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  • Зачем фанаты кидают на поле теннисные мячи и джойстики?

Зачем фанаты кидают на поле теннисные мячи и джойстики?

Матч «Янг Бойз» – «Базель» важен по двум причинам. Во-первых, гости так крупно проиграли впервые за 17 лет (в 2001-м они уступили «Сьону» со счетом 1:8). Во-вторых, на 26-й минуте встречи произошла забавная акция протеста.

Что произошло

Изначально боковой судья не обратил внимание на то, что происходит на трибунах. Когда к нему подкатился первый теннисный мяч, он просто откатил его за линию поля. Только потом, когда в сторону поля полетела куча шариков, он отбежал к тренерской скамье «Янг Бойз», а потом – к главному арбитру встречи.

За полминуты болельщики «Янг Бойз» закидали поле сотнями мячиков и несколькими геймпадами с надписями «Fuck esports». Ситуация несколько прояснилась, когда на трибуне фанатов хозяев появился баннер с изображением кнопки-паузы. Кроме того, в течение 15 минут после возобновления игры фаны «ЯБ» скандировали оскорбительную кричалку: «Киберспорт – дерьмо».

Зачем все это

До сих пор не очень понятно, почему болельщики «Янг Бойз» пошли на это. Во-первых, в летнее трансферное окно команда сделала точечные и важные покупки, а главный тренер Херардо Сеоане подтвердил, что больше новичков ему не нужны. Во-вторых, на данный момент клуб идет на первом месте в таблице чемпионата со 100% набранных очков и крошит прямых конкурентов («Грассхоппер» – 2:0, «Цюрих» – 4:0, «Базель» – 7:1). Но болельщики своей выходкой показали, что «Янг Бойз» тратит слишком много денег на развитие киберспорта. Вероятно это связано с тем, что у всех швейцарских команд на контракте либо по одному-двум киберспортсменам, либо их нет вообще. «ЯБ» платит зарплаты сразу трем игрокам в FIFA.

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Комментарии (4)
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VGreen
1537777731
Киберспорт может и не дерьмо, но не спорт
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KOLBIS
1537809702
Киберспорт это как безалкогольное пиво-посредник между туалетом и человеком,а там между спортом и человеком...
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