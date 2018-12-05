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  • Супергол Куэвы, жуткая травма Ротенберга, мегаформа Ханни

Супергол Куэвы, жуткая травма Ротенберга, мегаформа Ханни

Четвертьфиналы Кубка России с нынешнего сезона проводятся в два матча, первые играются зимой, вторые пройдут уже в следующем году. В прошлую среду тульский «Арсенал» на выезде переиграл «Оренбург» 4:2, а в нынешнюю – три матча шли одновременно. Два из них в Москве: «Спартак» – «Урал» и «Локомотив» – «Рубин», еще один – в Краснодаре, где местный клуб принимал «Ростов».

Новая форма «Краснодара»

Краснодарский клуб опробовал третью форму впервые в сезоне. «Быки» стали полосатыми. Таких мы ими еще не видели, кажется, никогда. Смотреть на такой «Краснодар» было немного непривычно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Куэва забил первый гол в России

«Краснодар» купил 27-летнего перуанца летом за восемь миллионов евро. Куэва познакомился с Россией на чемпионате мира, где смазал пенальти в Саранске в стартовой игре против Дании, да и дальше турнир его не порадовал – в плей-офф сборная Перу не попала.

Несмотря на успехи «Краснодара», карьера Куэвы в России продолжает складываться непросто. Полузащитник по прозвищу «Алладин» пока выходит только на замену, а в старте появляется очень редко. Он много чего умеет, но пока не может реализовать свои таланты, а иногда этому мешают даже судьи (достаточно вспомнить два непоставленных пенальти на нем в игре с «Уралом»).

А сегодня, в 21-й игре за «Краснодар» он наконец-то забил. Да еще как красиво, со штрафного. Гол, правда, победным не оказался – его клуб сыграл 2:2, ведя 2:0.

«Краснодар» – «Ростов» – 2:2

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Ротенберг получил тяжелую травму

Защитник «Локомотива» в нынешнем сезоне только в пятый раз вышел на поле, зато при этом успел поиграть в Лиге чемпионов. Только едва ли это повторится – футболист на ровном месте получил тяжелейшее повреждение и был заменен на Жемалетдинова.

Его партнеру по обороне повезло больше – Чорлука забил и принес победу «Локомотиву» над «Рубином».

А Борису – скорейшего выздоровления.

«Локомотив» – «Рубин» – 1:0

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Глушакова все еще оскорбляют

В матче «Спартака» против «Локомотива» на поле выбежал фанат, который хотел поддержать капитана красно-белых, ярость фанатской трибуны вроде бы была уже чуть меньше, но полностью не исчезла. В середине первого тайма фанаты скандировали оскорбительные кричалки Глушакову с требованием уйти из команды. При этом по решению КДК билеты на фанатские сектора не продавались, но активные болельщики расположились на углу стадиона, откуда и гневились на капитана.

Ханни в суперформе – он снова забил

В последнее время алжирец редко уходит с поля без какого-нибудь результативного действия. Его точные удары приносили победы в матчах с «Анжи» и «Рейнджерс», он забил первый гол «Спартака» при Кононове, два его навеса привели к голам «Локомотиву». Отличился он и сегодня, забив «Уралу». Ключевой игрок «Спартака», и это несомненно.

Гол Ханни не помог «Спартаку» выиграть – как ни пытались футболисты «Урала» играть в Смолова и мазать из выгоднейших позиций, свой гол они все же забили – отличился Ильин – 1:1. А на «Открытие Арене» установлен исторический антирекорд. На последний домашний матч сезона пришло столько, сколько еще не приходило никогда. Всего 9333 зрителя.

«Спартак» – «Урал» – 1:1

Клубы Парфенова – ужас для «Спартака». С ними лучше не встречаться

Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

Россия. Кубок Россия Спартак Краснодар Локомотив Ротенберг Борис Куэва Кристиан Ханни Софьян
Комментарии (17)
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александр п
1544037367
Ханни прибавляет от игры к игре,а Каррера его в упор не видел.
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ALeX-161-rus
1544043256
"как ни пытались футболисты «Урала» играть в Смолова и мазать из выгоднейших позиций, свой гол они все же забили – отличился Ильин – 1:1." Дайте Феде почитать)))
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Yuriy_Shahta
1544070336
Урал не только для спартака ужас, на выездах вообще Урал хорошо стал играть последнее время....
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FaTeK1945ru
1544075770
...какое счастье,что около избранного Ротенберга не было игрока РУБИНа----столько грязи бы вылили. А РУБИНу кубок не нужен,сами знаете зачем.
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Cнег
1544294707
Деньги папы и дяди не спасли от *******...ства на разминке... В результате - травма. Так будет над вашим родом теперь всегда.
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