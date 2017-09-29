Почему «Бавария» уволила Анчелотти? Есть 5 причин

Скучная игра

«Бавария» все так же отгружает соперникам пачки голов, но смотреть ее матчи становится все тяжелее. В прошлом году еще были восемь мячей «Гамбургу» или невероятная бойня с «Лейпцигом» с девятью голами на двоих, а сейчас «Бавария» забивает не меньше двух в каждом матче (исключение – сухое поражение от «Хоффенхайма»), но все равно производит впечатление скучного гранда, который заточен на результат. Немецкие СМИ говорят об этом все чаще. Впрочем, это впечатление чисто зрительское и вряд ли всерьез повлияло на конечное решение о тренере.

Неудовлетворительные результаты

Касается это еще и прошлого сезона, когда «Бавария» не выиграла свою группу в Лиге чемпионов и в итоге не добралась до полуфинала, а в Кубке Германии – до финала. Чемпионства, конечно, ждали, но в середине сезона всех напугал немецкий «Лестер» – «Лейпциг», который уцепился за зону ЛЧ и долгое время путался под ногами у «Баварии». Тем не менее, Анчелотти завоевал титул чемпиона Германии, который в «Баварии» считается обязательным.

В этом сезоне странности начались еще в товарищеских матчах, где немцы получили аж 11 голов от «Милана», «Интера», «Ливерпуля» и «Наполи», а в ответ ничего не забили. За шесть стартовых туров Бундеслиги «Бавария» дважды теряла очки – проиграв «Хоффенхайму» и упустив победу над «Вольфсбургом». В ЛЧ – дежурная победа над «Андерлехтом», а затем жестокий разгром в Париже. На супергранда из компании «Реала» и «Барселоны» «Бавария» стала походить все меньше именно из-за своих странных и необъяснимых фейлов, которых раньше не было.

Отсутствие дисциплины

Франк Рибери швырнул футболку после замены в игре с «Андерлехтом», причем это была уже далеко не первая ссора с тренером. Роберт Левандовски дал длинное и очень интересное интервью, где упомянул, как ему скучно играть в Бундеслиге и как не нравится ездить в азиатское турне, приведя в ярость председателя правления «Баварии» Карл-Хайнца Руменнигге. Томас Мюллер все чаще намекает на то, что его качества при Анчелотти никак не раскрываются. Высказывания своих парней итальянец никак не прокомментировал. Вероятно, очень зря.

Никакого развития

Взлет Тьяго Алькантары, уверенная игра Рибери и Роббена – это плюсы прошлого сезона при Анчелотти. Но об их уровне все знали давно. В остальном – Мюллер из-за смены позиции выдал почти худший сезон в карьере по системе «гол плюс пас», Видаль заметно скис, Боатенг стал косячить еще больше, а Коман и Санчеш вовсе провалили сезон. Анчелотти звали в том числе для смены поколений, и эту часть он тоже провалил.

Конфликт с игроками

Пожалуй, этот пункт можно считать главной причиной, поскольку именно об этом заявил президент «Баварии» Ули Хенесс: «Если ты тренер, то не имеешь права портить отношения с ключевыми игроками. Этот урок я вынес из своей профессиональной карьеры. За последние пять дней Анчелотти окончательно отвернул от себя пять игроков «Баварии».

По информации немецкой прессы, в эту пятерку входят Хуммельс, Боатенг, Рибери, Роббен и Коман. Слишком важные члены команды.

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