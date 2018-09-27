«Шальке» чудовищно стартовал в Бундеслиге. «Локо» должен побеждать

«Шальке» – семикратный чемпион Германии и обладатель Кубка УЕФА. В начале этого десятилетия клуб из Гельзенкирхена натолкал пять голов «Интеру» в Милане в четвертьфинале Лиги чемпионов, с тех пор еще трижды играл в группах ЛЧ и регулярно из них выходил. Кстати, с тех пор «Шальке» лишь раз выпадал из топ-шестерки в Бундеслиге, а в прошлом сезоне и вовсе финишировал вторым следом за абсолютно недосягаемой «Баварией».

Что было год назад

«Баварии» тогда «Шальке» дома слетел без шансов (0:3), а в гостях уперся (1:2). Вообще сезон был отличный – команда три-четыре месяца держалась без поражений, да и в Кубке сошла в полуфинале, проиграв будущему обладателю – «Айнтрахту». В межсезонье клуб за много-много миллионов отпустил юного и даже неосновного в команде Тило Керера в «ПСЖ» (теперь это самый дорогой защитник в истории Германии!), продал в «Локомотив» Хеведеса, вернул Коке в Испанию и расстался с Горецкой и Майером. Зато потратил 36 миллионов на укрепление центра поля (Руди-Сердар-Маскарелл), заплатил по семерке за Сане и Мендила – нормальное усиление.

Отличительные черты «Шальке» прошлого сезона

• Скучная команда. Почти половина побед одержана с разницей в один мяч, а из топ-шестерки Бундеслиги именно «Шальке» забил меньше всех – 53 гола.

• В связи с этим постоянная критика. Например, Матиас Заммер считает, что «Шальке» стал вторым лишь из-за того, что у конкурентов серьезные проблемы. Слово «везение» стало уже чуть ли не характеристикой успехов.

• Помогал календарь – «Шальке» не играл в еврокубках.

• По ходу сезона не раз отмечалось, что в команде отличная атмосфера, и это очень сильно помогает добиваться хороших результатов. Игрокам очень нравился тренер и его подход к делу.

• Характер. Помните безумные 4:4 в рурском дерби? Это когда к 25-й минуте «Шальке» горел 0:4. В раздевалке от тренера парни не услышали истерик и криков, а лишь совет – играть так, будто бы ничего не произошло. Вышли. Сыграли. И за полчаса погрузили в депрессию 80-тысячный «Сигнал Идуна Парк».

Кто их тренирует

Сейчас в моде истории о бешеных немецких тренерах, которые были малозаметны на поле, либо не играли в футбол вовсе, а уже на тренерской скамейке обросли восторгами фанатов и трофеями. Сейчас уже мало кого удивляет, когда команду тренирует человек, который моложе футболистов и не умеет чеканить мяч. Про технику тренера «Шальке» Доменико Тедеско вряд ли кто-то будет рассуждать всерьез, но то, что «вторым после «Баварии» становится 33-летний специалист – уже никакая не сенсация.

Тедеско в 28 лет начал тренировать юношей «Штутгарта», потом переместился в «Хоффенхайм», затем спас малоизвестный «Эрцгебирге» от вылета из Второй Бундеслиги, после чего переместился в «Шальке». Резюме перед переездом в Гельзенкирхен довольно скромное, но руководство решило рискнуть и в первый сезон не прогадало.

Еще на тренерских курсах, где Тедеско в итоге получил высочайшую оценку, он запомнился тихим, воспитанным и усердным парнем, который не прогуливал лекции и внимательно воспринимал информацию. Своими вдохновителями тренер называет жену и маленькую дочку, а для игроков придумывает различные способы релакса вроде поездки в Альпы, где футболисты копали огороды, доили коров, словом, превращались в обычных фермеров.

Чем удивили

Если основная форма так и осталась синей, то гостевая выполнена в необычном сочетании белого и серого цветов. А третья так вообще – раньше была темно-зеленой, а теперь выглядит ядовитой. Фанатам нововведения не слишком понравились, равно как и возросшая стоимость – даже не самой формы, а нанесения номера и фамилии.

Чем расстроили

Абсолютным провалом на старте сезона. «Шальке» за один ничейный матч в ЛЧ набрал больше очков, чем за пять в Бундеслиге. Все пять игр «кобальтовые» проиграли, причем кому – «Вольфсбургу», «Герте», «Боруссии» М, «Баварии» и «Фрайбург». По сути, в этом списке есть лишь один топовый соперник.

