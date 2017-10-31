Один из лучших тренеров РФПЛ снова потерял работу. Что не так?

Как так получилось?

Первый круг чемпионата России завершился. «Ахмат» начал турнир с трех сухих побед, но сейчас занимает только девятое место. Команда набрала всего 18 очков. За 12 игр после стартовых игр «Ахмат» заработал столько же, сколько и на победной серии. Клуб часто пропускает на последних минутах, а сейчас имеет отрицательную разницу мячей -5.

Олег Кононов возглавил «Ахмат» перед началом сезона. Он принял решение уйти в отставку после домашнего матча с «Анжи». Там хозяева вышли вперед на 93-й минуте, но на последних секундах пропустили от Павла Яковлева. Сначала об отставке Кононова сообщил Нобель Арустамян, а затем уход тренера подтвердили в «Ахмате».

Что сказал Кононов?

Последние слова Кононова в качестве главного тренера «Ахмата» опубликованы на официальном сайте клуба.

«В первую очередь хотел бы выразить благодарность Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне всe это время.Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим. Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской Республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся толькосамые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб «Ахмат»

Что говорят в «Ахмате»?

Президент «Ахмата» Магомед Даудов высказался максимально тепло. Он поблагодарил Кононова за работу и отметил, что Кононов захотел уйти сам. Тренерскую репутацию Кононова это не подпортило.

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Почему Кононов все равно крутой?

С Кононовым «Краснодар» выходил в финал Кубка России и брал исторические бронзовые медали РФПЛ. Он ставил атакующую игру этой команды. Шалимов и сейчас работает на той основе, которую закладывал Кононов. Из «Краснодара» тренер ушел сам, когда команда перестала прогрессировать по результатам.

Интеллигентный Кононов почти ни с кем не ругался, но всегда делал команды лучше. Его манера работы похожа на английскую. Не зря Кононов проходил стажировку в «Челси». «Меня всегда интересовал футбол в Англии – работа главных тренеров, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение», – рассказывал Кононов об этой поездке. Возможно, именно в Англии его научили классно делать замены. Никто в российском футболе так результативно не попадает с перестановками в игре.

В «Ахмате» Кононов добился прогресса Антона Швеца. Он приехал в клуб из второй команды «Вильярреала», где так и не смог пробиться в основу. Испанцы предлагали продлить контракт, но Швец выбрал работу с Кононовым. Теперь на его счету уже два мяча в Премьер-лиге и вызов в сборную России.

Что с «Ахматом» будет дальше?

Пока исполняет обязанности главного старший тренер «Ахмата» Михаил Галактионов. СМИ сообщают, что новым тренером клуба станет Рашид Рахимов. Он уже работал в клубе с 2013 по 2017 годы. С Рахимовым команда заняла в предыдущем сезоне пятое место. Это лучший результат в истории клуба.

Задачи перед командой стоят грандиозные. От «Ахмата» ждут попадания в еврокубки. Именно из-за невыполнения целей и проблем со здоровьем Рахимов уходил из клуба. Теперь у него все наладилось, а «Ахмат» нужно тащить наверх.

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