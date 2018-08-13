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Руни творит чудо в МЛС

Команда Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед») пока плетется последней в своей конференции, правда, сыграв на несколько матчей меньше. «Орландо Сити» чуть выше, но ненамного. Матч «Ди Си» против «Орландо» катился к ничьей 2:2. В этой игре «Ди Си» дважды выходил вперед, но все время терял преимущество. Руни уже сделал голевой пас к первому забитому мячу, но этого было мало.

Просто Руни должен был сделать кое-что еще. «Ди Си» в большинстве настолько желал выиграть, что на последний угловой умчался даже вратарь. «Орландо» отбился и побежал забивать в пустые ворота. Наступило время Руни. Сумасшедший отбор на 90+ и следом за этим роскошная диагональ. Партнер, только забивай. Он и забил – Лусиано Акоста оформил хет-трик, «Ди Си» победил 3:2.

Но эти два действия от Руни будут помнить еще долго. Просто профессор!

Руни разбили лицо во время матча в США

Руни забил первый гол в США

США. МЛС Весь мир
Комментарии (14)
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andrej-lucevich
1534148323
Руни красава!!!
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vlad1969
1534151747
Вот это дед дает!!!!!!!!!!!!! 5 баллов!!!!!! АПЛ рулит!
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sergey610
1534154020
Красавчик, просто бомба!
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KOLBIS
1534166901
Это называется побороться до конца,чего не хватает нашим футболистам...Руни космос конечно...
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Almazovich
1534176325
Успехов Руни!
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swot1205
1534176664
самец
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I_R_O_N_M_A_N
1534176786
Сразу вспомнилась реклама Nike где Руни точно также против Рибери сыграл)))
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Тони Монтана Б
1534178264
Очень красиво)
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Cules2013
1534184783
Я уж думал, что он доигрывать приехал, ан нет, есть ещё порох... Шикарный эпизод, конечно. P. S. В МЛС оказывается есть ВАР 0_0
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OBOLEV
1534226372
Вот тебе и пенсия! Феде Смолову покажите как надо бегать. Руни красавчик!!!!
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