Какие причины провала выделяются

• Трансферы не сработали. «Шальке» потерял важнейших для команды Горецку и Майера, а купленная тройка центральных полузащитников проявить себя не может: Руди и Сердар играют плохо, Маскарелл не готов. Да и в целом как отдельные личности вроде Настасича, Коноплянки и Ди Санто играют ниже своих возможностей, так и в целом команда играет не так внимательно и четко, как прежде.

• Перестали работать стандарты. В прошлом сезоне едва ли не половина голов «Шальке» влетала именно с них. Сейчас – именно половина, только вот голов за пять матчей всего два.

• Неопытность тренера, у которого сейчас второй сезон в большом клубе. Поговаривают также, что в «Шальке» испортилась атмосфера.

• Команда не готова играть в нескольких турнирах. Впрочем, верен ли этот тезис – покажет осень.

Худшая команда в Бундеслиге. А по цифрам?

«Шальке» пока меньше всех забил – всего два гола. Неудивительно, что он реже всех бьет по воротам из пределов вратарской

Самая недисциплинированная команда чемпионата – 14 желтых карточек и 2 красные

А чаще чем «Шальке» фолят только игроки «Хоффенхайма» и «Фортуны»

При этом по точности передач, владению мячом, ударам – результат примерно средний среди всех команд

А по удачным обводкам круче игроков «Шальке» только футболисты «Баварии». Шестое место по перехватам – тоже неплохо

Еще что интересно: реже чем «Шальке» удары по своим воротам допускают всего пять команд Бундеслиги

Налдо – третий по среднему количеству выигранных верховых единоборств в лиге

Калиджури делит шестое место по среднему количеству обводок

Как им забивают

Пропущенные голы «Шальке» можно разделить на две категории: а) стандарты; б) бардак в центре поля

Со стандартов гельзенкирхенскому клубу вообще забивали все кроме «Фрайбурга». «Герта» – прямым ударом со штрафного, «Бавария» – с пенальти, а после угловых – «Вольфсбург», «Боруссия» М и та же «Бавария».

Причем если с первыми двумя помогал заброс на дальнюю штангу…

… то у «Баварии» получил маневр и с ближней.

О том, как несогласованно в опорной зоне действуют футболисты «Шальке», легко могут сказать обзоры матчей. А лучше всего – голы.

Например, от «Вольфсбурга» в первом туре, когда позволили сделать передачу, да еще и забрать подбор. Защита, впрочем, тоже не на высоте.

Или мяч от «Герты». Что за дырища на подступах к штрафной?

«Боруссия» за пару минут до своего второго гола запорола момент, легко подобрав мяч в чужой штрафной. Во второй раз прощать не стала.

Стандарты и четкая работа средней линии – во многом из-за этого «Локомотив» выиграл чемпионат России в прошлом сезоне. Лучшего момента, чтобы обыграть «Шальке», и не найти.

Такое уже было

Три года назад то же самое пережила менхенгладбахская «Боруссия»: на старте пять поражений с общим счетом 2:12. Все это приправилось крупным поражением от «Севильи» в Лиге чемпионов, и Люсьен Фавр ушел с поста главного тренера. Его заменил Андре Шуберт, и «Боруссия» выдала шестиматчевую победную серию. В дальнейшем хоть и случались потрясения вроде 0:5 от «Байера», но успехов было больше, а по итогам сезона-2015/16 «Боруссия» вообще стала четвертой и попала в Лигу чемпионов. Дальше Шуберт протянул лишь полсезона, а с Дитером Хекингом клуб финишировал прямо в середине таблицы, но это уже другая история.

Можно вспомнить и «Боруссию» дортмундскую, которая шла на последнем месте при Юргене Клоппе аж после 19 туров, но в итоге сумела квалифицироваться в еврокубки.

Словом, даже пять поражений на старте – еще не приговор.

Что дальше

Следующий месяц проще не станет – играть «Шальке» придется с прилично стартовавшим «Вердером», всегда опасным «Лейпцигом», подпирающим сейчас еврокубковую шестерку «Майнцем», а также «Фортуной», которая находится неподалеку от зоны вылета, но при этом в пяти очках от клуба из Гельзенкирхена.

В Лиге чемпионов вообще можно заранее решить все свои проблемы: сейчас лишь одно очко после домашнего матча с «Порту», а впереди два непростых выезда в Москву и Стамбул. Ближе всего – с «Локомотивом», матч состоится в среду, 3 октября, начало – в 19:55 (мск). У вас прибавилось веры в «Локо»? Мы старались.