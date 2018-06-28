Почему Германия вылетела. Есть 4 причины

Басынин отошел от шока и разобрал вылет чемпиона.

Германию унизили. ЧМ закончился для действующих чемпионов не просто вылетом – плевком вдогонку стал издевательский гол корейцев в пустые ворота. Нойер рванул на спасение родины и обрезался аж у чужой штрафной. Поступок вратаря нельзя принять. Потерять самообладание для немца равно потерять честь. Ману допустил это в самый жуткий момент на глазах всего мира, оставив на Германии вечное клеймо.

Но вратаря со временем простят. Куда важнее то, что стыдный гол Сона до стерильности логичен. Он закольцевал череду ошибок, которые привели к последнему месту в группе и поводу переосмыслить реальность. Претензий к немецкой системе футбола минимум: в запасе на матч с корейцами остались Мюллер, Гюндоган, Брандт, Дракслер и Гомес. На чемпионат мира вообще не попали Шюррле, Гетце, Сане, Шмельцер и еще десяток таких же монстров. Просто главный тренер потерял контроль.

Лев выбрал Нойера

За буллитом на пустые ворота грустно смотрел Тер Штеген. Он провел отличный сезон в «Барселоне», надевал капитанскую повязку, сыгрался с центральными защитниками сборной и наконец превратился из потенциально классного вратаря просто в крутого. Параллельным курсом Мануэль Нойер залечивал травму и пылился без практики почти 300 дней. Но почему-то все три матча на чемпионате мира отыграл тоже Нойер. Германия пропустила в каждом.

Лев выбрал основного голкипера по имени в зачетке, а не текущей форме и уровню мастерства. Это серьезный проступок для команды из самодостаточных звезд. В таких коллективах важна справедливая конкуренция – любой отступ оставляет рубец на климате и нивелирует авторитеты. Особенно в сборной и на короткой дистанции, когда клубные сплетни застывают в другой жизни, а на первый план выходят патриотизм и чистый спорт.

Но Йоахим не просто выпустил Нойера. Главный тренер дал вратарю иммунитет в виде капитанской повязки. Это как похвалить отдыхавшего в сторонке любимчика, пока остальные доказывали уровень потом и сделали результат. Сдержанные немцы даже не выдохнули против (во всяком случае – публично), но по факту играли с лидером, который осознавал собственную неуместность. Отсюда и срывы Нойера в виде забегов по полю, паники после простейших ударов и жутким обрезом на позиции левого латераля.

Лев не вызвал Сане

Еще абсурднее выглядит незаявка Сане. Лев так и не сформулировал внятное оправдание этому капризу. Именно капризу – отмазки Йоахима про аморфность на тренировках и нежелание играть с партнерами только выдали суть. Просто лентяи не выигрывают АПЛ в основном составе у Гвардиолы и не получают награду лучшему молодому футболисту Англии, а единоличники не отдают по 17 ассистов за сезон (+14 голов).

«Это было трудно, но я выбрал Брандта». Чтобы тот сидел в запасе? Лев снова поступил неспортивно и публично заврался. Тренер не отпустил историю годичной давности, когда Лерой отказался от Кубка конфедераций из-за срочной операции на носу. Уже на турнире в штабе Германии узнали, что лечение вполне терпело до августа. После этого отношения Йоахима и Сане заметно ухудшились – ноль взаимных комплиментов за сезон. Но Лерой – с запасом лучший немецкий игрок прямо сейчас. Даже Черчесов и Дзюба отдают друг другу честь. Лев почему-то решил, что имеет право жертвовать победой ради личных принципов.

Лев поставил на Озила

Это третий психологический провал. Месут провел нервный сезон в «Арсенале», где отрезками выпадал из основы. Лидер раздражал болельщиков и размышлял о деньгах с контрактами, пока команда играла настолько отвратно, что уволили даже Венгера. Он же и Гюндоган влипли в политическую пропаганду, заехав в гости к Реджепу Эрдогану между революцией и выборами президента в Турции. Парни сделали фото и сказали, что их происхождение и последние события на этнической родине не связаны. Ага.

В Германии более-менее плевать на клубные проблемы Озила. Но другое дело – поддержка диктатора, который устраивает геноцид за инакомыслие и подкручивает законы ради собственной красивой жизни (именно так немцы относятся к Эрдогану). На тренировочной базе, в соцсетях и товарищеских матчах Месуту свистели так, что испугался бы даже Луиш Фигу с закалкой из отрезанной свиной головы. А Йоахим то ли сошел с ума, то ли прожил весь прошлый год в бочке без интернета. Потому что карта передач Германии во втором тайме против Кореи выглядит вот так.

twit text — Basynin Nikita (@basnikkon) June 28, 2018

В ключевой момент Лев выстроил игру через человека, которому страшно принимать мяч из-за свиста. Неудивительно, что на поле творился полный бардак. То же самое происходило в худшем матче немцев на ЧМ – против Мексики. Тогда болельщики стерпели постоянное торможение атак и слишком осторожные передачи Месута. Когда страна оказалась на грани позора, статус чемпионата мира не помог. Германия заканчивала турнир в котле из ненависти и тактического хаоса.

Лев не обновил сборную

Перед ЮАР сборную освежили Озил, Мюллер, Боатенг и Хедира. В 2018-м качестве дополнения к Вернеру воскресили Марио Гомеса. Несмотря на тонны талантливых немцев по всей Европе и золотой Кубок конфедераций, где обкатывали следующее поколение, команда сделала акцент на предыдущем. Не таком голодном и дерзком, многократно все доказавшем и оттого слишком самоуверенном. Зато Лерой валялся без дела на пляже. «Они думали, что лучше нас. Мы этим воспользовались». В Корее знают, как наказывать за неуважение.

В отличие от коллеги Лев адресовал все ответы в будущее. «Я не готов ответить», «нужно отвечать на холодную голову», «нужно осознать и проанализировать». Коуча спрашивали о правильных вещах, но в этот раз Йоахим не вывез хотя бы на четверку. Не упрись десятки объективов прямо в лицо, он поковырялся бы в носу. Это от нервов и безысходности.

Нойер сделал провал Германии унизительным

Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали