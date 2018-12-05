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    Супергол Куэвы, жуткая травма Ротенберга, мегаформа Ханни


    3.6
    Голосов: 5
    05.12.2018 21:55
    Все, что вы могли пропустить в матчах Кубка России.

    Четвертьфиналы Кубка России с нынешнего сезона проводятся в два матча, первые играются зимой, вторые пройдут уже в следующем году. В прошлую среду тульский «Арсенал» на выезде переиграл «Оренбург» 4:2, а в нынешнюю – три матча шли одновременно. Два из них в Москве: «Спартак» – «Урал» и «Локомотив» – «Рубин», еще один – в Краснодаре, где местный клуб принимал «Ростов».

    Новая форма «Краснодара»

    Краснодарский клуб опробовал третью форму впервые в сезоне. «Быки» стали полосатыми. Таких мы ими еще не видели, кажется, никогда. Смотреть на такой «Краснодар» было немного непривычно.

    Куэва забил первый гол в России

    «Краснодар» купил 27-летнего перуанца летом за восемь миллионов евро. Куэва познакомился с Россией на чемпионате мира, где смазал пенальти в Саранске в стартовой игре против Дании, да и дальше турнир его не порадовал – в плей-офф сборная Перу не попала.

    Несмотря на успехи «Краснодара», карьера Куэвы в России продолжает складываться непросто. Полузащитник по прозвищу «Алладин» пока выходит только на замену, а в старте появляется очень редко. Он много чего умеет, но пока не может реализовать свои таланты, а иногда этому мешают даже судьи (достаточно вспомнить два непоставленных пенальти на нем в игре с «Уралом»).

    А сегодня, в 21-й игре за «Краснодар» он наконец-то забил. Да еще как красиво, со штрафного. Гол, правда, победным не оказался – его клуб сыграл 2:2, ведя 2:0.

    «Краснодар» – «Ростов» – 2:2

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Ротенберг получил тяжелую травму

    Защитник «Локомотива» в нынешнем сезоне только в пятый раз вышел на поле, зато при этом успел поиграть в Лиге чемпионов. Только едва ли это повторится – футболист на ровном месте получил тяжелейшее повреждение и был заменен на Жемалетдинова.

    Его партнеру по обороне повезло больше – Чорлука забил и принес победу «Локомотиву» над «Рубином».

    А Борису – скорейшего выздоровления.

    «Локомотив» – «Рубин» – 1:0

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Глушакова все еще оскорбляют

    В матче «Спартака» против «Локомотива» на поле выбежал фанат, который хотел поддержать капитана красно-белых, ярость фанатской трибуны вроде бы была уже чуть меньше, но полностью не исчезла. В середине первого тайма фанаты скандировали оскорбительные кричалки Глушакову с требованием уйти из команды. При этом по решению КДК билеты на фанатские сектора не продавались, но активные болельщики расположились на углу стадиона, откуда и гневились на капитана.

    Ханни в суперформе – он снова забил

    В последнее время алжирец редко уходит с поля без какого-нибудь результативного действия. Его точные удары приносили победы в матчах с «Анжи» и «Рейнджерс», он забил первый гол «Спартака» при Кононове, два его навеса привели к голам «Локомотиву». Отличился он и сегодня, забив «Уралу». Ключевой игрок «Спартака», и это несомненно.

    Гол Ханни не помог «Спартаку» выиграть – как ни пытались футболисты «Урала» играть в Смолова и мазать из выгоднейших позиций, свой гол они все же забили – отличился Ильин – 1:1. А на «Открытие Арене» установлен исторический антирекорд. На последний домашний матч сезона пришло столько, сколько еще не приходило никогда. Всего 9333 зрителя.

    «Спартак» – «Урал» – 1:1

    Клубы Парфенова – ужас для «Спартака». С ними лучше не встречаться

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +288

      Cнег 8 декабря 2018, 21:45

      Деньги папы и дяди не спасли от *******...ства на разминке... В результате - травма. Так будет над вашим родом теперь всегда.

      0
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 6 декабря 2018, 08:56

      ...какое счастье,что около избранного Ротенберга не было игрока РУБИНа----столько грязи бы вылили. А РУБИНу кубок не нужен,сами знаете зачем.

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 6 декабря 2018, 07:25

      Урал не только для спартака ужас, на выездах вообще Урал хорошо стал играть последнее время....

