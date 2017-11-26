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  • Де Росси совершил очень мерзкий поступок. Вам надо это увидеть

Де Росси совершил очень мерзкий поступок. Вам надо это увидеть

После матча сборных Италии и Швеции Де Росси зашел в раздевалку соперника, где извинился перед шведами за поведение итальянских фанатов. Во время той игры он сам отказался выходить на замену, призывая тренера Вентуру выпустить на поле атакующего игрока. За такие действия Де Росси назвали настоящим мужчиной. Теперь же вся репутация опытного полузащитника испортилась. И в этом виноват он сам.

При счете 1:0 в пользу «Ромы» Де Росси неудачно махнул рукой в штрафной. В нее врезался нападающий Лападула. Увидев, что форвард соперника упал, сам игрок «Ромы» последовал его примеру. За фол и симуляцию в одном моменте Де Росси схлопотал красную карточку. В ворота «Ромы» поставили пенальти, который реализовал все тот же Лападула. Матч завершился результативной ничьей. Для римского клуба она стала первой в сезоне.

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«Мне нет оправдания за свой поступок. Хочу извиниться перед болельщиками, главным тренером и партнерами», – сказал Де Росси уже после матча. До этого тура «Рома» участвовала в борьбе за первое место. Теперь же отставание от лидирующего «Наполи» увеличилось до семи очков.

Эпизод с Де Росси в фотографиях.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот так отреагировал на поступок Де Росси один из болельщиков:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Де Росси из героя в игре превратился в кандидата для мемов.

Италия. Серия А Италия Рома Де Росси Даниэле
Комментарии (29)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Правдоруб100
1511721794
Редкая мерзость этот Де Росси!!!!
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TAGANROG 161
1511722496
Так даже проститутки не поступают,фу,я раньше иного мнения был о нём.
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Павел Буре
1511722535
Надо было врезать этому муда ку с ноги по морде пока он валялся, и больше бы он так не делал.
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Измайловский Кочегар
1511725785
От желтушных заголовков блевать тянет.
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Бестолковый
1511725852
Типичный итальяшка! Правильно что Зидан, одному из таких (Матерацци) ******.
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Артурка32
1511726037
Футболисты вообще хорошие актеры))) И их этому обучают же))
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Черкизовский Кот
1511727801
Помнится, в 2006-м году в матче Серии А Де Росси попросил судью отменить гол, забитый им рукой. И вот спустя 11 лет такой анти-фэйрплэй.
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Татарин за ЦСКА
1511728443
Гадость современного футбола.
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спанчес
1511768399
подозрительно что упал именно нападающий ла ПАДУЛА. Даже фамилия значительнее чем НЫРЯЛДУ
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Sombro
1512250504
силовая борьба не должна превращаться в спарринг! какие то нормы должны быть как в любом виде спорта. "неудачно махнул рукой" это как то мягко сказано. упали конечно оба красиво, но руки распускать...
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