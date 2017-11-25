Как сейчас дела у Халка? Он скучает по России, а мы – по нему

По итогам сезона «Шанхай СИПГ» занял в Суперлиге второе место, уступив трофей «Гуанчжоу Эвергранд». Халк вошел в топ-6 лучших бомбардиров чемпионата Китая. Бразилец забил 17 голов, но проиграл бомбардирскую гонку партнеру У Лэю. Тот наколотил сразу 20 мячей. Зато бразилец оказался в топе по голевым передачам. Он ассистировал партнерам 12 раз. Во всех турнирах на счету звездного Халка значатся 29 голов и 24 результативных паса.

В Китае Халк по-прежнему классно бьет штрафные. Сильным ударом над стенкой Халк отметился в матче с «Хэнань Цзанье», где оформил дубль. А в ворота чемпионов из «Гуанчжоу Эвергранд» мяч вообще влетел рикошетом от его бедра. Летом бразильский нападающий последовал примеру Кокорина и Дзюбы, показав «усы». Оказалось, что предназначались они не Черчесову.

Халк скучает по «Зениту» и жизни в Санкт-Петербурге. Раньше он говорил, что с удовольствием готов вернуться в бывшую команду. Сейчас же бразилец следит за игрой «Зенита», комментирует квалификацию Манчини и просто вспоминает прошлую жизнь. Когда хоккейный СКА приехал в Китай на игру против команды «Куньлунь», Халк снова напомнил о себе.

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Халк получил в подарок от хоккеистов клубный свитер и кепку. Он вспомнил несколько русских слов и посмеялся перед камерой. Самое интересное, что Халк действительно может вернуться если и не в Россию, то хотя бы в Европу. Его контракт в Китае будет действовать еще три года, но сейчас им интересуются европейские команды.

«Я слежу за чемпионатом Англии, но пока счастлив в Китае. Получил предложения из АПЛ и других стран», – рассказал Халк после окончания сезона. «Шанхай СИПГ» хочет усилить команду покупкой Чиро Иммобиле. Итальянец феерит в «Лацио», а на его трансфер в Китае готовы выделить 70 миллионов евро. Учитывая лимит на легионеров, освободить место может именно Халк. А деньги на его покупку есть и у «Зенита».

Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?