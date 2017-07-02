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    Халк заявил, что с радостью вернется в «Зенит»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», дал понять, что хотел бы однажды вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

    Напомним, что сегодня бразильский форвард прилетел в Россию с целью посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017.

    «В последнее время я плохо следил за чемпионатом России, смотрел не все игры «Зенита». Увидел, что сборная России сильно изменилась с того момента, как я тут играл. В команде не было Дзюбы, Кокорина, Шатова, которые, я считаю, имеют замечательные качества, чтобы выступать за сборную. С Манчини у «Зенита» большие возможности стать чемпионом. Он тренировал большие клубы.

    Что касается моего возможного возвращения в «Зенит», то у меня еще три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если «Зенит» позовет обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. «Зенит» — часть моей семьи», – заявил Халк.

    Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 97 матчей, в которых забил 56 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2017 19:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 16:15

      Еще три года трубить за великой китайской стеной.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +37

      раптор62 3 июля 2017, 16:02

      напиши письмо мюлеру пожалься он тебя выкупить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 июля 2017, 11:10

      через три года - думаю ни кому не будет нужен - надо быть реалистом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +246

      RLoko 2 июля 2017, 20:34

      Зениту он точно не помешал бы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июля 2017, 20:18

      Года через три
      Ты на него, Питер, уже не смотри.

      -1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 2 июля 2017, 20:01

      Халку всегда будем рады)

      4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:48

      Интересно было бы посмотреть

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 июля 2017, 19:42

      Срочно купить за 200 миллионов!!!)))

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 июля 2017, 19:34

      Он не вернется в РФПЛ, а очень жаль.

      3
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      Рейтинг: +1426

      VSt 2 июля 2017, 19:21

      Это разговоры "в пользу бедных".
      Через 3 года, если он еще сможет прилично бегать, китайцы его не отпустят. Денег у них для этого хватит.
      Но помечтать приятно - Халк снова в РФПЛ, весьма достойный футболист. У нас таких пока нет.

      2
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