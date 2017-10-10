Как Украина пережила трагедию и пролетела мимо ЧМ-2018. Репортаж из Киева

Битва за историю

Выходные дни в Украине плавно переходят на понедельник, а начало рабочей недели неформально переносится на вторник. Киев превращается в Одессу времен летнего сезона, когда на авто и железнодорожные вокзалы транспорт привозит людей тысячами. Все хотят попасть на главный матч года. Афиша матча впечатляет. Тут и звезды в составе команды-соперника (чего только стоят имена Модрича, Ракитича, Манджукича), и двойная интрига – от исхода одной последней игры зависит поездка на чемпионат мира обеих сборных. Вот только гостей устраивает и ничья, а хозяевам нужна только победа.

Ни о каких бойкоте ЧМ-2018, преднамеренном сливе или агитации не ехать на территорию врага никто не вспоминает. Президент ФФУ обещает удвоенные премиальные за победу над Хорватией. Болельщики со всей Украины съезжаются в Киев, ходят по городу с баннерами и призывами разорвать соперника и готовятся гнать своих игроков только вперед. В ответ сами украинские футболисты вместе со своим тренером Андреем Шевченко обещают умереть на поле, но добыть нужный результат и зацепиться за стыковые матчи.

Как это делать – Шевченко знает лучше всех. Ровно 18 лет назад его гол со штрафного в матче века в ворота Александра Филимонова оставил дома сборную России и не позволил ей поехать на ЕВРО-2000. Главный матч в пока что небольшой тренерской карьере Шевы также выпадает на фартовую для него и его команды дату − 9 октября. Но сам Андрей не сильно верит в астрологию перед игрой:

− Не думаю, что нам как-то поможет именно эта дата. С того матча столько времени прошло, да и это совершенно разные ситуации. Поэтому я бы не стал придавать значение какому-то конкретному числу, дню или месяцу. Если твоя команда готова лучше соперника, астрология отходит на второй план. Другой вопрос в том, у кого выше индивидуальное мастерство. Здесь у хорватов явное преимущество по именам.

С Хорватией у сборной Украины свои давние счеты. Ровно 20 лет назад эти сборные встречались в стыковых матчах за поездку на чемпионат мира-1998, и украинцев тогда похоронил гол из офсайда, которого не было. В итоге во Францию тогда поехали хорваты и привезли оттуда бронзу. Опытные болельщики до сих пор с досадой вспоминают то противостояние:

− Первый матч, когда мы попали 0:2, я смотрел по телеку, а на домашний матч пошел на стадион. Когда Шева уже на 5-й минуте забил первый гол, верилось, что мы сможем их дожать, ведь оставалась куча времени. Потом забил Виталя Косовский, но этот Педерсен его гол отменил. С тех пор фамилия этого судьишки стала говорящей у нас во дворе, − вспоминает Дмитрий из Харькова.

Битва за анонимность

Огромный ажиотаж накануне матча приводит к тому, что руководство ФФУ продает билеты только по паспортам. Чтобы не помешать спекулянтам, в одни руки дают не больше четырех билетов. Такое нововведение вызывает бурный негатив у украинских ультрас и тех, кто связан с околофутболом. Они не хотят никому оставлять своих паспортных данных, чтобы не засвечиваться в базах данных, пишут открытое письмо с возмущением президенту Украины Петру Порошенко и даже бойкотируют сам матч.

− Наши пацаны уже нашли адвоката и подают в суд. В ФФУ просто гонят. У нас нет такого закона, что билеты на спортивные мероприятия должны продаваться по паспортам. Они нарушают наши права – простых людей. Почему я должен кому-то давать свои паспортные данные, если я этого не хочу? Вот ты, раз журналист, так и подними этот вопрос! − возмущается один из представителей ультрас, который, разумеется, не называет даже своего имени.

− По паспортам дают только четыре билета, что исключает возможность оптовой спекуляции. Благодаря паспортным данным можно вычислить и найти людей, которые нарушают правила на стадионе. Так что плохого в том, что билеты продают по паспортам? – спрашиваю у него.

− Это все равно не поможет. Спекулянты как барыжили, так и барыжат. А оставлять свои паспортные данные без собственного желания, это незаконно, − повторяется мой собеседник, который так и не может привести ни одного внятного аргумента.

За первую половину дня брожения по Киеву не попадается ни один фанат хорватской сборной. Но в одном из местных баров, расположенных недалеко от стадиона, я их все-таки нахожу. Небольшая группа ребят из Хорватии все же приехала, но одеты они не в футболки своей национальной сборной, а в гражданское:

− Наши болельщики и ультрас вступили в открытый конфликт с хорватской федерацией, − объсняет один из лидеров хорватской делегации Звонимир. − Столько дерьма творится в местном футболе, что ты даже не представляешь. Мы решили специально не надевать футболки и куртки с эмблемами нашей федерации, пока не поменяется руководство. Но в тоже время мы ничего не имеем против футболистов и команды. Их будем поддерживать, как и раньше, но только в обычной одежде.

