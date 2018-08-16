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  • «Барселона», переодевайся – мы тебя узнали!». Страна в шоке от матча «Зенита»

«Барселона», переодевайся – мы тебя узнали!». Страна в шоке от матча «Зенита»

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Комментарии (11)
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Вомбат
1534452216
Я, дурень старый, решил, что Семак сливает ЛЕ, и потому выставил полуторный состав в Минске да еще с Дыркиным в воротах. Думаю, как же так, ведь с такой обоймой надо жилы рвать на обоих фронтах, зарабатывая себе авторитет, иначе ты не выстроишь команду. Даже решил - не буду больше уважать Семака. А все было не так. Он, Семак, все прекрасно понимает, просто тогда не угадал с составом. Он искренне думал, что Дыркин может сыграть так же как Лунев, Паредес не в форме, а Дриусси с Дряневиттером и Ригони захотят потеснить Дзюбу, Мака и Нобоа. Ошибся Семак, с кем не бывает. Зато как сегодня исправился! Громоподобо. Короче, Семака надо уважать.
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Garrincha58
1534453650
сегодня такие же чувства как после матча Россия-Испания ведь большинство тоже не верили, а русские выиграли и вот опять порадовали
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Вальдемар IV
1534453751
страна это кучка унылых твитерастов с срачтв?
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Ailend
1534456767
Тот кто дал взятку: выходи, мы тебя узнали.
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piligrim1986
1534483460
ну к одному из постов - все-так ПАОК не минск ни разу и в меньшинстве во 2м тайме при 2-0 это немного другое, но сейчас не об этом. молодцы парни, так держать, главное не зазвездиться и пройти норвегов. За Уфу тревожно...
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84aivengo
1534485873
славная была охота.....
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markel38
1534506013
НЕ СЕМАК А СЕМАКИЩЕ !!!!!
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Львиное сердце
1534563107
+++++++++++++++++++
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