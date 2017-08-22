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    Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?


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    Голосов: 18
    22.08.2017 12:00
    «Бомбардир» рассказывает, где сейчас люди, которые недавно зажигали в РФПЛ.

    Бруну Алвеш

    Клуб: «Зенит» (2010-2013)

    Статистика: 72 матча, 1 гол

    Где сейчас:

    Бруну – настоящий ветеран португальской сборной, но при этом регулярно выступает за нее на крупных турнирах. После «Зенита» Бруну отыграл три сезона за «Фенербахче», а затем, как и многие знаменитости, уехал из страны из-за нестабильной ситуации. Побегав сезон за «Кальяри», 36-летний Алвеш отправился в «Рейнджерс».

    Задачи перед командой стоят самые высокие, но у нее все не заладилось еще месяц назад, когда «рейнджеры» вылетели из Лиги Европы, уступив люксембургскому (!) «Прогресу».

    Саболч Хусти

    Клуб: «Зенит» (2009-2012)

    Статистика: 58 матчей, 7 голов

    Где сейчас:

    «В финансовом плане время, проведенное в «Зените», было очень выгодным для меня», − такими словами закончил карьеру в России один из двух звездных венгров в истории РФПЛ. Хусти – один из самых недооцененных талантов. Как подтверждение – его возвращение в клуб Бундеслиги «Ганновер-96» (оттуда он и перешел в «Зенит). Но во второй раз там не задалось. Пришлось ехать в Китай – в «Чанчунь Ятай». Поблистав там пару сезонов, Саболч вернулся в Германию. Его с радостью взял «Айнтрахт», который этим летом благополучно продал венгра обратно в «Чанчунь Ятай» за миллион евро.

    Марк Гонсалес

    Клуб: ЦСКА (2009-2014)

    Статистика: 49 матчей, 6 голов

    Где сейчас:

    Хрустальный Марк после провала в ЦСКА отправился перезапускать карьеру домой в Чили. «Универсидад Католика» взяла футболиста и не зря – оттуда игрок вернулся в сборную и даже завоевал золотую медаль Кубка Америки-2016 (правда, сыграл там всего два матча).

    2016-й год выдался для Гонсалеса совершенно диким – сначала трансфер в бразильский «Спорт Ресифи», а затем быстрое возвращение в Чили – на этот раз в «Коло-Коло». Но там Марк скорее числился, чем играл. Теперь он без клуба.

    Кейсуке Хонда

    Клуб: ЦСКА (2010-2013)

    Статистика: 94 матча, 20 голов

    Где сейчас:

    Японец уезжал из России шумно и в статусе почти звезды. В «Милане» надеялись, что игрок станет лидером команды, но в итоге полузащитник провел три блеклых сезона и не запомнился примерно ничем. В прошлом сезоне, когда «Милан» продолжало лихорадить, игрок вовсе перестал выходить на поле. За несколько туров до конца чемпионата он уже знал, что покинет клуб и писал трогательные письма фанатам в инстаграме.

    Сейчас Хонда неожиданно уехал в мексиканскую «Пачуку» − десятую команду страны.

    Балаж Джуджак

    Клуб: «Анжи», (2011), «Динамо» (2012-2015)

    Статистика: 96 матчей, 13 голов

    Где сейчас:

    Наряду с Хусти Джуджак стал ярчайшим венгерским футболистом в РФПЛ. По окончании карьеры в России Балаж переехал в турецкий «Бурсаспор», который считался перспективным проектом. Джуджак в целом вписался в игру команды, но после попытки государственного переворота игрок тоже уехал от социальных потрясений куда подальше.

    На Евро-2016 Джуджак в составе своей сборной проявил себя ярко – им снова заинтересовались российские клубы и несколько европейских, включая «Шальке». Но венгр выбрал тепло и тишину и уехал в «Аль-Вахду».

    Николас Пареха

    Клуб: «Спартак» (2010-2014)

    Статистика: 47 матчей, 3 гола

    Где сейчас:

    В «Спартаке» традиционно недооценивали потенциал аргентинцев. Пареха – яркое тому подтверждение. Зато его талант разглядели скауты «Севильи». Там Пареха закрепился в основном составе команды и стал надежным центром обороны испанцев. Получив пару лет назад разрыв крестообразных связок и выбыв на полгода, защитник даже смог вернуть ту форму.