Битва за честность

Бойкоты ультрас никак не отражаются на простых зрителях. Спрос на проход внутрь явно превышает предложение. По пути на стадион спекулянты трижды предлагают мне билеты. Первый просит цену на 400 процентов больше номинала. Второй – предлагает сразу два места рядом за 300 долларов. Третий – проверяет почву и пытается понять, сколько денег я готов заплатить за то, чтобы попасть на стадион.

− А как же быть с паспортами? Там же контроль по паспортным данным! Куплю я у тебя билет, а дальше что? Как зайти? – спрашиваю у одного из барыг.

− Да, это не проблема. Даже не парься. Ты главное потерпи до девяти вечера. Там потом всех будут пускать и никто даже не посмотрит в твой паспорт. Толпа попрет и всех пропустят. Такой компот был и на прошлом матче с турками. За 20 минут до начала даже не просят паспорта! – красиво агитирует спекулянт.

− Не берите у него ничего! Это аферисты! – кричит женщина лет 45.

− Никто не видел тут одного подонка в черной куртке? Мы купили у него два билета. На них написано «ФФУ Полтава». Когда их брали, продавец сказал, что это билеты для работников полтавской дюсшки, поэтому никаких паспортных данных там нет. Должен был приехать директор, и кто-то из тренеров, но в последний момент у них сорвалось. Предложил нам их билеты за 800 гривен, а на входе сказали, что они фальшивые! Мы приехали из запорожской области. Это больше чем 500 километров от Киева. И нас так кинули! – делится своим горем ее муж и спрашивает почти каждого прохожего о мошеннике, которого пытается описать в деталях.

Битва за главное

Украинская молодежь спокойно покупает билеты через интернет и не сильно верит в успех своей команды:

− Я сразу заказал на сайте четыре билета. Два дал родителям, два оставил себе и товарищу. В нашу сборную не сильно верю, − делится Олег из Киева. − Модрич, Манджукич, Ракитич… Вы думаете, что эти люди не поедут на чемпионат мира? Не может такого быть, потому что они играют в ведущих клубах мира. У нас же нет игроков уровня «Барселоны» и «Реала», а один Ярмола не затащит.

Согласен с ним и его друг Виктор:

− Раньше киевское «Динамо» разрывало «Барселону» и «Реал». Это была одна из лучших команд в Европе, а теперь они не могут даже пройти «Янг Бойз» и попасть в группу Лиги Чемпионов. Сейчас «Барса» и Мадрид делают всех. И раз там играют игроки сборной Хорватии, значит они одни из лучших футболистов в мире. Ничью еще можно вытащить дома, но победить такую Хорватию почти невозможно.

В игре Украина сразу пытается идти вперед и за первые 30 минут создает четыре хороших голевых момента. Сначала Коноплянка летит по левому флангу и навешивает к линии вратарской, где Субашич в борьбе с трудом играет кулаком. На подборе первым оказывается натурализованный бразилец Марлос, который сильно низом лупит в касание, но попадает в уже лежавшего на газоне защитника и добывает всего лишь угловой. Затем сильно стреляет Ракицкий и вратарь Хорватии едва не роняет мяч за линию своих ворот, но снова всего лишь угловой.

В обороне гостей явная паника и они уже дарят мяч в своей штрафной Степаненко, но тот не попадает в створ. Ближе всего к голу хозяева подбираются на исходе получаса игры. Караваев разгоняет атаку по правому флангу, катит на Ярмоленко, тот мягко набрасывает на дальнюю штангу, которую кивком в угол замыкает Коноплянка, но мяч удивительным образом разминается с воротами.

К перерыву нули на табло − а как надо играть головой, в начале второго тайма показывает Крамарич, посылая ассист Модрича аккуратным кивком с десяти метров в дальний нижний угол. Команда Шевченко после такого внезапного нокдауна впадает в ступор. Так хорошо играть в первом тайме и пропустить. А через 8 минут после первого гола все тот же Крамарич забивает второй.

Спустя 20 лет Хорватия снова оставляет Украину без чемпионата мира.

− Скоро Хорватия подарит Европе еще одну футбольную звезду. Крамарич перейдет в «Атлетико», в «Реал», в «Барселону». На его место «Хоффенхайм» купит другого молодого перспективного хорвата, который потом тоже пойдет по такому же пути. А наши дадут еще одно гражданство какому-нибудь бразильцу Марлеодритинью, хотя население Украины в 10 раз больше Хорватии. Вот так и живем, − жалуется своим друзьям после матча один из болельщиков сборной Украины.

− У меня нет претензий к ребятам. Они сделали все, что смогли. Но, конечно, я не доволен результатом. Более высокое исполнительское мастерство хорватов решило исход, − объясняет причину поражения главный тренер Украины Андрей Шевченко.

Но футбольный результат украинской команды уже не кажется таким трагичным, как новость, которая потрясает после игры. Прямо во время матча после пропущенных голов сборной на трибуне умирает болельщик. По слухам, мужчине было около 40 лет. Причина смерти – инфаркт:

− Слышал, что умер человек. Что-то случилось с сердцем. Мне очень жаль. Приношу свои соболезнования, − говорит Шевченко.

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