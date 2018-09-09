Жесткая потасовка в ФНЛ. Два удаления и куча впечатлений

Матч «Тамбова» и «Чертаново» представляли главной игрой очередного тура ФНЛ. Лидирующий в лиге «Тамбов» претендует на выход в Премьер-лигу и ведет грамотную политику. «Чертаново» – команда с кучей молодых талантов, которая проводит первый сезон на подобном уровне. По счету получилась результативная ничья со счетом 2:2, но главный эпизод никак не связан с голами.

На 79-й минуте Редькович влетел в нападающего «Тамбова» Себаи. Обычный игровой эпизод у штрафной «Чертаново» должен был привести к стандарту, но вместо этого Себаи отмахнулся и полез толкаться. За него вступился еще и Валерий Чуперка. Итог драки для игроков «Тамбова» – две прямые красные карточки. Игроки «Чертаново» обошлись желтыми, хотя тоже участвовали в массовой потасовке. Игру прервали на пять минут.

Главный судья матча – Владимир Москалев. Это тот самый арбитр, который не поставил пенальти в обе стороны в матче «Зенита» и «Спартака». После такого статусного матча Москалеву поставили плохую оценку и отправили судить ФНЛ. Только за второй тайм игры «Тамбова» и «Чертаново» он показал девять желтых карточек, а всего их набралось 12. Реакция одного из болельщиков «Тамбова» показательна:

Официальные лица выступили сдержаннее:

Игорь Ефремов, президент ФНЛ «Я присутствовал на этой игре. Инспектор матча мог бы рассказать более детально, что там произошло. Все-таки я не находился внутри событий. Что касается санкций, все должно быть по регламенту. КДК отсмотрит видеозапись. Я бы акцентировал внимание на том, что встреча получилась очень интересной и в целом не грубой. А тот эпизод – просто эмоции футболистов обеих команд. Находясь на трибуне, видел, что произошла эта неприятная ситуация. Стоял с руководителями «Чертаново» и «Тамбова» и никакого антагонизма не заметил. Это обычная несдержанность. Судья принял решение по удалениям. Я не стал бы делать из этого какую-то хит-новость. Такие моменты случаются»

Тимур Шипшев, главный тренер «Тамбова» Говоря о первом тайме, у нас было территориальное и игровое преимущество, мы были острее, хотя «Чертаново» провело три реально острые контратаки. Второй тайм – пропустили быстрый гол и тут же отыгрались, вышли вперед и опять пропустили, ну и, конечно, этот инцидент… Да и оставшись вдевятером, мы и атаковали, и имели подходы довольно острые. Удаление двух наших ребят: здесь, конечно, надо уметь сдерживать эмоции. Понятно, что мы хотели выиграть, понятно, что зашкаливает наше желание, но это игра. Эмоции нужно уметь держать внутри себя.

Самое интересное, что «Тамбов» занимает в ФНЛ второе место, но только один раз в этом сезоне выиграл домашний матч. Основные очки команда берет в гостях, где постоянно побеждает. Зато дома хорошо дерутся.

Где-то в России можно тратить госбюджет и делать нестыдно