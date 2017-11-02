«Севилья» надолго запомнит «Спартак». Даже после победы

Есть ощущение, что «Севилья» и не сомневалась в успехе. Испанские газеты все последние дни твердили, что «Севилья» – фаворит. Российских болельщиков официально не пустили на стадион, оставив гостей без поддержки. «Спартак» приехал туда, где его ждали с крутым приемом. Испанская команда подготовилась и выдала все самое лучшее. Эта была не та «Севилья», что проиграла в Москве со счетом 1:5.

Ленгле и Банега забили легкие два мяча. Первый гол пришел с углового, а второй – с индивидуальной техники аргентинского полузащитника «Севильи». «Спартак» выставил атакующий состав, но все время оборонялся. За первый тайм единственным моментом у ворот Рико стал дальний удар со штрафного от Фернандо. Потом забил Зе Луиш, но «Спартак» потерпел первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. Все получилось как-то даже буднично.

Поездка в Испанию подарила «Спартаку» и его болельщикам много положительных эмоций. Фанатов «Спартака» пугали запретами и проверкой паспортов, но на стадион некоторые из них все-таки попали. Для этого им пришлось пойти на разные хитрости. Например, взять атрибутику соперника.

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Сегодня же играли молодежные команды «Спартака» и «Севильи». Их московский матч получился ничейным. В Испании «Севилья» тоже хотела победить, но столкнулась с двумя удивительными вещами.

Во-первых, 752 болельщика «Спартака», которым запретили вход на стадион с основными командами, пришли на матч молодежек.

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А в концовке игры, когда «Спартак» вырвал еще одну ничью и сделал счет 3:3, российские игроки посмеялись над испанцами. Все футболисты упали на газон, изображая симулировавших травмы и тянувших время соперников. Выглядело это примерно так:

Основной «Спартак», даже проиграв, сохранил хорошие шансы на выход из группы. Молодежка вообще занимает второе место в группе, опережая «Севилью» по дополнительным показателям.

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