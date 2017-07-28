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  • Халк: «Надеюсь, что «Зенит» в этом сезоне вернет себе титул»

Халк: «Надеюсь, что «Зенит» в этом сезоне вернет себе титул»

28 июля 2017, 15:07
13

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», поделился воспоминаниями от игры в России в интервью 8News. Бразильский форвард также выразил надежду, что сине-бело-голубые в этом сезоне станут чемпионами России.

— Часто вспоминаете время, которое провели в России?

— Конечно. Я очень скучаю по «Зениту»! В Петербурге я провел несколько фантастических сезонов. Люди, город, клуб — все было просто великолепно. Абсолютно великолепно! Кстати, я до сих пор поддерживаю связь с ребятами из Питера. И при каждом удобном случае стремлюсь приехать в Россию. Например, на финале Кубка Конфедераций было очень классно!

— С кем из «Зенита» чаще всего контактируете?

— Со многими ребятами постоянно чатимся. Так что я в курсе всех последних новостей о «Зените». Хотите фамилии? Окей, активно общаюсь со Смольниковым, Анюковым, Шатовым, Дзюбой. Да и с другими зенитовцами тоже.

— Главный вопрос — кто станет чемпионом России в этом сезоне?

— Ох, надо подумать. Даже не знаю... Если серьезно, надеюсь, что «Зенит» наконец вернет себе титул, буду болеть за бывшую команду всей душой! Верю, что ребята способны достичь цели. Пора бы уже!

Напомним, что Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе петербургской команды бразилец провел 97 матчей, в которых забил 56 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Шанхай Порт Зенит Халк
Комментарии (13)
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Бугимен
1501244816
Ха-ха Халк размечтался, кто Зениту титул отдаст если только факел Газпрома.
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Тазит
1501249314
В пекло Зенит!
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порт
1501251767
Да легко.
Ответить
dyema
1501252263
И мы надеемся и ждём!!!
Ответить
VSt
1501252780
И что мы все такие злые? Ну надеется Халк, что Зенит титул вернёт. Ну и хорошо. Я надеюсь, что не вернет. И тоже неплохо. Но ведь это не повод друг друга помоями обливать. Мужики, хорош себя вести как тупые болелы-фанаты. Оставим это подросткам и переросткам, которые за шарфики морды бьют. Их бог обидел, а мы то чего упражняемся в низкопробном остроумии, переходящем в оскорбления?
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карасевщина
1501254762
вернут титул расхитителей соцсобственности
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