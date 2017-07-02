Халк заявил, что с радостью вернется в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», дал понять, что хотел бы однажды вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, что сегодня бразильский форвард прилетел в Россию с целью посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017.

«В последнее время я плохо следил за чемпионатом России, смотрел не все игры «Зенита». Увидел, что сборная России сильно изменилась с того момента, как я тут играл. В команде не было Дзюбы, Кокорина, Шатова, которые, я считаю, имеют замечательные качества, чтобы выступать за сборную. С Манчини у «Зенита» большие возможности стать чемпионом. Он тренировал большие клубы.

Что касается моего возможного возвращения в «Зенит», то у меня еще три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если «Зенит» позовет обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. «Зенит» — часть моей семьи», – заявил Халк.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 97 матчей, в которых забил 56 голов.