    А недавно Пареху выбрали новым капитаном.

    Маркос Рохо

    Клуб: «Спартак» (2010-2012)

    Статистика: 8 матчей

    Где сейчас:

    Другой пример неправильного обращения с аргентинцами в «Спартаке». Футболист не смог адаптировать в России, погонял за дубль красно-белых и уехал в «Спортинг». Там ему было проще, поскольку нашлось взаимопонимание с партнерами. Его заметили скауты «Манчестер Юнайтед».

    Сейчас манкунианцы прилично закупились, но трансферы касаются нападения. Моуринью считает, что с защитой у него все в порядке. Так что у Рохо есть все шансы закрепиться в основе.

    Эйден Макгиди

    Клуб: «Спартак» (2010-2013)

    Статистика: 72 матча, 11 голов

    Где сейчас:

    Футболист ушел из «Спартака» покорять АПЛ. Но в «Эвертоне» не получилось: в стартовый состав ирландец не проходил, да еще и мучали травмы. Макгиди отдали в аренду в «Шеффилд Уэйнсдей», где вновь не сложилось. Зато полузащитник поехал на Евро-2016 в составе своей национальной команды. Правда, Ирландия ничем выдающимся там не запомнилась.

    Затем его отправили в аренду в «Престон», где Макгиди очень хотел видеть главный тренер Саймон Грэйсон. Специалист дал установку руководству найти рекордные для клуба три миллиона евро, чтобы выкупить контракт ирландца. Но в итоге сам ушел в «Сандерленд» и забрал с собой полузащитника.

    Перед чемпионатом мира у Эйдена берут много интервью, спрашивая о жизни в России. Не так давно он сказал, что как-то раз к игрокам в Тарасовку приехали фанаты с пистолетами. Валерий Карпин заявил, что не в курсе об этом инциденте.

    Кстати, игрок только недавно продал свой огромный дом с пятью спальнями в Глазго (он переехал оттуда в 2010-м). Поскольку объект уже обесценился, Эйден продал его всего за миллион фунтов.

    Эммануэль Эменике

    Клуб: «Спартак» (2011-2013)

    Статистика: 42 матча, 11 голов

    Где сейчас:

    Любимчик Карпина категорически не хотел возвращаться в Турцию, где его в 2011 году обвинили в участии в договорных матчах. Но «Фенербахче» уговорил футболиста. У нападающего не получилось стать лидером команды, но на этот раз – уже по игровым причинам.

    Его пытались реанимировать, отправляя в ОАЭ и Англию, но это не дало результат. Сам игрок хотел как можно быстрее уехать из Турции, потому что чувствовал давление со стороны местных фанатов. В итоге этим летом его продали в «Олимпиакос».

    Самюэль Это'О

    Клуб: «Анжи» (2011-2013)

    Статистика: 53 матча, 25 голов

    Где сейчас:

    После развала «Анжи» камерунец поиграл в АПЛ за «Челси» и «Эвертон», в Серии А – за «Сампдорию», а последние два сезона гоняет за турецкий «Антальяспор». В Турции он чувствует себя комфортно и в прошлом сезоне с 20-ю голами занял третье место в гонке бомбардиров. Выиграл ее, кстати, Вагнер Лав.

    Учитывая, что никаких серьезных предложений этим летом Это'О не поступало, нельзя исключать, что он и завершит карьеру в турецком чемпионате.

    Ласина Траоре

    Клуб: «Кубань» (2011-2012), «Анжи», (2012-2013), ЦСКА (2016)

    Статистика: 81 матч, 36 голов

    Где сейчас:

    После «Анжи» Ласина уехал покорять Францию в «Монако», но явно переоценил свои силы – у монегасков как раз подоспело талантливое поколение во главе с Мбаппе. В итоге его сначала отправили в аренду в «Эвертон», а затем – в ЦСКА. Под руководством Леонида Слуцкого Ласина не смог преобразиться и уехал в хихонский «Спортинг».

    Агент футболиста Дмитрий Селюк – один из лучших футбольных дипломатов. В итоге удалось вернуть Траоре в «Монако». У форварда есть очередной шанс проявить себя.

