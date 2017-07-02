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Халк заявил, что с радостью вернется в «Зенит»

2 июля 2017, 19:02
16

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», дал понять, что хотел бы однажды вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, что сегодня бразильский форвард прилетел в Россию с целью посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017.

«В последнее время я плохо следил за чемпионатом России, смотрел не все игры «Зенита». Увидел, что сборная России сильно изменилась с того момента, как я тут играл. В команде не было Дзюбы, Кокорина, Шатова, которые, я считаю, имеют замечательные качества, чтобы выступать за сборную. С Манчини у «Зенита» большие возможности стать чемпионом. Он тренировал большие клубы.

Что касается моего возможного возвращения в «Зенит», то у меня еще три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если «Зенит» позовет обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. «Зенит» — часть моей семьи», – заявил Халк.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 97 матчей, в которых забил 56 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Шанхай Порт Зенит Халк
Комментарии (16)
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dok66
1499011518
99% , что не сможет приехать . А жаль !
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VSt
1499012490
Это разговоры "в пользу бедных". Через 3 года, если он еще сможет прилично бегать, китайцы его не отпустят. Денег у них для этого хватит. Но помечтать приятно - Халк снова в РФПЛ, весьма достойный футболист. У нас таких пока нет.
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vladik12
1499012716
Не являюсь болельщиком "Зенита", но очень бы хотел видеть Халка вновь в РФПЛ. В ней острейший дефицит таких решал, как Живанилду. За оными очень приятно наблюдать. И не жалко платить за билеты на матчи.
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chempion_cska
1499013268
Он не вернется в РФПЛ, а очень жаль.
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la verdad
1499013736
Срочно купить за 200 миллионов!!!)))
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Svoysvoemubrat
1499014123
Интересно было бы посмотреть
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Sanches 1204
1499014861
Халку всегда будем рады)
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subbotaspartak
1499015927
Года через три Ты на него, Питер, уже не смотри.
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RLoko
1499016848
Зениту он точно не помешал бы.
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Svoysvoemubrat
1499087713
Еще три года трубить за великой китайской стеной.
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