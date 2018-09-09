Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент ФНЛ – о потасовке в игре «Тамбов» – «Чертаново»: «Это просто эмоции футболистов»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал инцидент из матча десятого тура между «Тамбовом» и «Чертаново». Во втором тайме случилась потасовка, в результате которой были удалены два игрока тамбовцев.

    «Я присутствовал на этой игре. Инспектор матча мог бы рассказать более детально, что там произошло. Все-таки я не находился внутри событий. Что касается санкций, все должно быть по регламенту. КДК отсмотрит видеозапись. Я бы акцентировал внимание на том, что встреча получилась очень интересной и в целом не грубой.

    А тот эпизод – просто эмоции футболистов обеих команд. Находясь на трибуне, видел, что произошла эта неприятная ситуация. Стоял с руководителями «Чертаново» и «Тамбова» и никакого антагонизма не заметил. Это обычная несдержанность. Судья принял решение по удалениям.

    Я не стал бы делать из этого какую-то хит-новость. Такие моменты случаются», – сказал Ефремов.

    Посмотреть эпизод можно на видео ниже (с 4:10).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2018 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2018, 09:31

      Не дали судьи Танбову победить, только и всего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 сентября 2018, 15:12

      Эмоции, эмоции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 9 сентября 2018, 12:27

      команда 2й год борется за повышение - это обычная ситуация...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11