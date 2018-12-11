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  • ЦСКА и «Локо» могут спасти год, «Ливерпуль» – провалить. Все расклады ЛЧ перед последним туром

ЦСКА и «Локо» могут спасти год, «Ливерпуль» – провалить. Все расклады ЛЧ перед последним туром

По итогам пяти туров в плей-офф Лиги чемпионов уже вышли 12 команд: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Шальке», «Боруссия», «Ювентус», «Рома», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Порту» и «Аякс».

Претенденты на оставшиеся четыре места в 1/8 финала: «Тоттенхэм»/«Интер» (1 место), «Наполи»/«ПСЖ»/«Ливерпуль» (2), «Лион»/«Шахтер» (1).

Ниже – все расклады на последний тур.

Матчи: «Брюгге» – «Атлетико», «Монако» – «Боруссия».

Интрига распределения первых мест: «Атлетико» для первой строчки надо победить в Бельгии. Если победить не удастся, то ждать, что «Боруссия» не выиграет в Монако. Соответственно, немцам надо побеждать и ждать осечку испанцев, так как при равенстве очков выше будет «Боруссия» из-за личных встреч (4:0, 0:2).

«Брюгге» вылетел в Лигу Европы, «Монако» покидает еврокубки.

Матчи: «Барселона» – «Тоттенхэм», «Интер» – ПСВ.

Лигочемпионская интрига: «Интеру» дома с ПСВ надо сыграть лучше чем «Тоттенхэму» в гостях против «Барсы». Если «Интер» проиграет или «Тоттенхэм» выиграет, то таблица останется таковой и без учета параллельного матча.

Для ПСВ еврокубки завершатся в декабре.

Матчи: «Ливерпуль» – «Наполи», «Црвена Звезда» – «ПСЖ».

Лигочемпионская интрига: и в ней сразу три команды, которые едва ли задумываются только о первом месте, главная задача – выйти в плей-офф.

• «Наполи» достаточно не проиграть на «Энфилде», а в случае поражения ждать, что «ПСЖ» не выиграет в Белграде. Если в Сербии будет ничья, то у трех (!) команд будет по девять очков, и по результатам личных встреч «Ливерпуль» возглавит группу, а вторыми станут итальянцы. Если «ПСЖ» победит, а «Наполи» проиграет, то неаполитанцев устроит любое поражение в один мяч кроме 0:1 (первый матч у «Ливерпуля» они выиграли 1:0).

• «ПСЖ» выходит в плей-офф при своей победе. В случае ничьей или поражения нельзя желать победы «Ливерпулю» над «Наполи».

• «Ливерпуль» устроит только победа. Любая, если «ПСЖ» оступится в Сербии, а также 1:0 и далее с разницей только в два мяча, если «ПСЖ» победит. Если же парижане выигрывают, а англичане побеждают, например, 2:1, 3:2, 4:3 и так далее, то дальше по личным встречам проходят неаполитанцы.

Лигоевропейская интрига: да-да, она тут есть. Если «Црвена Звезда» выиграет у «ПСЖ», а «Ливерпуль» проиграет «Наполи», то сербы займут третье место, а англичане – вылетят.

Матчи: «Шальке» – «Локомотив», «Галатасарай» – «Порту».

Лигоевропейская интрига: «Локомотив» должен обыгрывать «Шальке» в гостях и ждать осечки «Галатасарая» в матче с «Порту». Если же «Локо» не выиграет или если победит «Галатасарай», все в группе останутся на своих местах, и наш клуб не выйдет в евровесну.

Матчи: «Аякс» – «Бавария», «Бенфика» – АЕК.

Интрига распределения первых мест: в квартете Е решается, кто выиграет группу, а кто останется вторым. «Аяксу» для первого места нужно победить дома «Баварию». Немцам, соответственно, не проиграть.

Матч «Бенфика» – АЕК – тренировочный для обеих команд: португальцы продолжат борьбу в Лиге Европы, греки – вылетели.

Матчи: «Ман Сити» – «Хоффенхайм», «Шахтер» – «Лион».

Лигочемпионская интрига: кто выйдет в плей-офф, «Лион» или «Шахтер»? Украинцам нужно побеждать французов у себя дома, «Лион» в Украине устроит ничья.

Лигоевропейская интрига: теоретически «Хоффенхайм» еще может выйти в Лигу Европы, но только если выиграет в гостях у «Ман Сити», а «Шахтер» проиграет дома «Лиону» (по личным встречам украинцы выше немцев: 2:2, 3:2).

Интрига распределения первых мест: «Лион» может потеснить с первого места «Ман Сити», но произойдет это в том случае, если французы выиграют в Украине, а англичане проиграют дома «Хоффенхайму».

Матчи: «Реал» – ЦСКА, «Виктория» – «Рома».

Лигоевропейская интрига: ЦСКА для выхода с третьего места нужно в гостях против «Реала» сыграть лучше, чем это сделает «Виктория» у себя дома с «Ромой». Если «Реал» обыгрывает ЦСКА, чехи даже при своем поражении обеспечивают себе евровесну.

Первое место «Реал» уже никак не упустит по личным встречам с «Ромой» (3:0, 2:0).

Матчи: «Янг Бойз» – «Ювентус», «Валенсия» – «МЮ».

Интрига распределения первых мест: «Ювентус» и «МЮ» бьются за первую строчку. «Юве» хватит победы в гостях над «Янг Бойз», чтобы не оглядываться на англичан, а если победа не случится, надо чтобы «Валенсия» дома не проиграла «МЮ». Манкунианцев же устроит только одна комбинация: собственный успех и осечка «Юве».

«Валенсия» сыграет в Лиге Европы, «Янг Бойз» покидает еврокубки.

С первого места точно финишировали: «Барселона», «Порту», «Реал».

На втором месте точно останутся: «Шальке», «Рома».

В Лигу Европы вылетели: «Брюгге», «Бенфика» «Валенсия».

Еврокубки покидают: «Монако», ПСВ, АЕК, «Янг Бойз».

Матчи шестого тура пройдут 11 и 12 декабря.

Лига чемпионов Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ ЦСКА Локомотив Лион Шахтер
Комментарии (7)
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vick-north-west
1543448594
Фотка Клоппа - зачёт. Как будто на говно случайно наступил.
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чемпион мира1
1543468878
Чем слабее группа, тем хуже играет Россия.
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Yuriy_Shahta
1543471985
Тяжело будет командам в лиге европы если Ливерпуль туда вылетит
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Platon Faustov
1543481798
Ливер в игре с сербами сам себе создал проблем.
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nemolod
1543646478
Если у Локо и появился мизерный шанс ,то ЦСКА при его нынешнем состоянии,которое подтвердилось в последнем матче,уже ловить нечего,так как Реал у себя дома будет играть на победу (так как все испанские команды привыкли зарабатывать в ЛЧ в отличие от наших убыточных команд)!
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RP
1544478616
Не верю ни в локо ни в армейцев((((
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