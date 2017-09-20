«Динамо» потеряло лучшего игрока и не выигрывает. И что теперь делать?

Травма Панченко

От гостевого матча с «Краснодаром» вряд ли ждали победы, тем более «быкам» надо было исправляться после «Црвены Звезды» в ЛЕ. Но футбол динамовцев сильно удивил их болельщиков. Москвичи с первых же секунд закрылись в своей штрафной, причем организация игры «Динамо» была далека от стандартов чемпионского «Лестера». Если команда Раньери добровольно отдавала мяч соперникам, но в середине поля у них дежурил реактивный Варди, результативно врывавшийся в свободные зоны при контратаках. То у «Динамо» во встрече с «Краснодаром» на месте «Варди» играл Вандерсон – техничный, но возрастной нападающий, чье главное достоинство вовсе не рывок. Панченко же игроки «Краснодара» опекали максимально ответственно, из-за чего защита «Динамо» уже к середине тайма устала от колоссальной нагрузки. Антон Шунин спасал, но как только динамовцы пропустили, с игрой все стало понятно.

Запасной стратегии Калитвинцев не показал и в следующих матчах со сборной России и «Зенитом». «Динамо» вновь доказывает: их единственное оружие − индивидуальный класс Панченко. Теперь же, после матча с «Арсеналом», динамовцы лишились и его. «Кирилл чувствует себя очень плохо. Он понимает, что травма колена у него серьезная», − признался доктор «Динамо» Александр Ярдошвили. Как стало известно на днях, Панченко выбыл до конца года.

Еще больше команду взбудоражила новость, которая свалилась следом. По информации прессы, в ближайшее время тренера, который вывел Панченко из ФНЛ в сборную, могут уволить. Теперь, чтобы сохранить место, Калитвинцеву необходимо обыграть «Спартак-Нальчик» в Кубке России, а также не проиграть ЦСКА и «Локомотиву» в чемпионате.

Трансфер Вандерсона не сработал



Несмотря на шаткое положение, Калитвинцев на публике держится бодро. «Ребята молодцы, к ним никаких претензий у меня нет», − заявил тренер после, возможно, худшего матча сезона с «Арсеналом». Сразу после того, как Панченко унесли на носилках, Калитвинцев выпустил Вандерсона, но их связка с Бечираем пока совершенно не работает.

Вандерсон, похоже, по-прежнему не понимает, в какой роли его видит Юрий Калитвинцев. Особенно заметно это было по ходу второго тайма матча с «Зенитом». «Я выпустил Вандерсона, чтобы тот наладил связь при переходе из обороны в атаку», − заявил тренер после игры с питерцами. Но бразилец мучительно искал себя где-то на левом фланге полузащиты, растерянно смотрел на происходящее и регулярно терял игроков. Вандерсон пока не совсем вписывается в тактику команды, но благодаря травме Панченко, бразилец явно получит еще не один шанс.

Как выглядит «Динамо» без Кирилла в атаке, болельщики прекрасно убедились в матче со сборной России. Вероятно, теперь Калитвинцев пойдет на серьезные тактические изменения, даже несмотря на очень слабый выбор кадров.

В чем выход

Наиболее очевидное решение − перестроение формации с 4-2-3-1 на 4-3-3. Козлов и особенно Терехов готовы поддержать атаку, что создаст численное преимущество на флангах «Динамо». Это позволит «бело-голубым» создавать гораздо больше вариантов впереди. Именно их отсутствие – главная причина четырехматчевой безголевой серии. С подстраховкой тоже не должно быть проблем. Центрхавы Сапета, Тиам, Соу и Зотов в первую очередь заточены на подчищение оголенных зон и оборонительную работу.

Схема 4-3-3 больше подойдет Бечираю и Вандерсону, который успешно играл по такой формации в «Краснодаре». Благодаря смещениям условно Ташаева и Катрича в центр штрафной, Вандерсон получит возможность оттягиваться чуть в глубину, где удобно вытаскивать матчи за счет поставленной техники.

В решающих для тренера матчах с ЦСКА и «Локомотивом» так открыто играть не получится, и вот тут открывается возможность для использования «ложного форварда» со схемой 4-5-1. Лучше других туда подойдет обладающий сумасшедшей скоростью Александр Ташаев. При выносах мяча в район центрального круга – а именно так «Динамо» чаще всего выходит из обороны – Ташаев может исполнить ту самую роль «Варди».

Калитвинцев вступает в самый сложный период за время работы с «Динамо». И если сейчас он не покажет, что готов меняться и пробовать новое, клуб рискует вернуться туда, откуда вышел этой весной. Но уже с другим тренером.

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