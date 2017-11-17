Халк может перейти в один из клубов АПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Халк, на данный момент выступающий за «Шанхай СИПГ», может продолжить карьеру в АПЛ.

За петербургский клуб бразилец выступал с 2012 по 2016 год. Летом 2016 года футболист перешел в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро.

«Я получил одно предложение от клуба АПЛ и еще несколько из других стран. Я восхищаюсь Премьер-лигой, неслучайно это самый сильный чемпионат в мире. Конечно, я слежу за чемпионатом Англии, но пока счастлив в Китае. Мой контракт будет действовать еще три года», – сказал Халк.