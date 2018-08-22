Команда-сенсация рвется в ЛЧ. Она удивительная

Венгерское чудо может попасть в групповой этап Лиги чемпионов. До группы команде осталось сделать буквально один шаг – преодолеть барьер раунда плей-офф. Имена почти всех клубов сетки известны, но среди них выделяется один – «Види». Венгерская команда встречается с греческим АЕКом, а до этого выбила из турнира «Лудогорец» и «Мальме». Эти ребята гораздо интереснее, чем кажутся.

Постоянно меняет название

Клубу уже 77 лет. За это время он поменял название 15 (!) раз. Наверняка вы слышали о клубе «Видеотон», так вот, это предыдущее название «Види». Вообще, полное имя звучит «МОЛ Види», а дело в том, что клубом владеет крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии МОЛ. Так что с этого года «Видеотона» больше нет, а предыдущие пару десятков лет он чередовался с названием «Фехервар». Такое вот венгерское непостоянство.

«Видеотон» сильно приглянулся 100-тысячной публике городка Секешфехервар. Именно эти цвета ознаменовали главные успехи команды в новом тысячелетии. Местные фанаты пытались устроить акции протеста против смены имени, но их никто так и не услышал.

Один из титулованных клубов страны

Несмотря на свою продолжительную историю, «Види» (тогдашний «Видеотон») впервые стал чемпионом Венгрии лишь в 2011-м году. Спустя год команда пробилась в групповой этап Лиги Европы, но квартет из «Спортинга», «Базеля» и «Генка» оказался для венгров слишком сложным и непреодолимым.

Самого главного успеха команда достигла аж в сезоне-1984/85. Тогда венгры дошли до финала Кубка УЕФА, где встретились с «Реалом». На домашнем матче команды собралось 40 тысяч человек (при вместимости трибун всего 14 тысяч) и венгры уступили 0:3. Даже победа в Мадриде (1:0) не помогла команде из Секешфехервара сотворить сенсацию. Но тот подвиг футбольная Венгрия помнит до сих пор.

Долгострой-стадион

Арена «Шоштои» была открыла еще в середине прошлого века. После этого Венгрия подавала заявку на проведение нескольких Евро подряд, но успехом эта задумка не завершилась. Стадион решили все-таки реконструировать и добавили к нему еще трибуну.

Тем не менее, «Шоштои» уже никуда не годился к использованию. В 2014-м начались разговоры о строительстве новой арены, но к действиям перешли только два года спустя. Клуб ожидал открытия уже в январе этого года, когда возникли проблемы с конструктивом – так что первый матч «Види» сыграет здесь не раньше конца этого года. Дальше тоже могут возникнуть осложнения.

Помощь от премьер-министра

Пока что свои матчи команда проводит на «Панчо Арене» в городе Фельчуте. Там играет местный клуб «Академия Пушкаша», образованный около 10 лет назад премьер-министром Виктором Орбаном. Чиновник сам любит футбол, а Фельчут – его родной город.

Но болеет Орбан за «Види». Он регулярно посещает матчи команды и приводит в VIP-трибуну местных бизнесменов. Поэтому пусть клуб часто меняет названия, но зато имеет стабильное финансирование. История с «Академией Пушкаша» не случайна. Дело в том, что Орбан инициировал подписание договора, в котором указано, что «Види» имеет право забрать любого футболиста у команды из Фельчута. Все по тому, что «Академия Пушкаша» – формально фарм-клуб «Види». Все бы ничего, но команды играют в одной лиге!

Такой расклад не устраивает соперников, так что у «Види» достаточно недоброжелателей.

Ультрас «против всех»

У фанатов «Види» множество врагов в лиге, включая топ-клубы, например, «Дебрецен» и «Ференцварош». Из друзей у ребят только ультрас «Академии Пушкаша».

Известный факт, что активные фаны Польши и Венгрии дружат. Сошлись фанатские объединения еще и на противостоянии с полицией, которая жестко «закручивает гайки». Фанаты «Види» также испытывают проблемы, но их объединение не столь обширное, поэтому зачастую полицейские не вмешиваются в суть дела. Конечно, если на трибунах нет беспорядков.

Знакомые лица

За «Види» выступают два экс-игрока «Зенита»: Саболч Хусти и Данко Лазович. Первый, спустя несколько сезонов в Германии и одного проведенного года в Китае, решил доиграть карьеру на родине. 35-летний полузащитник, по мнению венгерской прессы, еще может помочь «Види» на фланге.

Лазович вообще является основным игроком команды. В прошлом сезоне за 25 матчей чемпионата он наколотил 14 голов и стал лучшим бомбардиром «Види». Данко столько же лет, как и Хусти, но огонь в его глазах еще не утих. Например, в недавней игре против «Мальме» после нереализованного пенальти форвард прыгнул на сетку ворот и порвал ее. Ярость футболиста остановил только свисток арбитра.

Любимец же местной публики – венгерский полузащитник Иштван Ковач. Он настоящий лидер команды, а за 7 сезонов в клубе провел свыше 100 матчей и забил под 30 голов.

Тренер-перебежчик

Марко Николич – молодой и перспективный сербский тренер. На родине он запомнился двойным приходом в «Партизан», а во второй раз даже сделал золотой дубль. В сезоне-2016/17 его команда сыграла без поражений 37 матчей и заслуженно выиграла в Сербии все.

Летом 2017-го руководство ожидало, что Николич продолжит работу согласно двухлетнему контракту, но ему неожиданно поступило выгоднейшее предложение от «Видеотона». Марко расторг соглашение по своему желанию и отправился в Венгрию, где сходу выиграл чемпионат. В «Партизане» ему не могут простить этого до сих пор.

Зато теперь у серба есть все шансы провести свою команду в групповой этап Лиги чемпионов и нехило там пошуметь.

Бонус. Когда Станислав Черчесов покинул «Динамо», ему поступило предложение от «Видеотона». Тренер отказал венграм, потренировал скиллы в «Легии» и возглавил сборную России. Дальше вы все сами знаете.

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