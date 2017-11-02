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  • «Севилья» надолго запомнит «Спартак». Даже после победы

«Севилья» надолго запомнит «Спартак». Даже после победы

Есть ощущение, что «Севилья» и не сомневалась в успехе. Испанские газеты все последние дни твердили, что «Севилья» – фаворит. Российских болельщиков официально не пустили на стадион, оставив гостей без поддержки. «Спартак» приехал туда, где его ждали с крутым приемом. Испанская команда подготовилась и выдала все самое лучшее. Эта была не та «Севилья», что проиграла в Москве со счетом 1:5.

Ленгле и Банега забили легкие два мяча. Первый гол пришел с углового, а второй – с индивидуальной техники аргентинского полузащитника «Севильи». «Спартак» выставил атакующий состав, но все время оборонялся. За первый тайм единственным моментом у ворот Рико стал дальний удар со штрафного от Фернандо. Потом забил Зе Луиш, но «Спартак» потерпел первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. Все получилось как-то даже буднично.

Поездка в Испанию подарила «Спартаку» и его болельщикам много положительных эмоций. Фанатов «Спартака» пугали запретами и проверкой паспортов, но на стадион некоторые из них все-таки попали. Для этого им пришлось пойти на разные хитрости. Например, взять атрибутику соперника.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сегодня же играли молодежные команды «Спартака» и «Севильи». Их московский матч получился ничейным. В Испании «Севилья» тоже хотела победить, но столкнулась с двумя удивительными вещами.

Во-первых, 752 болельщика «Спартака», которым запретили вход на стадион с основными командами, пришли на матч молодежек.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А в концовке игры, когда «Спартак» вырвал еще одну ничью и сделал счет 3:3, российские игроки посмеялись над испанцами. Все футболисты упали на газон, изображая симулировавших травмы и тянувших время соперников. Выглядело это примерно так:

Основной «Спартак», даже проиграв, сохранил хорошие шансы на выход из группы. Молодежка вообще занимает второе место в группе, опережая «Севилью» по дополнительным показателям.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Спартак Спартак М (мол)
Комментарии (9)
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Андрей 26 rus
1509572947
Пусть помнят !!Мы их тоже не забудем))
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ufos73
1509573112
Молодежка хороший стеб устроила, жаль у основы времени на это не было, а то можно было бы и повторить ))))
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DOCTOR PENALTY
1509575378
Сыграли на " запомнит " !
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myelementisearth
1509606706
Голосование 57% выход Спартака из группы, чтобы это случилось, надо чтобы Севилья проиграла Марибору, и не выйграла у Ливерпуля или наоборот, а Спартак взял 6 очков, 3 из которых в Ливерпуле... Сродни сказке, но хотелось бы.
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Вомбат
1509645405
Мне этой ночью было очень грустно, я разочаровался в Каррере. Ему надо было донести до игроков очень простую мысль - Спартак сильнее Севильи. Но он этого не сделал. И все спартаковцы вышли на поле с одной мыслью, что они давеча разозлили гранда и теперь им надо очень постараться, чтобы не допустить ответного разгрома. Отсюда дикий нервяк, невынужденные десткие ошибки, и в общем-то лапки кверху как в игре с Зенитом. Хорошо, что Севилья играла, в отличие от Зенита, без куража. А надо было поставить задачу всего-навсего победить более слабую команду и выйти в ПО ЛЧ, а главное, надо было убедить игроков что эта задача соответствует соотношению сил. Каррера, ты еще можешь искупить свою вину - впереди Ливерпуль.
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