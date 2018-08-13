Руни творит чудо в МЛС

Команда Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед») пока плетется последней в своей конференции, правда, сыграв на несколько матчей меньше. «Орландо Сити» чуть выше, но ненамного. Матч «Ди Си» против «Орландо» катился к ничьей 2:2. В этой игре «Ди Си» дважды выходил вперед, но все время терял преимущество. Руни уже сделал голевой пас к первому забитому мячу, но этого было мало.

Просто Руни должен был сделать кое-что еще. «Ди Си» в большинстве настолько желал выиграть, что на последний угловой умчался даже вратарь. «Орландо» отбился и побежал забивать в пустые ворота. Наступило время Руни. Сумасшедший отбор на 90+ и следом за этим роскошная диагональ. Партнер, только забивай. Он и забил – Лусиано Акоста оформил хет-трик, «Ди Си» победил 3:2.

Но эти два действия от Руни будут помнить еще долго. Просто профессор!

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