      2
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      Рейтинг: +6633

      ALeX-161-rus 5 декабря 2018, 23:54

      "как ни пытались футболисты «Урала» играть в Смолова и мазать из выгоднейших позиций, свой гол они все же забили – отличился Ильин – 1:1."

      Дайте Феде почитать)))

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 5 декабря 2018, 22:16

      Ханни прибавляет от игры к игре,а Каррера его в упор не видел.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 5 декабря 2018, 22:25

      Каррера ему давал шансы и ни раз. Ханни сам говорил, что пока не адаптировался. Да и сыграл он сегодня похуже, чем с Локомотивом, хоть и забил. Посмотрим, как будет играть дальше. При Каррере он был нестабилен.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 22:31

      В запасе он сидел у Карреры,в глухом.А сейчас лидер атак.То ли ещё будет после сборов.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 5 декабря 2018, 22:45

      Ханни выходил на поле и не однажды. Но показать ничего не мог. Может потому, что схема была другая, а может из-за адаптации про которую сам Ханни говорил.
      А у Карреры в глухом запасе сидел Глушак и Ещ.))) Вот это точно был глухой запас.)))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 23:09

      Искусство тренера и состоит в умении раскрыть потенциал игроков,в том числе за счёт оптимальной для имеющегося состава схемы игры.Как сегодня Комбаров классно пробил слёту,а Каррера заставлял его делать навесы,что он не умеет.А на Глушака и Еща,Каррера просто пытался перевести стрелки.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > александр п 5 декабря 2018, 23:44

      Ну вообще то все тренера мира заставляют крайних защитников навешивать и простреливать, ибо игроки подобного амплуа на ударной позиции бывают крайне редко. Так что довод очень странный

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > александр п 5 декабря 2018, 23:46

      Ага, стрелки... Глушак прям феерил наверное))). К Ещенко лично у меня( да и у Карреры) претензий сильно меньше-ну не хватает мастерства и всё, но зато желание и настрой всегда на высоте

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 5 декабря 2018, 23:48

      Глушак себя опустил ещё прошлой осенью, когда контракт выбивал. Кстати, я лично смотрел на ютубе интервью, где Глушак прямо сказал, что команда не играла, т.к. с ним не продлевали контракт.
      По поводу схемы - если игрок не может сыграть по другой схеме, как умеют профессионалы, то этот игрок не подходит клубу. Про Ханни говорили, когда его брали, что он может сыграть левого напа, левого полузащитника, Атакующего полузащитника. Поэтому его и брали на место Промеса. А из-за одного человека менять схему глупо.
      А Комбаров и до Карреры навешивал постоянно. Навесов - это погоняло ему до Карреры приклеилось. Причём его навесы раньше были нормальными.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 > александр п 5 декабря 2018, 23:56

      Каррера его не ставил, потому что этот тормозок в обороне не отрабатывал. Ханни далеко не Промес, а в желании обороняться просто ноль, поэтому и сидел

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      Рейтинг: +3609

      александр п > filosof sparty 6 декабря 2018, 08:00

      Заставляют,если это эффективно.У Комбарова же навесы безадресны и мяч летит недостаточно быстро.Поэтому легко перехватываются защитой и вратарём.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > filosof sparty 6 декабря 2018, 08:08

      Всем кто понимает в футболе ясно что попытка свалить ответственность за отсутствие игры у команды с апреля месяца на одного или нескольких игроков просто смешна.

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      александр п > Владислав Vlad 6 декабря 2018, 08:21

      Весь Спартак не мог играть по схеме предложенной Карьерой с апреля месяца.Нужно весь состав сменить? Или проще тренера?Схема это не столько расстановка игроков,сколько принципы взаимодействия их на поле,то что называется поставленной игрой,вот её то и не было последние пол-года.У меня было ощущение ,что игроки просто не знают что делать на поле.У Кононова Комбаров перестал навешивать и его КПД резко повысился.В нашем футболе мало кто умеет кроссы выполнять, Виталий Денисов , Самедов ,да Ханни сейчас .

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      Рейтинг: +3609

      александр п > deimos88 6 декабря 2018, 08:23

      А сейчас что,стал отрабатывать? В современном футболе все атакуют и все защищаются,кроме Месси наверное.

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