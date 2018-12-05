Супергол Куэвы, жуткая травма Ротенберга, мегаформа Ханни

Четвертьфиналы Кубка России с нынешнего сезона проводятся в два матча, первые играются зимой, вторые пройдут уже в следующем году. В прошлую среду тульский «Арсенал» на выезде переиграл «Оренбург» 4:2, а в нынешнюю – три матча шли одновременно. Два из них в Москве: «Спартак» – «Урал» и «Локомотив» – «Рубин», еще один – в Краснодаре, где местный клуб принимал «Ростов».

Новая форма «Краснодара»

Краснодарский клуб опробовал третью форму впервые в сезоне. «Быки» стали полосатыми. Таких мы ими еще не видели, кажется, никогда. Смотреть на такой «Краснодар» было немного непривычно.

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Куэва забил первый гол в России

«Краснодар» купил 27-летнего перуанца летом за восемь миллионов евро. Куэва познакомился с Россией на чемпионате мира, где смазал пенальти в Саранске в стартовой игре против Дании, да и дальше турнир его не порадовал – в плей-офф сборная Перу не попала.

Несмотря на успехи «Краснодара», карьера Куэвы в России продолжает складываться непросто. Полузащитник по прозвищу «Алладин» пока выходит только на замену, а в старте появляется очень редко. Он много чего умеет, но пока не может реализовать свои таланты, а иногда этому мешают даже судьи (достаточно вспомнить два непоставленных пенальти на нем в игре с «Уралом»).

А сегодня, в 21-й игре за «Краснодар» он наконец-то забил. Да еще как красиво, со штрафного. Гол, правда, победным не оказался – его клуб сыграл 2:2, ведя 2:0.

«Краснодар» – «Ростов» – 2:2

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Ротенберг получил тяжелую травму

Защитник «Локомотива» в нынешнем сезоне только в пятый раз вышел на поле, зато при этом успел поиграть в Лиге чемпионов. Только едва ли это повторится – футболист на ровном месте получил тяжелейшее повреждение и был заменен на Жемалетдинова.

Его партнеру по обороне повезло больше – Чорлука забил и принес победу «Локомотиву» над «Рубином».

А Борису – скорейшего выздоровления.

«Локомотив» – «Рубин» – 1:0

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Глушакова все еще оскорбляют

В матче «Спартака» против «Локомотива» на поле выбежал фанат, который хотел поддержать капитана красно-белых, ярость фанатской трибуны вроде бы была уже чуть меньше, но полностью не исчезла. В середине первого тайма фанаты скандировали оскорбительные кричалки Глушакову с требованием уйти из команды. При этом по решению КДК билеты на фанатские сектора не продавались, но активные болельщики расположились на углу стадиона, откуда и гневились на капитана.

Ханни в суперформе – он снова забил

В последнее время алжирец редко уходит с поля без какого-нибудь результативного действия. Его точные удары приносили победы в матчах с «Анжи» и «Рейнджерс», он забил первый гол «Спартака» при Кононове, два его навеса привели к голам «Локомотиву». Отличился он и сегодня, забив «Уралу». Ключевой игрок «Спартака», и это несомненно.

Гол Ханни не помог «Спартаку» выиграть – как ни пытались футболисты «Урала» играть в Смолова и мазать из выгоднейших позиций, свой гол они все же забили – отличился Ильин – 1:1. А на «Открытие Арене» установлен исторический антирекорд. На последний домашний матч сезона пришло столько, сколько еще не приходило никогда. Всего 9333 зрителя.

«Спартак» – «Урал» – 1:1

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