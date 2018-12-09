Месси забил два невероятных гола в дерби и установил крутой рекорд

Чемпионат Испании в нынешнем сезоне – радость для стороннего наблюдателя. Никакого двоевластия в лице «Барселоны» и «Реала», никаких бешеных отрывов в 10-15 очков: «Севилья» лидировала, в лигочемпионской четверке тусуется скромный «Алавес», а плотность такова, что даже 14-я команда чемпионата в два прыжка может залететь в топ-4 – расстояние всего шесть очков.

В этой связи интересно было посмотреть каталонское дерби – «Эспаньол» тоже недавно был в лидирующей группе, а сейчас идет девятым. Впрочем, интриги не получилось – «Барселона» укатала соперника с крупным счетом.

Все в шоке, но среди лидеров Испании клуб без денег, звезд и славы

Главным действующим лицом при этом был Лео Месси, который забил два изумительных гола со штрафного.

Сначала вот так.

А потом вот так. Что удивительно, Месси впервые в своей истории забил два гола со штрафных в одной игре Примеры.

А еще он здорово ассистировал Дембеле.

Кроме того, Месси установил новый рекорд. Он в 13-м подряд сезоне испанской Примеры забил больше десяти голов. Такое никому не удавалось до него. Удастся ли после?

Эспаньол – Барселона – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Месси, 17; 0:2 – Дембеле, 26; 0:3 – Суарес, 45; 0:4 – Месси, 65.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры