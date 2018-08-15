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  • «Унижение раз в год – это мало». Страна реагирует на вылет «Спартака»

«Унижение раз в год – это мало». Страна реагирует на вылет «Спартака»

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Наши материалы о вылете «Спартака»:

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»

Лига чемпионов Лига Европы Лига чемпионов Спартак
Комментарии (52)
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Fancyfall
1534282692
и всё равно: одна жизнь - одна команда! неудачи сменяются триумфами! вперёд, Спартак!
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Alemann
1534308531
Стране, в общем-то, как-то насрать на свиней и на их вылет.
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dik_fransis
1534308531
за последние годы только за один клуб не было стыдно ни болельщикам ни стране как это не высокопарно звучит и это - РОСТОВ!!! вот уж кто феерил!!!
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piligrim1986
1534310127
ну, скажем, позор страны это 0-4 от минска, а так-то в 10-м играли нормально, адриано подвел команду, с него спрос.
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bset
1534310819
Даааа... Это вам не над антирекордом Акинфеева в ЛЧ шутить. Для начала нужно самим попадать в ЛЧ и хоть что-то показывать. Тогда, возможно, и у вас будут антирекорды покруче 1:18 по забитым мячам.
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Рубик Докоян
1534313217
Может начать присваивать змс за попадание в групповой этап ЛЧ ?... Когда ещё у нас будет домашний ЧМ и выход в 1/4 финала ?...
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За Спартак с1974
1534321832
Унижение от паока есть следствие наличия присутствия тренера вообще не понимающего ,что происходит на поле, как надо выстраивать игру, кого ставить, кого менять. каррера НОЛЬ. Этот вопрос есть корень
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Кулёк соли
1534333055
Настоящее унижение - это 1-18. А когда свиней в 1/8 финала кубка помел клуб из 2-ой лиги, вот это было сильно.... Но нет предела совершенству. Впереди новые рекорды....))))))))))))))))))))))))))))))
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Alemann
1534339668
Умиляет отмазка свинорылых, мол все из-за Адриано. Мол, если бы не удаление, уж мы бы ПАОКу показали. Увяньте, свиньи, вы действительно в это верите? Не смешите мои тапки.
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fortune-bva
1534409610
стыдно, не за клуб, а за болельщиков! Проиграл спартак - вы и рады! Кто вы такие? вы болельщики ?! да нет - вы как раз свиньи, болельщик с командой переживает поражение, радуется успеху, а вы.... если не болельщики вы Спартака, тоже ничего хорошего тут не произошло, это лицо футбольной страны и МЫ все вместе обосрались, с ПАОКом, с Динамо.... Клуб проиграл, возможно зажрались, возможно слабовольные скоты, но это наши клубы и не стоит их поливать грязью, если Спартак через ЛЕ дойдет до финала снова ВЫ (свиньи которые обсирают футболистов) будете на руках их носить! Тьфу на вас, псевдоболельщики... Спартачам, ребят все еще впереди! Будем смотреть и переживать в ЛЕ!!! Не опускайте руки!
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