    Лассана Диарра

    Клуб: «Анжи» (2012-2013), «Локомотив» (2013-2014)

    Статистика: 35 матчей, 2 гола

    Где сейчас:

    Диарра приехал в Россию под «жирный» контракт в «Анжи». После развала «перспективного» проекта отправился в «Локомотив», а оттуда уехал в «Марсель», но, как оказалось, сделал это не совсем законно. Дело в том, что полузащитник покинул расположение «железнодорожников» до расторжения контракта. Начался длительный суд. Несмотря на апелляции француза, его заставили выплатить «Локомотиву» десять миллионов евро.

    Матье Вальбуэна

    Клуб: «Динамо» (2014-2015)

    Статистика: 29 матчей, 6 голов

    Где сейчас:

    Вальбуэна ехал в Россию в статусе игрока топ-уровня. Многие не одобряли его переход в «Динамо», но Матье захотел попробовать свои силы в другом чемпионате. А через год вернулся во Францию, но не в родной «Марсель», а в «Лион». За полузащитником начались гонения – его хотели чуть ли не убить. Это сильно сказывалось на моральном состоянии полузащитника.

    К тому же, несколько лет шел суд между Вальбуэна и Бенземой. Матье обвинил Карима в том, что тот шантажировал его видеозаписью интимного характера. В итоге обоих убрали из сборной. Но если Бензема продолжает играть за «Реал», то Вальбуэна недавно перешел в турецкий «Фенербахче».

    Кевин Кураньи

    Клуб: «Динамо» (2010-2015)

    Статистика: 123 матча, 50 голов

    Где сейчас:

    «Мне потребовались месяцы на то, чтобы прийти к этому решению. Было нелегко принять его и навсегда попрощаться. Но теперь время пришло. И я с этим смирился. Хотя что уж кривить душой: если бы в последние месяцы мне удалось найти подходящий клуб, я продолжил бы карьеру», − так в марте этого года прокомментировал завершение своей карьеры немецкий форвард. После «Динамо» он перебрался в «Хоффенхайм-1899». Отыграв там год, он так и не смог найти себе достойную команду. Притом, что Кевин дал задание своему агенту отказывать клубам из Турции и Саудовской Аравии.

    Сейчас Кураньи раздает много интервью, где убеждает немецкую общественность – в Россию безопасно ехать на чемпионат мира и вообще наш футбол на подъеме.

    Алехандро Домингес

    Клуб: «Рубин» (2004-2006), «Зенит» (2007-2009), «Рубин» (2009)

    Статистика: 132 матча, 44 гола

    Где сейчас:

    После яркой карьеры в РФПЛ Домингес уехал в Примеру. Но сразу карьера не получилась – в «Валенсии» он не проходил в стартовый состав. Другое дело – «Райо Вальекано», где Алехандро смог стать лидером команды. Но ему уже было за 30, и высокую форму он долго не продержал. Поэтому Домингес четыре года назад отправился доигрывать в греческий «Олимпиакос».

    Почему мы не забудем ФК «Москва»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Sky Sports, Malay Mail Online, 24.hu
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 24 августа 2017, 01:54

      Я половину в первый раз слышу, зато очень многих недосчитался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 23 августа 2017, 13:17

      а халк как же?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 22 августа 2017, 15:50

      Кевин был профессионалом до костей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 22 августа 2017, 15:14

      Веллитон, карвалью, Олич, Алекс, Можно еще кого-нибудь вспомнить в подобной статье!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov > Альфред фаред 22 августа 2017, 16:24

      Красича ещё не хватило!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      beer68 > Альфред фаред 22 августа 2017, 16:56

      Вагнер Лав, Жо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic > Альфред фаред 22 августа 2017, 21:17

      Олич и Алекс завершили карьеру

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > Альфред фаред 23 августа 2017, 06:42

      Халк, Виллиан...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > android-uz 24 августа 2017, 07:44

      т.е. Витсель ))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 14:12

      те еще звезды, где кариока

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 22 августа 2017, 13:48

      Интересная статья. Автору спасибо. Хотелось бы продолжение.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 августа 2017, 13:25

      Джуджак был крут,пока к нам не приехал

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 22 августа 2017, 13:15

      список будет продолжаться? мне кажется что еще примерно 5 футболистов можно точно еще добавить =)

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 22 августа 2017, 13:03

      Джуджак в очках и с рыжей бородкой неотличим от Новосельцева!

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