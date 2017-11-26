Де Росси совершил очень мерзкий поступок. Вам надо это увидеть

После матча сборных Италии и Швеции Де Росси зашел в раздевалку соперника, где извинился перед шведами за поведение итальянских фанатов. Во время той игры он сам отказался выходить на замену, призывая тренера Вентуру выпустить на поле атакующего игрока. За такие действия Де Росси назвали настоящим мужчиной. Теперь же вся репутация опытного полузащитника испортилась. И в этом виноват он сам.

При счете 1:0 в пользу «Ромы» Де Росси неудачно махнул рукой в штрафной. В нее врезался нападающий Лападула. Увидев, что форвард соперника упал, сам игрок «Ромы» последовал его примеру. За фол и симуляцию в одном моменте Де Росси схлопотал красную карточку. В ворота «Ромы» поставили пенальти, который реализовал все тот же Лападула. Матч завершился результативной ничьей. Для римского клуба она стала первой в сезоне.

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«Мне нет оправдания за свой поступок. Хочу извиниться перед болельщиками, главным тренером и партнерами», – сказал Де Росси уже после матча. До этого тура «Рома» участвовала в борьбе за первое место. Теперь же отставание от лидирующего «Наполи» увеличилось до семи очков.

Эпизод с Де Росси в фотографиях.

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Вот так отреагировал на поступок Де Росси один из болельщиков:

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Де Росси из героя в игре превратился в кандидата для мемов.