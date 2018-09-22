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Умер человек, который сделал БАТЭ великим

Клуб из Борисова существовал еще в 70-х, но выступал в чемпионате БССР, там был успешен, но дальше никуда не выходил, так что в 1984 году его расформировали. В 1996-м инициативная группа воссоздала клуб, президентом которого стал Анатолий Капский. Через три года БАТЭ вместе с еще игравшими тогда Александром Глебом и Виктором Гончаренко выиграл чемпионат Белоруссии.

БАТЭ – флагман белорусского футбола, этот клуб 14 раз выиграл национальный чемпионат, трижды – Кубок, семь раз – Суперкубок. Кроме того, БАТЭ пять раз играл на групповом этапе Лиги чемпионов, четырежды – в группе Лиги Европы. Клуб знают на континенте, а в памяти навсегда останутся громкие победы над «Лиллем», «Атлетиком», «Ромой» и «Баварией», ничьи с «Ювентусом» и «Миланом».

С «Миланом», кстати, БАТЭ встречался еще в 2001 году. Из воспоминаний Капского: «Встреча с «Миланом» во многом стала поворотной. Там мы почувствовали этот запах, который нас после этого тянул вверх. Был шокирован, когда меня пригласили в лучший миланский ресторан, любимое место президента клуба Галлиани. Это сейчас я влюблен в итальянскую кухню. А тогда я даже не знал, как к некоторым блюдам притрагиваться, какие приборы лучше брать, ведь среди них были такие, которых я прежде никогда в жизни не видел. И чтобы не попасть впросак, я почти ничего не ел. С тех пор у нас сохранились очень хорошие отношения с «Миланом», а Галлиани я считаю своим учителем».

Капский вообще был удивлен тому, насколько легко вести диалог с представителями топ-клубов, с которыми белорусский клуб регулярно встречался в еврокубках в 2000-е годы: «Вспоминая общение с представителями «Барселоны», «Баварии», «Милана» и других великих команд, могу сказать, что чем клубы именитее и представительнее, тем проще в них руководство». В «Милан», кстати, БАТЭ продал Виталия Кутузова за 3,5 миллиона евро.

Капский мог не дожить до всего этого. Сразу после рождения он заболел воспалением легких, в детстве неудачно упал и поэтому очень долго лежал в больнице с травмой тазобедренного сустава. В 20 лет у него диагностировали рак, который удалось победить, но рецидив наступил через 12 лет, и тогда Капский прошел восемь курсов химиотерапии. В 2013-м он пережил операцию на сердце, после чего впал в трехдневную кому. Год назад из-за проблем со здоровьем Капский ушел с поста гендиректора ОАО «БАТЭ», оставаясь председателем правления в футбольном клубе. 22 сентября 2018-го в 11 утра Капский умер в возрасте 52 лет.

На официальном сайте БАТЭ не стали ограничиваться сухим сообщением о смерти и написали очень проникновенно.

«Как же часто судьба слишком рано забирает лучших... Тяжело писать эти строки, неимоверно трудно даже принять саму мысль о том, что Анатолия Анатольевича больше нет с нами. О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал – и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться. От лица болельщиков выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Капского. Теперь все, что планируется осуществить, выполнить, достичь футбольным клубом БАТЭ, будет делаться в светлую память об Анатоличе...»

«Никогда нельзя складывать весла, терять самообладание и веру. Человек может выдержать все», – говорил Анатолий Капский, вспоминая разные истории из своей жизни. До последних дней с ним на связи находился Виктор Гончаренко – они знакомы 20 лет. «Нет такого дня, чтобы не общались с Анатолием Анатольевичем Капским», – рассказывал «Прессболу» главный тренер ЦСКА. Настроение перед дерби у Виктора Гончаренко безнадежно испорчено.

БАТЭ сейчас идет первым в чемпионате за десять туров до конца опережая «Витебск» на семь очков. В еврокубках команда вылетела из Лиги чемпионов, зато отлично стартовала в Лиге Европы, победив на выезде 2:0 «Види». Впереди матчи с ПАОКом и «Челси». Но каким будет будущее борисовского клуба – пока никто не знает. Ушла целая эпоха. Умер великий человек.

Белоруссия. Высшая лига Беларусь
Комментарии (21)
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dddolphin
1537623892
Ужасная весть... Светлая память Вам...
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Мурашов
1537624005
Искренно жаль!!!
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Трактор-Павлодар
1537624077
Светлая Память Достойному Человеку!
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insider_retro
1537624662
Благодарность за сделанное, будет лучшей памятью...
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somn
1537626758
Да, жаль. Земля ему пухом.
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andrej-lucevich
1537627666
Вечная память
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Сын_маминой_подруги
1537628699
Скорбим всей Беларусью... человек умудрялся с бюджетом середняка ФНЛ выводить клуб ежегодно в Еврокубки. Больше бы таких менеджеров белорусскому и российскому футболу
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qzma
1537634864
Хороший человек, вечная память!
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Andrey160268
1537635147
Таких людей очень мало, их нельзя забывать. Вечная память и земля пухом.
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slavа0508
1537713556
Столько досталось мужику и всё преодолел.....Уважение и вечная память!!!!
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