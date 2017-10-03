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  • Зачем «Локомотиву» второй отдельный клуб? «Казанка» − самый необычный проект Москвы

Зачем «Локомотиву» второй отдельный клуб? «Казанка» − самый необычный проект Москвы

Больше, чем «Локо-2». Или нет?

ФК «Локомотив-Казанка» был основан в апреле этого года по тому же принципу, что и расформированный в 2014-м «Локомотив-2» – фарм-клуб для топовой команды из Премьер-лиги.

Тем не менее «Казанка» сразу заявила претензию на самостоятельность. Например, из названия и эмблемы было вычеркнуто слово «Локомотив». В Черкизово не стали идти по пути «Спартака-2», но будут ли у «Казанки» отдельные болельщики, кроме фанатов «Локомотива»? Сходив на один из матчей ПФЛ, я уверенно говорю: нет.

Чтобы попасть на домашнюю игру «Казанки», доберитесь до главного стадиона «Локомотива» и отыщите «Сапсан Арену». Билеты стоят всего 100 рублей – учитывая полупустые трибуны, «Казанка» вряд ли зарабатывает на матчах.

Самое интересное наблюдение – фанатский сектор распевает кричалки в поддержку «Локомотива», а мотив «Вперед, Казанка!», запущенный диктором, подхватывает неохотно. Сейчас люди, которые ходят на «Казанку», – это наиболее преданные болельщики «Локо», коротающие выходные в ожидании главной для себя игры.

Как там Сычев

Состав «Казанки» полностью состоит из молодого будущего «Локомотива». Единственное исключение − Дмитрий Сычев. Легенду «Локомотива» красиво вернули в систему клуба через новую ветку в ПФЛ, но, кажется, Сычев с трудом тянет даже этот уровень.

Матч против дубля питерского «Динамо» Дмитрий провел, запахнувшись в полы мантии-невидимки; за опасные моменты и голы отвечали его более молодые партнеры. Общая статистика Сычева подтверждает разовое впечатление: 8 матчей и 1 гол – очень грустные цифры для главной звезды.

Впрочем, нахождение Сычева в команде только радовало трибуны вообще и фанатский сектор в частности. Где еще, как не на матче «Казанки», сегодня возродится легендарный чант «Эй, Сычев, давай забей»? Приглашение статусного форварда, растерявшего крутые кондиции, – отличный маркетинговый ход «Казанки», затащивший на «Сапсан Арену» несколько десятков лишних наблюдателей.

И здесь есть баттл-рэп

Российские футбольные низы – хороший способ укрыться от популярных рэп-баттлов, если они вам надоели. Но в случае «Казанки» это не работает: Гнойный и Оксимирон оккупировали даже программку клуба из ПФЛ.

Вообще «Казанка» регулярно пытается представить себя нешаблонно, живо и современно. Вот другой пример и тоже о рэпе: футболисты записывают гимн клуба вместе с важным для истории русского хип-хопа исполнителем Дуней.

Какая идея заложена в «Казанку»?

Пресс-атташе клуба Евгений Кириллов настаивает на том, что аудитория приняла и полюбила «Казанку»:

«Мы бы хотели видеть в «Казанке» бренд, привлекательный для наших болельщиков и для наших партнеров. Первые месяцы существования команды показывают, что аудитория нашу задумку поняла: «Казанку» полюбили. Кроме того, мы запустили уже несколько проектов, которые не часто встречаются в высших лигах.

В рамках акции #УНасМожно дети болельщиков до 14 лет могут выйти на поле домашнего стадиона «Сапсан Арена» после игры и поиграть в футбол с нашими футболистами. А социальный проект #КомандаДобрыхДел призывает к совершению добрых дел, показывает, что делать их приятно и легко. В рамках этого проекта игроки «Казанки» будут посещать различные специальные учреждения, проявлять участие в судьбе людей, которым подчас не хватает обычного человеческого внимания».

Кириллов также объяснил, почему клуб называется именно так:

«Казанка» – название, которое имеет под собой большую историю. Именно с «Казанки» начался путь современного «Локомотива» в 1922 году. В год 95-летия клуба мы решили таким образом отдать дань нашей истории. По этой же причине логотип команды, цвета, визуальная айдентика – все выполнено в стилистике 20-х годов прошлого века, эпохи конструктивизма.

Что касается Сычева, то им в «Казанке» довольны. По крайней мере, его влиянием на раздевалку:

«Сычева очень любят болельщики. В его карьере футболиста была пауза, поэтому вполне естественно, что Дмитрию необходимо некоторое время, чтобы адаптироваться в команде. Сычев играет большую роль как в раздевалке, так и на поле. Дмитрий дает нашей молодежи не только футбольные, но и жизненные советы, тренерский штаб доволен его работой на тренировках и отдачей в играх».

«Казанка» вряд ли станет большим и полностью самоцельным проектом вне круга «Локомотива», вряд ли получит свою толпу фанатов во всех регионах страны и вряд ли добьется чего-то дальше топ-10 таблицы ФНЛ. Но в России стратегия фарма-клуб обычно ограничивается толпой ребят из академии и приписанной к названию двойкой. «Казанка» − те, кто пробует доказать: даже такие несамостоятельные команды можно создавать интереснее и бодрее.

Россия. ПФЛ. Зона Запад Россия
Комментарии (7)
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Torvald64
1506936036
А зачем в Москву-то всё запихивать? Этак действительно болельщиков новых не найти. почему не привезти футбол в какой-нибудь подмосковный город, где его нет?
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Stavropolets
1506943555
Очередной проект, как и фк Арарат
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DOCTOR PENALTY
1506949488
Клёвый проект! Окупится. Лишь бы в менджмент не попадали люди по " трудоустройству " и за былые заслуги, а только по конкурсу.
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mihail1980
1506959814
что арарат что казанка- максимум до фнл а потом потухнет все как всегда
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nikki22
1507011576
цена на жд билеты снова подпрыгнет,тк теперь 2 клуба будет заложено в стоимость проезда....
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