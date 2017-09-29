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Почему «Бавария» уволила Анчелотти? Есть 5 причин

Скучная игра

«Бавария» все так же отгружает соперникам пачки голов, но смотреть ее матчи становится все тяжелее. В прошлом году еще были восемь мячей «Гамбургу» или невероятная бойня с «Лейпцигом» с девятью голами на двоих, а сейчас «Бавария» забивает не меньше двух в каждом матче (исключение – сухое поражение от «Хоффенхайма»), но все равно производит впечатление скучного гранда, который заточен на результат. Немецкие СМИ говорят об этом все чаще. Впрочем, это впечатление чисто зрительское и вряд ли всерьез повлияло на конечное решение о тренере.

Неудовлетворительные результаты

Касается это еще и прошлого сезона, когда «Бавария» не выиграла свою группу в Лиге чемпионов и в итоге не добралась до полуфинала, а в Кубке Германии – до финала. Чемпионства, конечно, ждали, но в середине сезона всех напугал немецкий «Лестер» – «Лейпциг», который уцепился за зону ЛЧ и долгое время путался под ногами у «Баварии». Тем не менее, Анчелотти завоевал титул чемпиона Германии, который в «Баварии» считается обязательным.

В этом сезоне странности начались еще в товарищеских матчах, где немцы получили аж 11 голов от «Милана», «Интера», «Ливерпуля» и «Наполи», а в ответ ничего не забили. За шесть стартовых туров Бундеслиги «Бавария» дважды теряла очки – проиграв «Хоффенхайму» и упустив победу над «Вольфсбургом». В ЛЧ – дежурная победа над «Андерлехтом», а затем жестокий разгром в Париже. На супергранда из компании «Реала» и «Барселоны» «Бавария» стала походить все меньше именно из-за своих странных и необъяснимых фейлов, которых раньше не было.

Отсутствие дисциплины

Франк Рибери швырнул футболку после замены в игре с «Андерлехтом», причем это была уже далеко не первая ссора с тренером. Роберт Левандовски дал длинное и очень интересное интервью, где упомянул, как ему скучно играть в Бундеслиге и как не нравится ездить в азиатское турне, приведя в ярость председателя правления «Баварии» Карл-Хайнца Руменнигге. Томас Мюллер все чаще намекает на то, что его качества при Анчелотти никак не раскрываются. Высказывания своих парней итальянец никак не прокомментировал. Вероятно, очень зря.

Никакого развития

Взлет Тьяго Алькантары, уверенная игра Рибери и Роббена – это плюсы прошлого сезона при Анчелотти. Но об их уровне все знали давно. В остальном – Мюллер из-за смены позиции выдал почти худший сезон в карьере по системе «гол плюс пас», Видаль заметно скис, Боатенг стал косячить еще больше, а Коман и Санчеш вовсе провалили сезон. Анчелотти звали в том числе для смены поколений, и эту часть он тоже провалил.

Конфликт с игроками

Пожалуй, этот пункт можно считать главной причиной, поскольку именно об этом заявил президент «Баварии» Ули Хенесс: «Если ты тренер, то не имеешь права портить отношения с ключевыми игроками. Этот урок я вынес из своей профессиональной карьеры. За последние пять дней Анчелотти окончательно отвернул от себя пять игроков «Баварии».

По информации немецкой прессы, в эту пятерку входят Хуммельс, Боатенг, Рибери, Роббен и Коман. Слишком важные члены команды.

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Германия. Бундеслига Германия Бавария Рибери Франк Левандовски Роберт Анчелотти Карло Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (10)
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санкус
1506677640
Анчелотти хватает на один сезон и то этот сезон команда играет по накатанному сценарию а когда приходит время творить и думать он проваливается потому что его методы себя изжили и не тянут на 21 век
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panmon
1506678936
Да, Анчелотти - топ тренер. и Нет - Бавария стала слабее потому что игроки скисли. Вина тренера? Вероятно да, но позиция руководства не ясна совершенно.
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zigbert
1506681875
Любой клуб не застрахован от спада в игре,но поскольку Бавария является одним из ведущих клубов мира,поэтому неудачи воспринимаются очень болезненно.
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bset
1506682110
Тупой опрос. Можно посмотреть на результаты и сразу станет видно, что Бавария стала слабее. При этом игроки в команде довольно сильные.
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К.Серж.А
1506683159
Анчелотти может и виноват в слабых результатах команды , но лишь частично. Руководство Баварии провалило трансферное окно , а всю вину возложили на тренера. Лишь бы самим остаться чистеньким
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Platon Faustov
1506694002
Давно слежу за игрой Баварии. Кто бы что не говорил, но при Гвардиоле была очень хорошая трансферная политика. Такие игроки как Коман, Видаль, Коста показывали красивую и яркую игру и не раз выручали команду в сложных матчах. Пусть и было over8000 передач за игру, но результат был достойный, на домашней арене громили всех. Но с приходом Анчелотти все пошло к чертям. Многие сели на банку, мюллера там год продержал, а теперь ждет от него результатов ??? Зюле и Руды, ну как бы не хотелось, они еще не нюхали пороха толком. Это не топ уровень. Короче обосрал все в команде и ушел.
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D'achkov
1506699226
эххх вспоминаю баварию хайнкеса.. вот это была машина
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!ce man
1506718002
посыпалось дерьмо в сторону анчелотти,чё за народ у нас?
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nailvakh
1506800710
Плохой опрос. Анчелотти - топ тренер и это факт. Стала ли бавария при нем слабее? Стала. За какой пункт голосовать?
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