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  • Месси забил два невероятных гола в дерби и установил крутой рекорд

Месси забил два невероятных гола в дерби и установил крутой рекорд

Чемпионат Испании в нынешнем сезоне – радость для стороннего наблюдателя. Никакого двоевластия в лице «Барселоны» и «Реала», никаких бешеных отрывов в 10-15 очков: «Севилья» лидировала, в лигочемпионской четверке тусуется скромный «Алавес», а плотность такова, что даже 14-я команда чемпионата в два прыжка может залететь в топ-4 – расстояние всего шесть очков.

В этой связи интересно было посмотреть каталонское дерби – «Эспаньол» тоже недавно был в лидирующей группе, а сейчас идет девятым. Впрочем, интриги не получилось – «Барселона» укатала соперника с крупным счетом.

Все в шоке, но среди лидеров Испании клуб без денег, звезд и славы

Главным действующим лицом при этом был Лео Месси, который забил два изумительных гола со штрафного.

Сначала вот так.

А потом вот так. Что удивительно, Месси впервые в своей истории забил два гола со штрафных в одной игре Примеры.

А еще он здорово ассистировал Дембеле.

Кроме того, Месси установил новый рекорд. Он в 13-м подряд сезоне испанской Примеры забил больше десяти голов. Такое никому не удавалось до него. Удастся ли после?

Эспаньол – Барселона – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Месси, 17; 0:2 – Дембеле, 26; 0:3 – Суарес, 45; 0:4 – Месси, 65.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Испания. Примера Испания Барселона Эспаньол Месси Лионель
Комментарии (32)
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dinar7777dinar
1544306378
кристина учись у великого месси !
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Benifacto
1544308624
Все голы шедевры в этом матче
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vick-north-west
1544328978
Ну, борода давно вошел в историю, вслед за Пеле и Марадоной в одном ряду.
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KOLBIS
1544330004
Роналду марсианин,Месси венерианин...Гении они вот и все...
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Leha-ha50
1544348033
Голы конечно шедевральные - определенно!!!
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RotBerg
1544348643
Штрафные, как штрафные. Чего там уникального?
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polt
1544352759
Месси был, есть и будет всегда лучшим!!!
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Валерий Бадмаев
1544372745
Месси, что ни говори, великий игрок! Но только клубный. Такое бывает. Помню в Реале конца 50-х и начала 60-х играл Альфредо ди Стефано. Пять раз, при нем, Реал становился победителем кубка чемпионов. Три золотых мяча получил сам ди Стефано. Но в сборной никаких успехов.
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rude boy
1544372981
Положи он такую же банку в финале в Бразилии на последних минутах , неизвестно как бы все закончилось. Суарес тоже отменный гол забил .
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Александр52
1544436529
Месси просто гений, мы рады что живём в его эпоху.
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