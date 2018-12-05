Клубы Парфенова – ужас для «Спартака». С ними лучше не встречаться

Дмитрий Парфенов провел больше сотни матчей в составе «Спартака». Он застал ту команду, которая выходила в полуфинал Кубка УЕФА, обыгрывала «Реал» и «Арсенал». Застал и ту, которая получила 1:18 в Лиге чемпионов, разваливалась после ухода Романцева и снова пыталась выйти в лидеры чемпионата России при Старкове. Парфенов – легенда «Спартака» и любимец болельщиков, с ними он общался еще через интернет на гостевой книге и не был освистан, когда переходил в стан принципиального соперника – «Динамо». Впрочем, оно тогда ни за что серьезное и не боролось, а человеческие качества этого футболиста всегда ценились очень высоко.

В 2012 году Парфенов завершил карьеру игрока и стал тренировать. Начал с юношеской сборной России, затем поработал во втором дивизионе в ивановском «Текстильщике», а в 2015-м возглавил клуб ФНЛ «Тосно», который через пару лет вывел в Премьер-лигу. Дальше вы помните – в РПЛ удержаться не удалось, зато «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России.

Между тем, его матчи против, что уж там говорить, родной команды – регулярно оборачиваются катастрофой. Не для него. Для родной команды.

Ужас первый

Сентябрь-2017. «Спартак» приехал в Санкт-Петербург после неудачного старта в Лиге чемпионов, где не сумел обыграть «Марибор». С «Тосно», казалось, пошло лучше – гол Джикии, удаление у соперника, гол Пашалича во втором тайме. Еще на 85-й минуте спартаковцы комфортно вели со счетом 2:0, а в оставшееся время пропустили два гола – 2:2. Лица не было на обоих тренерах. Карреру таким не видели даже после 0:7 в Ливерпуле, Парфенов же с трудом подбирал слова. До сих пор сложно поверить, что тот матч действительно удалось спасти.

Ужас второй

К матчу второго круга «Спартак» был уже другим. После тех 2:2 с «Тосно» он провел 13 матчей в РПЛ и не проиграл ни в одном, причем лишь четырежды терял очки. Новая встреча – сплошные нервы, лишь фантастический гол Фернандо со штрафного позволил открыть счет в конце первого тайма, а на 75-й минуте Луис Адриано его удвоил. Кто-то, может, и вспоминал итоговые 2:2 первого круга, но после реализованного Погребняком пенальти (справедливости ради, весьма спорного) об этом заговорили все. В итоге, оставшиеся 15 минут «Спартак» отбивался, а пару раз чуть было не пропустил. Вот была бы драма. Но и без того нервов растеряли массу.

Ужас третий

Он же и самый болезненный. «Спартаку» был открыт путь к завоеванию Кубка России – он лишь в полуфинале получил команду из РПЛ, да еще и чуть ли не самую слабую. К тому же проводил матч дома. Матч Кубка против «Тосно» складывался очень тяжело, Зе Луиш на 62-й минуте забил, казалось, победный гол, но за две минуты до конца основного времени «Спартак» пропустил от Галиулина. Вышедший на замену Глушаков загубил супермомент на 120-й минуте и стал антигероем в серии пенальти – его промах оказался решающим. Проиграть чемпионскую гонку «Локомотиву» после серьезного отставания по весне было не так обидно. Но проиграть вот таким образом Кубок – страшный удар. «Тосно» же обыграл в финале середняка ФНЛ – курский «Авангард – и с удовольствием вместо «Спартака» станцевал с трофеем.

Ужас четвертый

В новом сезоне Парфенов ушел в «Урал» и пересекся со «Спартаком» в матче 13 тура РПЛ. Красно-белые к этому времени избавились от Карреры, уже успел в трех матчах поруководить Рианчо. В них он не проиграл, но тут пожаловал парфеновский «Урал», и все свершилось. Точный удар Димитрова со штрафного, реактивный ответ Панюкова на гол Луиса Адриано, и уральцы увезли победу 2:1 из Москвы. Казалось, «Спартак» при Рианчо только-только успокоился и перестал жестоко проваливаться, как грянуло вот это поражение.

Ужас пятый

Парфенов расстроил очередного спартаковского тренера – теперь еще и Олега Кононова. В первом четвертьфинальном матче Кубка России «Спартак» забил «Уралу» усилиями Ханни, но пропустить мог еще больше, чем однажды от Ильина, начисто провалив последние полчаса игры, да и в первом тайме не выглядев прям как-то уж феноменально. 1:1 – плохо, теперь у «Урала» есть небольшое преимущество перед ответным матчем. Что интересно, сетка вновь складывается для «Спартака» успешно – победитель этой пары выйдет в полуфинал на «Оренбург» или «Арсенал», а в другой части сетки как раз остались «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Рубин». Неужели снова на пути к трофею встанет бывший спартаковец, который и так уже жутко насолил «Спартаку» за год?

С одной стороны, эти пять матчей Парфенова против «Спартака» трудно рассматривать системно и искать в успехах какую-то одну объединяющую причину. Объективно говоря, при Каррере красно-белые регулярно проваливали концовки, чем так любил пользоваться «Тосно», а с «Уралом» «Спартак» играл при тренерских потрясениях – то при Рианчо, то при Кононове.

Кто-то скажет, что тренер Парфенов – это победа в Кубке России со скромным клубом, зрелищный футбол, боевитые команды, успехи против «Спартака» и «Локомотива». Кто-то скажет, что тренер Парфенов – это вылет из РПЛ, 0:6 от ЦСКА и 0:5 от «Уфы», пропущенные голы «Урала» в каждом матче, отрицательная разница мячей в таблице. Возможно, сейчас еще пока не время определять уровня Парфенова как тренера, пока в РПЛ он провел лишь полтора сезона.

Одно можно сказать точно – с его командами нескучно, и они изо всех сил пытаются играть в современный футбол с быстрым выходом из обороны в атаку и использованием всех слабостей соперника. Этим они сильно отличаются от большинства клубов РПЛ. Болезненные поражения сменяются громкими победами, иногда просто нет стабильности, что вполне подходит молодому, не столь пока опытному, но весьма интересному тренеру. Его «Урал» – одна из немногих команд, за игрой которой действительно очень любопытно последить. Она падает, поднимается, снова двигается вперед и периодически добивается успеха.

При этом от ее тренера почему-то регулярно достается только «Спартаку».

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