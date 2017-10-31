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  • Один из лучших тренеров РФПЛ снова потерял работу. Что не так?

Один из лучших тренеров РФПЛ снова потерял работу. Что не так?

Как так получилось?

Первый круг чемпионата России завершился. «Ахмат» начал турнир с трех сухих побед, но сейчас занимает только девятое место. Команда набрала всего 18 очков. За 12 игр после стартовых игр «Ахмат» заработал столько же, сколько и на победной серии. Клуб часто пропускает на последних минутах, а сейчас имеет отрицательную разницу мячей -5.

Олег Кононов возглавил «Ахмат» перед началом сезона. Он принял решение уйти в отставку после домашнего матча с «Анжи». Там хозяева вышли вперед на 93-й минуте, но на последних секундах пропустили от Павла Яковлева. Сначала об отставке Кононова сообщил Нобель Арустамян, а затем уход тренера подтвердили в «Ахмате».

Что сказал Кононов?

Последние слова Кононова в качестве главного тренера «Ахмата» опубликованы на официальном сайте клуба.

«В первую очередь хотел бы выразить благодарность Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне всe это время.Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим. Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской Республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся толькосамые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб «Ахмат»

Что говорят в «Ахмате»?

Президент «Ахмата» Магомед Даудов высказался максимально тепло. Он поблагодарил Кононова за работу и отметил, что Кононов захотел уйти сам. Тренерскую репутацию Кононова это не подпортило.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Почему Кононов все равно крутой?

С Кононовым «Краснодар» выходил в финал Кубка России и брал исторические бронзовые медали РФПЛ. Он ставил атакующую игру этой команды. Шалимов и сейчас работает на той основе, которую закладывал Кононов. Из «Краснодара» тренер ушел сам, когда команда перестала прогрессировать по результатам.

Интеллигентный Кононов почти ни с кем не ругался, но всегда делал команды лучше. Его манера работы похожа на английскую. Не зря Кононов проходил стажировку в «Челси». «Меня всегда интересовал футбол в Англии – работа главных тренеров, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение», – рассказывал Кононов об этой поездке. Возможно, именно в Англии его научили классно делать замены. Никто в российском футболе так результативно не попадает с перестановками в игре.

В «Ахмате» Кононов добился прогресса Антона Швеца. Он приехал в клуб из второй команды «Вильярреала», где так и не смог пробиться в основу. Испанцы предлагали продлить контракт, но Швец выбрал работу с Кононовым. Теперь на его счету уже два мяча в Премьер-лиге и вызов в сборную России.

Что с «Ахматом» будет дальше?

Пока исполняет обязанности главного старший тренер «Ахмата» Михаил Галактионов. СМИ сообщают, что новым тренером клуба станет Рашид Рахимов. Он уже работал в клубе с 2013 по 2017 годы. С Рахимовым команда заняла в предыдущем сезоне пятое место. Это лучший результат в истории клуба.

Задачи перед командой стоят грандиозные. От «Ахмата» ждут попадания в еврокубки. Именно из-за невыполнения целей и проблем со здоровьем Рахимов уходил из клуба. Теперь у него все наладилось, а «Ахмат» нужно тащить наверх.

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Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Кононов Олег
Комментарии (21)
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Xiko
1509447570
Хотел бы его видеть в ЦСКА)
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EDSPb
1509450877
9 место в таблице для Терека достаточно
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Krasnodar 123
1509463405
Кононов в Краснодаре достиг потолка, поэтому и ушел! А Шалимову до Кононова очень далеко, как тренеру! Краснодару нужен молодой энергичный тренер с амбициями! Кононов пройденный этап!
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sergey610
1509463431
Без работы не останется.
Ответить
84aivengo
1509464584
шалимов в краснодаре ни в хвост,ни гриву по сравнению с ним...
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Serjoga
1509465613
Кадыров никак не поймет, что не в тренере дело! Рахимов, Кононов неплохие тренеры, но что-то в самой команде! Может игроков подарками стал мало "заваливать", а они к этому привыкли и теперь "без презента" играть не хотят?
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vshter76
1509467747
Мы мало платим Чечне. Рамзану Ахматычу приходится постоянно думать - на фонтан или футбол? на небоскреб или футбол? Тяжелый выбор. Но наши пенсионеры напрягутся и выделят денежек чуть больше.
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vladik12
1509470760
Ни разу не крутой. Он тепленький - таким в футболе не место.
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victosha
1509473641
Умом Россию не понять...
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JI e x a
1509475223
Помню его еще с тех пор, когда он к нам в Севастополь пришел. И вывел тогда из аутсайдеров УПЛ в первую десятку. Одно время даже за ЛЕ боролись. Хороший тренер, но Ахмат-просто не его клуб, мне так кажется
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