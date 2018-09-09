Президент ФНЛ – о потасовке в игре «Тамбов» – «Чертаново»: «Это просто эмоции футболистов»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал инцидент из матча десятого тура между «Тамбовом» и «Чертаново». Во втором тайме случилась потасовка, в результате которой были удалены два игрока тамбовцев.

«Я присутствовал на этой игре. Инспектор матча мог бы рассказать более детально, что там произошло. Все-таки я не находился внутри событий. Что касается санкций, все должно быть по регламенту. КДК отсмотрит видеозапись. Я бы акцентировал внимание на том, что встреча получилась очень интересной и в целом не грубой.

А тот эпизод – просто эмоции футболистов обеих команд. Находясь на трибуне, видел, что произошла эта неприятная ситуация. Стоял с руководителями «Чертаново» и «Тамбова» и никакого антагонизма не заметил. Это обычная несдержанность. Судья принял решение по удалениям.

Я не стал бы делать из этого какую-то хит-новость. Такие моменты случаются», – сказал Ефремов.

Посмотреть эпизод можно на видео ниже (с 4:10).