Англичане о России, сумасшествие «Барселоны», Макгрегор-футболист. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Фанаты во время матча кричали: «Иди сюда, давай выпьем». Быть лидером в академии «Динамо», но рано закончить и стать тренером любителей

Когда-то Александр Рогов был капитаном в молодежке «Динамо» и чуть не сыграл за основу в Премьер-лиге. Но затем карьера развернулась в низшие лиги и закончилась решением, что надо уходить. Сейчас Рогов тренирует любителей и рассказывает в интервью Денису Беневольскому о том, как судьи на профессиональном уровне могу помогать одной из команды, почему агенты иногда губят футболистов и что он сам чувствовал в тот момент, когда уходил.

«Время от времени я бываю скотиной». Самый конфликтный топ-футболист Европы теряет карьеру

Самир Насри этим летом переехал в чемпионат Турции, потому что никому не нужен. Во многом в этом виноват его характер. Насри ругался с тренером, партнерами, журналистами и даже хакерами, которые однажды зачем-то взломали его твиттер. Виталий Ошовский − о горячих отношениях Самира Насри с внешним миром.

Что мешает Алексею Миранчуку стать топ-футболистом. Есть три причины

Алексей Миранчук после сложного прошлого сезона в этом чемпионате снова хорош: забивает, лидирует, показывает классный футбол. Но несколько важных проблем мешают ему выйти на новый уровень. Денис Беневольский показывает, какие минусы Миранчук должен подтянуть.

Этот сезон РФПЛ очень крутой! И вот почему

Кокорин забивает, новый стадион «Зенита» бьет рекорды посещаемости, за «Краснодар» играют молодые воспитанники − этот сезон РФПЛ идет всего пару месяцев, а в нем уже очень много классного. Радостно зафиксировали все важные плюсы в одном материале.

Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?

Изучили, чем сейчас занимаются иностранцы, которые не так давно делали наш чемпионат ярче. Внутри много удивительного. Например, Кейсуке Хонда внезапно оказался в Мексике, а Кураньи − вообще закончил и теперь раздает немецким СМИ интервью о том, что в России на самом деле безопасно.

Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела? Часть 2

По заявкам на этой же неделе мы выпустили вторую часть о судьбах бывших легионеров РФПЛ. Вагнер Лав, Мовсисян, Дюрица и другие.

«Поездка в Москву – это просто жуть». Что английские фанаты думают об играх с ЦСКА и «Спартаком» в Лиге чемпионов

Лига чемпионов радует: в Москву осенью приедут сразу два английских топ-клуба. И это случится за два дня. Нас ждет опасная концентрация британских фанатов в России, а пока давайте почитаем, как там реагируют на то, что им достались «Спартак» и ЦСКА. Спойлер: очень многие жалуются на долгий перелет.

Почему вылет «Краснодара» из еврокубков – это очень хорошо

«Краснодар» − единственный русский клуб в этом сезоне, который не дотянул до группового этапа. Грустно, конечно, но Михаил Морозов уверен, что так даже лучше. В комментариях под текстом выросло большое обсуждение, и многие с автором согласны.

Почему «Барселона» сошла с ума

105 миллионов с бонусами за двадцатилетнего парня, который в прошлом сезоне забил шесть голов и был куплен за 15 миллионов. От трансфера Дембеле в «Барселону» сквозит таким неадекватным отчаянием, но и это еще не все. Есть другие причины, которые очень пугают и заставляют Александра Плеханова выпускать материал вот с таким заголовком.

«Я готовил Макгрегора для «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку». Как самый популярный боец мира играл в футбол

Самый неожиданный материал недели. Конор Макгрегор достойно проиграл Флойду Мейвезеру в главном боксерском матче, а наш корреспондент Сергей Беседин нашел в Ирландии тренера, у которого Конор в юности занимался футболом. Тот дал «Бомбардиру» интервью, где рассказал, как все было в те далекие времена и почему же Макгрегор все-таки бросил футбол ради единоборств.