои результаты. Хотим расти.

Когда игрок в моей команде, значит я ему доверяю. Одриосола появился в команде и получил травму. Сейчас он восстанавливается. У Винисиуса огромное будущее. Я буду доверять ему в зависимости от результатов.

Рамос? У меня есть диалог с любым футболистом. Рамос провел много минут в чемпионате. А нам нужны свежие игроки на протяжении всего сезона. Это было мое решение», – сказал Лопетеги.

Встреча состоится завтра на «ВЭБ Арене». Начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сказал, что его команда может сыграть на отсутствии ключевых игроков у соперника. Напомним, игру также пропустят защитник Марсело и вингер Гарет Бэйл.